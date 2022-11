Erlinsbach: Gemeinderat ruft zu weniger Weihnachtsbeleuchtung auf

Erlinsbach Dunklere Winternächte: Gemeinde empfiehlt, auf Weihnachtsbeleuchtung zu verzichten – auch auf den Strassen weniger Licht Der Stromversorger Eniwa reduziert die tägliche Beleuchtungsdauer in den Quartieren. Spätabends und nachts dimmt die Gemeinde ausserdem das Licht und die Weihnachtsbeleuchtung wird auf den Bereich ums Zentrum beschränkt. 21.11.2022, 14.00 Uhr

Wird heuer spärlicher eingesetzt in Erlinsbach: beleuchtete Weihnachtsdeko. (Symbolbild) Donato Caspari

Immer mehr Niederämter Gemeinden kommunizieren ihre Beschlüsse in Sachen Energiekrise. Die drohende Energiemangellage führt auch in Erlinsbach SO zu Bemühungen, Energie zu sparen. Nun hat der Gemeinderat einen Bericht zum Thema publiziert – die darin erwähnten Massnahmen gehen teils weiter als andernorts.

So habe der Stromversorger Eniwa die Beleuchtungszeiten im gesamten Versorgungsgebiet angepasst und die Leuchtdauer verkürzt. Zudem werde der Schwellenwert für das Ein- und Ausschalten der Strassenbeleuchtung nach unten korrigiert. Die Beleuchtung wird also abends später ein- und morgens früher ausgeschaltet. In einzelnen andern Gemeinden wurde bisher nicht an der Strasse geschraubt: Sicherheitsbedenken, hohe Kosten bei der Umsetzung oder die fehlende technische Machbarkeit wurden meist als Gründe angeführt.

Neben der angepassten Leuchtdauer wird in Erlinsbach auch die Lichtintensität reduziert, indem sie zweistufig gedimmt wird. Zu den Stosszeiten betrage das Lichtniveau weiterhin 100 Prozent. Ab 22 Uhr werde es auf 70 Prozent und zwischen Mitternacht und 05.30 Uhr auf 50 Prozent reduziert.

Weihnachtsbeleuchtung nur im Dorfzentrum

Auch bei der Weihnachtsbeleuchtung soll Energie gespart werden. Dies hätten die beiden Gemeinden gemeinsam entschieden. Um auch in diesem Bereich eine Sparwirkung zu erzielen, reduzieren die beiden Gemeinden die festliche Beleuchtung auf die Zentrumsbereiche um den Dorfplatz und das Restaurant Rössli und rufen die Bevölkerung dazu auf, auf private Weihnachtsbeleuchtung entweder ganz zu verzichten oder sie zumindest zu reduzieren.

Um die Grundversorgung sicherzustellen, haben die Gemeinden eine entsprechende Arbeitsgruppe gegründet. Diese befasse sich mit allfälligen Stromabschaltungen durch den Bund und deren Auswirkungen. Das oberste Ziel bestehe darin, die Grundversorgung sicherzustellen. Dazu gehöre in erster Linie die Wasser- und Abwasserversorgung. (otr)