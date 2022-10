Erdbebensicher 20’000 Tonnen Niederämter Kiessand werden herangeschafft: Warum Alpiq den Aarekanal verstärken muss Bis im Mai 2023 stehen entlang der Dämme oberhalb des Wasserkraftwerks schwere Maschinen im Einsatz: Der Energiekonzern verbessert so gemäss Vereinbarung mit dem Kanton die Stabilität des Bauwerks. Und damit den Schutz vor Hochwasser. Noël Binetti Jetzt kommentieren 30.10.2022, 14.00 Uhr

Der Kanal des Wasserkraftwerks wird an vier Stellen mittels Aufschüttung verstärkt. Bruno Kissling

Aktuell wird der Kanal des Alpiq-Wasserkraftwerks Gösgen in den Gemeinden Winznau und Obergösgen an vier Stellen mittels Aufschüttung verstärkt. Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der am 1. Januar 2020 in Kraft getretenen und frühzeitig erneuerten Konzession für das Wasserkraftwerk Gösgen.

Die Konzession beinhaltet einerseits die Anpassung der Stauhaltung an die neuen Anforderungen an Erdbebenfestigkeit und Hochwassersicherheit und anderseits eine ökologische Aufwertung durch Ausgleichs- und Ersatzmassnahmen.

Der 4,8 Kilometer lange Kanal wurde mit seinen Bauwerken umfassend untersucht. «An ein paar Stellen kann die Stabilität durch die Aufschüttungen weiter verbessert werden», schreibt Alpiq. Eine erste Etappe beim Kanaleinlauf und im Abschnitt Giessen wurde bereits 2013 ausgeführt. Im Zuge einer Instandstellung beim Fischpass oberhalb des Stauwehrs wurde 2019 ein weiterer Abschnitt saniert.

Nun folgen während rund sieben Monaten die restlichen Arbeiten: Die Dämme werden mit Kiessand verstärkt; insgesamt werden knapp 20’000 Tonnen Material dafür benötigt. Die Kosten in der Höhe von rund 1,2 Millionen Franken werden von der Alpiq Hydro Aare AG getragen.

Der Oberwasserkanal des Kraftwerks Gösgen wurde im Jahr 1917 in Betrieb genommen. «Die Seitendämme sind in gutem Zustand und werden regelmässig überwacht. Auslöser für die Verstärkungen sind erhöhte Anforderungen an die Stabilität bei Erdbeben», schreibt die Alpiq auf ihrer Website. Auf Anfrage antwortet der Mediendienst des Unternehmens:

«Das Stauanlagengesetz galt bisher nicht für Laufwasserkraftwerke. Mit der Unterstellung ins revidierte Stauanlagengesetz von 2010 gelten nun höhere Auflagen als bisher unter kantonaler Aufsicht.»

Wöchentliche Kontrollgänge

Schwachstellen gebe es im Bauwerk aber keine: «Es ist nach wie vor in gutem Zustand. Wir kontrollieren die Seitendämme vorschriftsgemäss jede Woche», hält Alpiq fest.

Die Kosten der Arbeiten in der Höhe von rund 1,2 Millionen Franken werden von der Alpiq Hydro Aare AG getragen. Bruno Kissling

Die Dämme werden auf einer Länge von insgesamt 2000 Metern mit Kiessand aufgeschüttet; in Winznau in den Gebieten Giessen und Schachen auf der Südseite des Kanals sowie in Obergösgen oberhalb der Brücke auf beiden Seiten. Das zusätzliche Material verbreitert die Krone und reduziert die Steilheit der Böschung, was sich positiv auf die Stabilität auswirke.

Zuerst wird die Humusschicht abgetragen, anschliessend wird der Kiessand eingebracht. Dieser stammt laut Alpiq aus dem Lostorfer Kieswerk. Weil die Böschungen nicht bepflanzt sind, werden keine Rodungen nötig: «Die Bäume und Sträucher entlang der Dammkrone auf der Wasserseite bleiben bestehen.» Auch hätten die Arbeiten keinen Einfluss auf die Stromgewinnung im Wasserkraftwerk der Alpiq.

Wege vorübergehend gesperrt

Wie ist die Bevölkerung durch die Arbeiten betroffen? Darauf antwortet der Energiekonzern: «Einzelne Wege auf und entlang der Dämme werden vorübergehend nicht begangen werden können. Die Umleitungen sind markiert und sie wurden öffentlich kommuniziert.»

Parallel zu den Aufschüttungen werden kleine Amphibienteiche und Überwinterungsstrukturen für Reptilien als Kompensationsmassnahmen für die Umwelt erstellt. Weiter schreibt Alpiq: «Bei den Arbeiten berücksichtigen wir dieselben Vorschriften bezüglich Umweltschutz, die auch für andere gleichgeartete Bauarbeiten gelten.»

Die kalte Winterzeit wirke sich – wie generell bei Erdarbeiten – positiv auf das Projekt aus: «Die Natur befindet sich in der Ruhephase. Bei tiefen Temperaturen gibt es zudem weniger Landschäden durch Fahrzeuge und auf den Wegen entlang der Dämme herrscht weniger Freizeitverkehr.» Bei andauernder Nässe müssen die Arbeiten aber allenfalls unterbrochen werden. Die ganzen Arbeiten sollen gemäss Bauplan im Mai 2023 abgeschlossen sein.

Ersatz des Stauwehrs in Winznau steht bald an

Als weiteres Element der neuen Konzession für das Wasserkraftwerk Gösgen steht ab kommendem Jahr die Sanierung des Stauwehrs in Winznau an. Alpiq befindet sich noch am Abschluss der Ausführungsplanung und wird gegen Ende Jahr über das Projekt, den Bauablauf und den Terminplan informieren.

