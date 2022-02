Erlinsbach Jetzt also doch: Am Samstag kommts zur ausgelassenen «Dorfplatz-Brätschete» Zwar war das Team der Speuzer Fasnacht in Erlinsbach von den raschen Lockerungen des Bundesrats überrumpelt – nun wird die verbleibende Zeit bis Samstag aber genutzt. Resonanz und Motivation zur Mithilfe der Leute seien gross. Noël Binetti Jetzt kommentieren 21.02.2022, 17.00 Uhr

Zwar gibt es dieses Jahr keinen Speuzer Umzug, dennoch soll die Stimmung auf dem Dorfplatz Erlinsbach am Samstag, 26. Februar «cool und ausgelassen» sein. Luis Hartl (Archiv)

Für dieses Jahr hat das Komitee der Speuzer Fasnacht bereits sämtliche Anlässe abgesagt – die bis letzte Woche geltenden Massnahmen gegen Corona hätten eine Durchführung verunmöglicht. Nun kommt alles anders: Für Samstag, den 26. Februar wird eine Spontanausgabe auf die Beine gestellt.

Auf Anfrage erklärt FAKO-Mitglied Jessica Ferraro: «Wir wurden von den schnellen Lockerungen durch den Bundesrat überrascht. Vor allem haben wir nicht damit gerechnet, dass diese so kurz vor der Fasnachtszeit erfolgen.» Schliesslich habe man sich aber zur ausserplanmässigen Sitzung getroffen und entschieden, dass nicht alles wegfallen soll.

Nun bleibt viel Arbeit an Ferraro hängen. Sie erklärt: «Einige von unserem erweiterten OK haben ihre Ferientage bereits anderweitig verplant, etwa mit Skifahren.» Jetzt übernehme sie den Lead für die Organisation vom Samstag, ein zusammengewürfeltes OK unterstütze sie dabei. Dafür bleibe wenig Vorlauf: «Für die Organisation eines Umzugs ist die Zeit zu knapp.»

Bereits vier Guggen sagten zu

Immerhin sei es gelungen, drei Erlinsbacher Guggen sowie eine externe zu mobilisieren. Als Schauplatz wird der Dorfplatz dienen: Drei Bars, eine Verpflegungsmöglichkeit und eine Bühne für die Guggen bilden die Infrastruktur.

Ferraro sagt: «Als wir noch mit einer regulären Durchführung rechneten, definierten wir für dieses Jahr das Thema Hafenstadt.» Zwar sei es nicht mehr möglich, in gewohntem Umfang für Dekoration zu sorgen, aber das Thema bleibt: «Die entsprechenden Pins und Plaketten sind bereits verschickt.» Heuer werde das Thema einfach lockerer interpretiert.

Motivation der Bevölkerung ist gross

Der Flyer zur Spontan-Fasnacht. zvg

Gefragt, mit wie vielen Gästen das Spontan-OK rechnet, meint Ferraro: «Diese Frage haben wir uns auch gestellt. Doch kaum hatten wir den Flyer veröffentlicht, stiessen wir auf eine grosse Resonanz.» Jetzt kämen täglich Anfragen. Ferraro: «Wir merken, dass sich die Leute freuen und die Bereitschaft zur Mithilfe gross ist.» Und:

Man spürt, dass die Lust nach Veranstaltungen gross ist, einige sind richtig Feuer und Flamme dafür. Das freut uns sehr.»

So sei es ein Leichtes gewesen, auch Leute für eine Barschicht einzutragen, die bei früheren Gelegenheiten eher zögerten. Und auch die Gemeinde habe signalisiert, dass die Spontan-Fasnacht willkommen sei, das erleichtere die Organisation.

Eines der Zelte wird gedeckt sein, sollte das Wetter nicht mitmachen. «Doch bis jetzt sieht es gut aus», sagt Ferraro. Die Besuchenden erwartet «eine coole und ausgelassene Stimmung». «Auch, wenn wir jetzt kein Jahr Vorlaufzeit hatten.» Das OK hofft, dass der Anlass einem üblichen Fasnachtssamstag gleichkommt.

Die «Dorfplatz-Brätschete» findet am Samstag, 26. Februar, von 17 bis 22 Uhr auf dem Dorfplatz in Erlinsbach statt.

