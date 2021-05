Erlinsbach Hier gehts hoch zu und her: Stabhochsprung im eigenen Garten Von der Idee zur Realität: Familie Zingg hat in ihrem Erlinsbacher Garten eine professionelle Stabhochsprung-Anlage gebaut. Fabio Baranzini 03.05.2021, 05.00 Uhr

Die Ehre des ersten Sprungs gehörte Marc (7). Er hat Ende März mit seinem allerersten Sprung die Stabhochsprung-Anlage im Garten der Familie Zingg eingeweiht. «Cool», sei es gewesen, sagt Marc. Es ist nicht irgendeine Anlage, die seit wenigen Wochen im Garten der Familie Zingg steht:

«An der Leichtathletik EM in Zürich wurde im Letzigrund genau dieselbe Anlage gebraucht»,

erzählt Timo (15) stolz. Er ist der älteste der vier Söhne der Familie Zingg und springt selber bereits deutlich über vier Meter. Damit kommt er dem Bestwert seines Vaters Daniel, der bei 4.70m liegt, immer näher.

Die Begeisterung für den Stabhochsprung spürt man bei der Familie Zingg. Selbst Mutter Sandra, die mit der Sportart eigentlich gar nichts am Hut hat, ist von der Anlage im eigenen Garten begeistert.

«Wenn ich sehe, wie viel der Sport meinen Jungs gibt, ist das absolut genial. Sie sind so voller Energie, aber nach dem Training sind sie ruhig und ausgeglichen.»

«Der Sport ist für sie der perfekte Ausgleich und wenn sie jetzt im eigenen Garten trainieren können, kommt das auch mir zugute»,

sagt Sandra Zingg, die vor ein paar Tagen ihren allerersten Sprungversuch unternommen hat. Sehr zur Freude der fünf Männer ihrer Familie.

Im Lockdown ging es mit dem Projekt so richtig los

Doch wie um alles in der Welt kommt man auf die verrückte Idee, im eigenen Garten eine professionelle Stabhochsprung-Anlage zu bauen? Dafür müssen wir die Zeit ein Jahr zurückdrehen. Im ersten Lockdown konnten Daniel Zingg, früher leidenschaftlicher Zehnkämpfer, und die vier Söhne Marc (7), Alex (11), Ben (14) und Timo (15), die allesamt beim BTV Aarau Athletics trainieren, ihrer grossen Passion nicht mehr nachgehen.

Also haben sie kurzerhand eine provisorische Stabhochsprung-Anlage gebaut, um im eigenen Garten zu trainieren. Die Anlaufbahn konstruierten sie aus Brettern und Betonplatten, den Landeplatz aus Strohballen und einer alten Matte und die Ständer aus zwei Leitern und einem Seil. Auf dieser Anlage wurde fortan trainiert.

Im September kam dann die Idee auf, die provisorische Anlage durch eine professionelle Stabhochsprung-Anlage zu ersetzen. Das war am Hochzeitsfest eines BTV-Vereinskollegen, bei dem Daniel Zingg und seine Frau mit Kari Sager, einem guten Freund der Familie und Stabhochsprung-Trainer beim BTV Aarau Athletics, am selben Tisch sassen. Kurz darauf machte sich Daniel Zingg an die Planung und reichte ein Baugesuch ein. Mitte Dezember wurde dieses von der Gemeinde Erlinsbach bewilligt.

Die Arbeiten konnten also beginnen. Familie Zingg macht daraus während den Weihnachtsferien ein Familienprojekt. Alle packten mit an. An zehn bis 15 Tagen arbeiteten sie gemeinsam jeweils rund vier Stunden und erledigten so den Aushub für die Anlaufbahn. 45 Meter lang und rund 60 Zentimeter tief musste der Graben sein.

«Wir haben fast 40 Kubikmeter ausgehoben»,

erzählt Daniel Zingg. Im Januar und Februar bauten dann Spezialisten die Anlaufbahn und die Matte wurde aus Schweden geliefert. Sechs Mal acht Meter gross ist die Landefläche, die nun Mitten im Garten der Familie Zingg steht. Der grosse Aprikosenbaum, der sich kurz vor dem Absprungbereich befindet, musste ein paar Äste lassen. Alle anderen Obstbäume, welche die Anlaufbahn flankieren, stören die Zinggs nicht beim Stabhochspringen.

Daniel, Marc, Alex, Sandra, Timo und Ben Zingg mit Trainer Kari Sager. Fabio Baranzini

Fast jeden Tag sind die vier Jungs auf der Anlage. Mal trainieren sie seriös unter der Anleitung von Kari Sager, der ebenfalls in Erlinsbach wohnt und immer mal wieder vorbeischaut. Mal steht der Spass im Vordergrund. Dann werden auch Sprünge mit Salto eingebaut oder solche mit kurzen Anläufen. «Es ist schon sehr angenehm, wenn man im eigenen Garten trainieren kann und nicht weit fahren muss fürs Training», meint Timo.

Die Einheiten beim BTV Aarau Athletics besuchen die Zinggs aber trotzdem noch immer regelmässig, obwohl sie im ehemaligen Kleintierstall direkt neben der Sprunganlage, in dem früher Kaninchen, Hühner und Tauben wohnten, gar noch weitere Trainingsmöglichkeiten haben. Seil, Reck, Matten und Medizinbälle stehen dort jederzeit bereit.

Auch Wettkämpfe sollen auf der Anlage möglich sein

Und wer weiss, vielleicht müssen die Zinggs in Zukunft ihren Garten nicht einmal mehr für die Wettkämpfe verlassen. Denn Daniel Zingg möchte schon bald einen ersten offiziellen Stabhochsprung-Wettkampf auf der brandneuen Anlage durchführen. Dafür ist einerseits eine Bewilligung der Gemeinde nötig und andererseits muss die Anlage «homologiert» werden. Das heisst, es muss jemand vom Verband vorbeikommen und die Anlage überprüfen. Wenn alles in Ordnung ist, würden auch Rekorde zählen, die während eines Wettkampfs auf der Anlage der Familie Zingg gesprungen würden.

«Wir können die Latte bis auf 6.40 Meter setzen. Man könnte also bei uns theoretisch einen neuen Weltrekord springen»,

sagt Daniel Zingg lachend. Eine verrückte Idde.

Aber vor einem Jahr konnte sich auch noch niemand vorstellen, dass jetzt eine professionelle Stabhochsprung-Anlage im Garten der Familie Zingg steht.