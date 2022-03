Erlinsbach: Galerie am Bach zeigt exklusiv Erlinsbacher Kunst

Erlinsbach Die Galerie am Bach widmet sich dem einheimischen Kunstschaffen Eine Ausstellung der besonderen Art. In der Galerie am Bach in Erlinsbach sind derzeit ausschliesslich Werke von Erlinsbacher Künstlerinnen und Künstlern zu sehen. Ein Projekt, das auf Anklang stösst, wie die Vernissage zeigte. Loriana Zeltner Jetzt kommentieren 20.03.2022, 17.02 Uhr

Die Galerie am Bach in Erlinsbach zeigt Werke von Erlinsbacher Kunstschaffenden. Darunter Carmen Caceres-Wittwer (links) und Joachim Thiess (rechts). Corinne Glanzmann

Die Galerie am Bach im Herzen von Erlinsbach füllte sich am Sonntag schnell. Kein Wunder, denn gleich zehn ortsansässige Künstlerinnen und Künstler präsentierten stolz ihre Werke. Auf zwei Stockwerken lassen sich die Kunstwerke von Urs Bachmann, Kitti Steffen, Joachim Thiess, Gabriela Troller, Carmen Caceres-Wittwer, Guido Bolt, Renata Fiechter, Edith Joho, André Schumacher und Patrick Roth bestaunen.

Einführende Worte sprachen die Kunstkritikerin Madeleine Schüpfer und Galeristin Brigitte Wittwer. Die Vernissage wurde musikalisch begleitet von Maria Grazia Hitz-Sorrentino am Klavier und Regula Schumacher an der Geige. Zwei der Künstlerinnen konnten nicht persönlich zugegen sein, die acht weiteren waren für intensive Gespräche zu ihrer Kunst zu haben.

Lokale Kunst versteht sich in vielen Techniken

Die Ausstellung fällt durch ihre Vielfältigkeit auf. Mit Aquarellmalerei, Textilkunst, Holz- und Steinskulpturen, Bleistift- und Kohlezeichnungen und diversen Mischtechniken betont sie, in wie vielen Techniken sich die lokale Kunst auszudrücken versteht. Von den abstrakten Gemälden Urs Bachmanns über Patrick Roths eindrucksvolle Holzskulpturen aus Mammutbäumen und Edith Johos Krähenfiguren hat die Erlinsbacher Kunstszene einiges zu bieten.

Auch Kitti Steffen zieht die Betrachtenden mit ihren bunten, vielgestaltigen Quilts in den Bann. Aus der Region, für die Region Die Galerie bleibt dem Titel der Ausstellung treu und präsentiert nur Kunst in, aus und über Erlinsbach. In den Werken der zehn Kunstschaffenden kommt die Liebe zur Region zur Geltung.

Stolz auf das ein heimische Schaffen

Zum einen leben die Künstler in der Gemeinde – teilweise sogar als gebürtige Erlinsbacher und Erlinsbacherinnen. Zum andern machen einzelne der Kunstschaffenden die Gemeinde selbst zum Motiv. Eine besondere Verankerung im Lokalen zeigt sich bei André Schumacher. Seine Aquarelle lassen den Betrachtenden an Erlinsbachs historischen Gebäuden vorbeispazieren.

Den Galeristinnen Brigitte und Beatrice Wittwer war es ein Anliegen, das Scheinwerferlicht auf die lokale Kunst zu richten: «Wir dürfen stolz sein, in Erlinsbach so zahlreiche Kunstschaffende zu haben, die die hiesige Kunst beleben», freut sich Brigitte Wittwer.

Die Vernissage durfte sich eines regen Treibens erfreuen, denn es fand sich eine stattliche Zahl Interessierter in der Galerie ein. Unter anderem liess sich auch der Aarauer Stadtrat Hanspeter Thür in der Ausstellung sehen. Abschliessende Worte von Brigitte Wittwer krönten die sehr persönliche Rede zur Ausstellungseröffnung: «Uns ist es wichtig, dass bei allem, was in der Welt im Moment vorgeht, die Kunst nicht untergeht, denn sie bietet uns allen viel – gerade in schwierigen Zeiten.» Die Ausstellung kann noch bis zum 10. April besucht werden.

