Däniker Rolf Enz wird zum zweiten Mal Enduro Schweizer Meister

Erfolg auf zwei Rädern Der Enduro Schweizermeister 2022 kommt aus dem Niederamt – noch ist offen, ob Rolf Enz im nächsten Jahr erneut antreten wird Der Däniker Rolf Enz feiert seinen zweiten nationalen Titel. Nach einer Saison, in der «technisch ein paar Justierungen» vorgenommen wurden, zeigt sich der Motorsportler zufrieden. 31.08.2022, 10.59 Uhr

Feier seinen Erfolg: Der Däniken Rolf Enz ist zum wiederholten Mal Enduro Schweizermeister. zvg/Philippe Simon

«Anlässlich des vorletzten Schweizermeisterschaftslaufes im französischen Gonsans konnte Rolf Enz den Meistertitel zurück nach Däniken ins Niederamt bringen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Dem «Enduro-Veteran», der alle Meisterschaftsläufe in der laufenden Saison gewann, reichte demnach ein zweiter Platz in der Tagesrangierung, um die Meisterschaft überlegen und vorzeitig zu gewinnen. Rolf Enz lässt sich in der Mitteilung wie folgt zitieren: «Ich bin sehr zufrieden mit dieser Saison, wo wir ein paar Justierungen im technischen und konditionellen Bereich gemacht haben, um ans Ziel zu kommen.» Es sei alles aufgegangen und er sei sehr glücklich: «Meine ausgezeichnete Form konnte ich über die ganze Saison halten. Dafür habe ich sehr viel investiert.»

Nun verbleibt, ebenfalls in Frankreich, ein Meisterschaftsrennen in Mazel, das am 11. September 2022 ausgetragen wird. Enz wird dort am Start stehen, auch wenn die Meisterschaft bereits zu seinen Gunsten entschieden ist: «Ich werde das Rennen ohne Druck geniessen und dabei meine Sponsoren und Gönner vertreten, die mich seit Jahren toll unterstützen.»

Rolf Enz in Aktion. zvg/Philippe Simon

So steht es um die Titelverteidigung 2023

Einen Entscheid diesbezüglich wird Enz im November anlässlich eines Familienrates treffen. Es sei anzunehmen, dass er eine weitere Saison in Angriff nehme, um seinen Titel erfolgreich verteidigen zu können. «Erste Sponsorengespräche laufen jedenfalls schon. Es bleibt somit spannend um den Niederämter Enduro Fahrer», heisst es. (mgt)