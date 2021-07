Nach langer Dürre: Erlinsbacher Dörranlage wieder offen

Erlinsbach Nach langer Dürre gibt's hier wieder getrocknetes Gemüse und gedörrte Früchte Am Dienstag öffnete die Dörranlage im alten Schuelhüsli am Dorfplatz in Erlinsbach für die neue Saison – nach einjähriger, pandemiebedingter Pause. Cyrill Pürro 15.07.2021, 05.00 Uhr

Von links: Die OGV-Vereinsmitgliederinnen Käthy Schlüttel und Cécile D'Arco eröffnen die Saison 2021 mit den ersten Apfelscheiben. Bruno Kissling

Im «Dörrhüsli» das eigene Gemüse und die eigenen Früchte trocknen: Lange ist es her, dass das Innere der beiden rund 90-jährigen, historischen Dörröfen Bohnen, Tomaten, Äpfel oder Kürbisse gesehen hat. Um keine Risiken für die Kundschaft oder das neunköpfige Team einzugehen, blieb die Dörranlage im alten Schuelhüsli am Dorfplatz in Erlinsbach das ganze letzte Jahr über ausser Betrieb.

Keine Dörrprodukte, trotz gutem Früchtejahr 2020

Die Dörranlagen befinden sich im Keller des alten Schuelhüsli in Erlinsbach SO. Bruno Kissling

Damals erklärte Peter Wittmer, Präsident vom Obst- und Gemüsebauverein Erlinsbach (OGV), auf Anfrage: «Leider ist das Jahr 2020 gerade auch ein Jahr mit ausserordentlich grossen Ernten an Früchten, Obst, Kräutern und Gemüse, die getrocknet hätten werden können.» Aufgrund der damals strikten Massnahmen des Bundes habe es sich nicht gelohnt, die Dörranlage «Dörrhüsli» für die Saison zu eröffnen.



Von der Schliessung selbst war der OGV nur teilweise betroffen, wie Wittmer erklärt. «Wir müssen uns nicht um die Kostendeckung kümmern, so waren wir davon nicht sonderlich bekümmert», sagt er. Die Dienstleistungen des «Dörrhüsli» seien ein Dienst an der Allgemeinheit, ein «Non-Profit-Angebot» des OGV. Die Einnahmen, die bei der Abholung der gedörrten Produkte generiert werden, dienen lediglich einem kleinen Zustupf für die Kasse des «Dörrhüsli». Es sei einfach schade, dass in der vergangenen Saison keine Kundschaft bedient werden konnte.

Bis zu 140 Annahmen pro Jahr und Saison

Hingegen für jene, welche die Dörranlage regelmässig aufsuchen, sei die im letzten Jahr ausgefallene Saison tragisch. «Es war ein gutes Früchtejahr», sagt Wittmer dazu. Ausserdem wisse man seitens des Teams nie, wann die letzte Inbetriebnahme der beiden Dörröfen vonstattengeht. Die Kundschaft schätzt die Produkte aus den «nostalgischen» Öfen, wie sie Wittmer beschreibt.

Die historischen Dörranlagen sind rund 90-jährig. Bruno Kissling

Der Verein habe auch schon einen Kauf von neuen Öfen in Erwägung gezogen und sogar neue Geräte ausprobiert. Doch:

«Der Geschmack ist anders, unsere Kundschaft bevorzugt den der alten Maschinen»

, sagt er dazu. Dass die Ernte im letzten Jahr passabel ausfiel, half in der Coronasituation niemandem weiter. «Die Kundschaft konnte ihre Ware trotzdem nicht bei uns dörren lassen.» In einer Saison kämen bis zu 140 Annahmen von zu dörrenden Früchten oder Gemüse zusammen. Im Schnitt gehen die Obst- und Gemüselieferungen von rund 30 unterschiedlichen Kundinnen und Kunden, welche die Dienste des «Dörrhüsli» in Anspruch nehmen, ein. Bohnen seien dabei das beliebteste Dörrprodukt.

«Dörrhüsli» auch in anderen Gemeinden beliebt

Gratis ist das Dörren im «Dörrhüsli» allerdings nicht, auch wenn es sich dabei um einen Dienst an der Allgemeinheit handelt. «Ein bisschen etwas für in die Kasse braucht es trotzdem», sagt Wittmer. Abgerechnet wird per Kilopreis, wie Patrick Allemann erklärt. Dabei zähle das Nassgewicht der Ware. Allemann ist Betreuer des «Dörrhüsli» und bildet die Schnittstelle «gegen aussen, zur Bevölkerung und zur Kundschaft», wie er selbst sagt.

Er ist für die Entgegennahme der Früchte und Gemüsesorten zuständig und für den Empfang im «Dörrhüsli», die Koordination der eintreffenden Ware laufe über ihn. Mengen von über 30 Kilogramm müssen beispielsweise bei Allemann angemeldet werden, bevor die Kundschaft sie vorbeibringen kann.

Von links: Käthy Schlüttel und Cécile D'Arco bei ihrer ersten Entgegennahme von zu dörrenden Früchten. Bruno Kissling

Dieses Jahr nahm der OGV eine Kostenanpassung in Form einer leichten Erhöhung vor, dies aufgrund des neuen Schutzkonzeptes. «Neu geben wir den Kundinnen und Kunden Papiersäcke mit, die sie auch wiederverwenden können», erklärt Peter Wittmer. Eine pandemisch bedingte Schutzmassnahme.

Die «Dörrhüsli»-Kundschaft stammt nicht nur aus Erlinsbach. Auch aus anderen Gemeinden reisen Menschen an, um selbstgeerntetes Gemüse und gesammelte Früchte vorbeizubringen. Wittmer und Allemann erhoffen sich durch die neuesten Lockerungen mehr Freiheit und dass die Dörranlage bei der Kundschaft wieder viel Anklang findet.



Das «Dörrhüsli» ist nun bis zum 22. Oktober, jeweils dienstags und freitags von 18 bis 19 Uhr geöffnet.