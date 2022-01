Erlinsbach Auf Besuch im Erlinsbacher Kostümverleih: «Vor Corona standen die Leute Schlange bis hinaus auf den Parkplatz» Das zweite Jahr ohne (richtige) Fasnacht: Das hat auch Auswirkungen auf Beatrice Wittwers Kostümverleih in Erlinsbach. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 11.01.2022, 05.00 Uhr

Neben neuen Verkleidungsstücken finden Verkleidungsfreudige im Erlinsbacher Kostümverleih auch traditionsreiche Larven. Bruno Kissling

Larven mit schrägen Fratzen blicken auf die Besuchenden herab, Ketten und Ringe hängen an den Wänden und unterschiedlichste Jacken, Westen und Hüte warten nur darauf, anprobiert zu werden. Im Kostümverleih von Beatrice Wittwer in Erlinsbach erstreckt sich über vier Etagen ein Sortiment mit einer Auswahl an Verkleidungen für Anlässe im ganzen Jahr.

Ob historische Kostüme aus dem alten Rom, tierische Verkleidungen, oder wenn man mit seinem Lieblingssuperhelden gleichziehen will: Rund 4000 Kostüme beherbergt Beatrice Wittwer in ihrem Schlaraffenland für Verkleidungsbegeisterte. Seit über 30 Jahren führt sie den Verleih. Die Fasnacht war dabei immer das «Zugpferd», wie die 60-Jährige bei einem Besuch erklärt. Dazu sagt sie:

«Vor und während der Fasnacht gab es immer einen riesigen Ansturm.»

Die Menge der Kundschaft verteilte sich vor der Pandemie aber grossmehrheitlich auf das ganze Jahr. Gemäss Wittwer war «immer etwas los».

Ein buntes Meer an Kostümen: Das Angebot erstreckt sich über vier Etagen. Bruno Kissling

Miete zahlen statt neue Kostüme anschaffen

Seit längerem ist aber aufgrund der perfiden Corona-Situation klar: Auch dieses Jahr findet die Fasnacht nicht im gewohnten Rahmen statt. Die Speuzer Fasnacht wurde abgesagt, ebenso in Lostorf und auch das Fasnachts- und Umzugskomitee Olten annullierte alle fasnächtlichen Anlässe in diesem Jahr. Und auch die vereinigte Fasnachtsgesellschaft Solothurn streicht die drei traditionellen Umzüge aus dem Programm und stellt Alternativideen auf. Wittwer kommentiert die Situation, während sie hinter der Theke steht:

«Schon 2021 war in der Fasnachtszeit nichts los bei uns.»

Vor ihr liegen zwei dicke Buchkataloge, in denen alle über 4000 Kleidungsstücke abgebildet sind, die Wittwer hier zur Ausleihe ausstellt. Jetzt, im zweiten Corona-Januar, gibt es auf Fasnachtsverkleidungen keinen Ansturm: «Die Leute kommen nicht mehr, es geht ja heuer niemand an die Fasnacht.» Das sei früher anders gewesen. «Vor Corona standen die Leute Schlange bis hinaus auf den Parkplatz», sagt Wittwer. Der Mangel an Kundschaft führe zu finanziellen Engpässen. Seit zwei Jahren hat sie keine neuen Kostüme mehr anschaffen können. Sie müsse sparen, «um die Miete zu bezahlen».

Nicht nur die Fasnacht bringt Besuchende

Die Flaute zieht sich durch die gesamten zwei vergangenen Jahre. Es gibt aber Anlässe im Jahr, für die Leute trotz Corona Verkleidungen suchen – und im Kostümverleih Erlinsbach fündig werden. Zum Beispiel an Halloween letztes Jahr habe der Verleih nach langer Zeit wieder einmal «richtig gebrummt», wie Wittwer erklärt. Dasselbe zur Weihnachtszeit:

«Unsere Weihnachtsmannkostüme waren in der Adventszeit sehr beliebt.»

Im Verleih gebe es 70 Stück davon, die allesamt ausgeliehen wurden. Das gab zwar viel Arbeit, es tat ihr aber gut, dem Kostümverleih wieder mehr Zeit zu widmen. «Die Weihnachtsmannkostüme befinden sich zusammengepfercht in einer Truhe, um sie vor Schädlingen zu schützen», fährt Wittwer fort. Deshalb müssen die Kostüme vor einer Ausleihe neu gebügelt werden, was zusammen mit der Reinigung einen enormen Aufwand darstelle.

Schon vor der Tür zum Kostümverleih werden Besuchende kostümiert begrüsst. Bruno Kissling

Geht es gegen Ostern zu, steigt das Interesse an den übergrossen Osterhasenkostümen. Und auch für den Jahreswechsel sind verschiedenste Kostüme Wittwers beliebt. Es seien immer etwa die gleichen Kundinnen und Kunden, die beispielsweise für Silvester ihre Kostüme bei ihr beziehen:

«Es freut mich sehr, regelmässig bekannte Gesichter zu sehen.»

Das Beste aus der Situation gemacht

Wittwer bläst nicht gerne Trübsal. Auf eine Art und Weise geniesse sie es, wenn im Betrieb mal etwas weniger läuft. Statt auf Kunden zu warten, hilft sie tatkräftig bei ihrer Mutter in der Galerie mit. Die Galerie liegt gleich gegenüber dem Kostümverleih, auf der anderen Seite des Parkplatzes. Dort macht Sie Einrahmungsarbeiten, denn Beatrice Wittwer ist gelernte Einrahmerin und Buchbinderin. Den Kostümverleih übernahm sie vor 30 Jahren von ihrer Mutter. Sie habe mit dem Ganzen begonnen und zu Beginn 30 Kostüme in den Bestand aufgenommen. Das war zur Zeit, als die Galerie noch nicht so gut lief, erklärt Wittwer. Im Lauf der Jahre wurden aus den 30 Kostümen über 4'000 Stück.

Wittwer blickt optimistisch in die Zukunft. Sie will den Kostümverleih weiterführen und nach Möglichkeit weiter ausbauen. Denn es mache ihr Spass. «Ausserdem braucht es immer Verkleidungen», sagt Wittwer lachend.

