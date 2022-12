Eppenberg-Wöschnau: Neues Parkreglement beschlossen

Eppenberg-Wöschnau Anschluss an ÖV wird verbessert: Gemeinde führt im Zuge von «Park and Ride» neues Parkierreglement ein Neuer Umsteige-Hotspot: Die Einwohnergemeinde realisiert bei den Bushaltestellen in der Wöschnau einen praktischen Wechselstandort für Pendelnde – Dauerkarten zum Parkieren soll es nur für Einwohnende geben. Beat Wyttenbach Jetzt kommentieren 09.12.2022, 12.00 Uhr

Da Eppenberg-Wöschnau im unteren Dorfteil ein «Park and Ride» realisiert, erhält die Gemeinde ein neues Parkreglement. Kontrolliert wird durch die Kantonspolizei. Andrea Stalder

Nebst dem Voranschlag für das kommende Jahr stand an der Gemeindeversammlung das neue kommunale Parkierreglement auf der Traktandenliste. Es regelt laut Gemeindepräsident Stephan Bolliger «die Verbesserung der Verfügbarkeit von Parkplätzen».

Dies im Rahmen der Realisierung des Kreisels mit den neuen Bushaltestellen in der Wöschnau und der Schaffung von 35 Parkplätzen für das «Park and Ride»-System in diesem Bereich. Dabei gelte es, «den Verkehrsbedürfnissen und der Anbindung an den öffentlichen Verkehr gerecht zu werden», so Bolliger.

Zudem soll die Auflösung der bisherigen Parkplätze kompensiert werden. Geregelt werden könne das Parkieren mittels zeitlicher oder örtlicher Beschränkung sowie durch die Bewirtschaftung mittels Parkuhren oder einer zentralen Parkuhr mit Ticketausgabe. Auch Parkkarten seien möglich, «jedoch nur für die Einwohnerschaft von Eppenberg-Wöschnau», schränkte der Gemeindepräsident ein. Auch der Gebührenrahmen werde in diesem Reglement aufgelistet.

Auf dem Eppenberg selber sind noch keine öffentlichen Parkplätze vorgesehen. Die Kontrolle wird gemäss Nachfrage aus der Versammlung durch die Kantonspolizei erfolgen, erklärte Bolliger. Der Souverän hiess das Reglement mit 28:1-Stimmen gut. Es tritt nach der Genehmigung durch den Regierungsrat im Verlaufe des kommenden Jahres in Kraft.

«Roter» Voranschlag für 2023

Finanzverwalter Walter Egger führte die Anwesenden durch das Budget 2023. Dieses sieht bei einem Aufwand von über 1,7 Millionen Franken und einem Ertrag von gut 1,5 Millionen Franken einen Aufwandüberschuss von etwas mehr als 200'000 Franken vor (62'000 Franken weniger als im Vorjahr).

Das tiefere Defizit sei praktisch vollumfänglich auf den höheren Beitrag aus dem Finanz- und Lastenausgleich zurückzuführen, führte Egger aus. Nettoinvestitionen sind im Umfang von gut 0,3 Millionen Franken vorgesehen und umfassen zur Hauptsache die Erschliessung des Baulandes Hofacker (ehemalige Reithalle) auf dem Eppenberg sowie die Bestandesaufnahme der Wasser- und Abwasserleitungen in der ganzen Gemeinde.

Die Steuerfüsse wurden wie folgt festgelegt: Für natürliche Personen gelten ebenso unverändert 99 Prozent wie für die juristischen Personen 115 Prozent. Auch bei der Feuerwehr-Ersatzabgabe ändert sich nichts. Ferner bleiben die Gebühren gleich.

Wasserversorgung wie Abfallbeseitigung weisen kleine Überschüsse auf, währenddem sich die Abwasserentsorgung ausgeglichen präsentiert. Die Anwesenden genehmigten den Voranschlag 2023 einstimmig. Ebenfalls nahm der Souverän vom Finanzplan 2023 bis 2027 Kenntnis.

