Erlinsbach: Neujahrsapéro ist Startschuss für 850-Jahr-Feier

Erlinsbach 850 Jahre Speuz: Zum Jubiläum gibt es eine Zeitkapsel Die beiden Gemeinden Erlinsbach AG und Erlinsbach SO feiern in diesem Jahr ihr 850-jähriges Bestehen. Den Anfang der diversen Events bildete der Neujahrsapéro vom Sonntag, den beide Gemeinden bei der Köhlerhütte in Erlinsbach AG zusammen mit dem Köhlerverein durchführten. Beat Wyttenbach Jetzt kommentieren 02.01.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Miteinander anstossen: Monika Schenker, Stephanie Bernet, Madeleine Neumann und Markus Lüthy (von links) freuen sich auf ein tolles gemeinsames Jubiläumsjahr. Bild: Michael Fehlmann

«Als sich im Jahr 1173 der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa in Basel aufhielt, bestätigte er dem Stift Beromünster in einer feierlichen Schutzurkunde seine Besitzungen, darunter auch die Abgaben, die die freien Leute in Arnlesbach (Erlinsbach) nach Suhr zu entrichten hatten. Dies ist die älteste urkundliche Erwähnung des Dorfes Erlinsbach.»

Das ist auf dem gemeinsamen Teil der Websiten von Erlinsbach AG und SO zu lesen. Mit anderen Worten: Die beiden Gemeinden feiern dieses Jahr ihr 850-jähriges Bestehen. Den Anfang der diversen Events bildete der Neujahrsapéro vom Sonntag, den beide Gemeinden bei der Köhlerhütte in Erlinsbach AG zusammen mit dem Köhlerverein durchführten.

Gemäss Vereinspräsident Markus Lüthy standen 25 Helfende im Einsatz. «Bei jedem unserer Anlässe hatten wir schönes Wetter», lächelte Lüthy. So auch am vergangenen Sonntag, als die Veranstaltung bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen durchgeführt werden konnte. Musikalisch umrahmt wurde sie durch die Alphorngruppe Biberstein AG.

Mitfesten als Vorsatz

Monika Schenker, Gemeindepräsidentin von Erlinsbach AG, hiess die weit über 200 Gäste willkommen und setzte sich einleitend mit dem Thema «Vorsätze» auseinander. Diese hätten mehr oder weniger Bestand, so Schenker, «aber ein Vorsatz bleibt: Mitfesten und Mitlachen bei den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 850-jährigen Bestehen der beiden Erlinsbach. Das wünsche ich Ihnen». Sie freute sich darüber, dass so viele Leute erschienen waren. «Dafür hat das OK viele Monate gearbeitet.»

Publikumsmagnet: Der gemeinsame Neujahrsapéro von Erlinsbach SO und Erlinsbach AG zog Gross und Klein an. Bild: Michael Fehlmann

Ihre Amtskollegin Madeleine Neumann aus dem solothurnischen Teil des Erzbachtales stellte das neunköpfige OK kurz vor und hielt fest: «Sie alle haben sich stark ins Zeug gelegt, wir dürfen uns auf ein tolles Fest freuen.» Dass das Wetter auch mitmache, sei ein gutes Omen. «Wir werden anschliessend zwei Feuerschalen entzünden sowie den Schriftzug ‹850 Jahre›. Es ist ein symbolischer Akt für etwas Gemeinsames, ein Miteinander und ein hoffentlich friedliches Jahr in dieser einzigartigen Talschaft», bekannte Neumann.

Vereine im Zentrum

Stephanie Bernet, die OK-Präsidentin des Jubiläumsjahres, stellte den «roten Faden» vor, der die Anlässe verbinde: «Im Zentrum stehen die Vereine sowie das Gästebuch, in welches man sich jeweils eintragen kann.» Zudem werden zwei «Zeitkapseln» mit Gegenständen der durchführenden Vereine gefüllt. Diese bewahren die beiden Gemeinden auf – mit dem Ziel, sie in 50 Jahren zu öffnen, wenn die beiden Erlinsbach ihr 900-jähriges Bestehen feiern können.

Symbolisches Entflammen: Die beiden Erlinsbach werden 850 Jahre alt. Bild: Michael Fehlmann

Den Anfang machte der Köhlerverein. Markus Lüthy stellte den Anwesenden die Beiträge vor, die in der «Zeitkapsel» Platz finden: das Gründungsprotokoll, die Baukostenabrechnung der Köhlerhütte, ein Verzeichnis des Vorstandes sowie Fotos der Hütte sowie des nun stattfindenden Neujahrsapéros.

Den Abschluss des offiziellen Teils bildete die Vorstellung jener Fotografinnen und Fotografen, die den Jubiläumskalender zusammengestellt hatten. Dies bildete den Schluss des offiziellen Parts, womit der Übergang zum gemütlichen Teil auch schon feststand.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen