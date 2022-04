Lostorf: Bevölkerung entscheidet über mögliche Tempo 30-Varianten

Entscheid im Juni Jetzt wird es konkret – aber nicht günstig: Tempo 30 in Lostorf kommt vor die Gemeindeversammlung Jetzt liegt in Lostorf die Grobanalyse zur Einführung von Tempo 30 vor. Entscheiden wird am Schluss die Gemeindeversammlung. Im Gemeinderat war es knapp. Und der Gemeindepräsident weist auf die hohen Kosten hin. Noël Binetti Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Eine Temporeduktion auf 30 Km/h wird im Weiler Mahren und in Lostorf bereits eine Weile gefordert. An der Gemeindeversammlung im Juni kann die Bevölkerung nun darüber abstimmen. Bruno Kissling

Im Dezember 2021 hat sich der Gemeinderat mit dem Thema Tempo 30 in Lostorf und Mahren befasst und das weitere Vorgehen festgelegt. Ein Ingenieurbüro aus Olten ermittelte für den Gemeinderat im Rahmen eines Grobkonzepts die Machbarkeit von Tempo 30 und die damit verbundenen Kostenfolgen.

An seiner letzten Sitzung hat der Gemeinderat nun die Erkenntnisse dieses Grobkonzepts diskutiert und sich «mehrheitlich für die Einführung von Tempo 30 in beiden Gebieten ausgesprochen», wie es in einer Mitteilung heisst.

Doch eine Nachfrage zeigt: Der Entscheid war umstritten. Auf Anfrage will Gemeindepräsident Thomas A. Müller nicht sagen, wer wie votierte. Sitzung und Traktandum waren zwar öffentlich, doch Müller verrät nur so viel: «Es war ein knapper Mehrheitsentscheid.»

Umstrittene Materie, verschiedene Varianten möglich

Die Erkenntnisse aus dem Bericht seien für den Rat folgende: verschiedene Varianten sind möglich, 30er-Zone mit oder ohne Hauptstrasse Nord. Unklarheiten bestanden beim Weiler Mahren. Müller dazu:

Thomas A. Müller, Gemeindepräsident Lostorf. Patrick Lüthy

«Eine frühere Analyse zeigte, dass sich Mahren nicht als verkehrsberuhigte Zone eigne. In der aktuellen Grobanalyse wird die Eignung aber nicht mehr infrage gestellt.»

Es lägen mehrere Szenarien vor und man müsse jetzt schauen, wo der Handlungsspielraum liege.

Die Diskussion sei eine politische und die Materie umstritten. Müller: «Die Gründe, warum man dafür ist, sind klar; es geht um die Verkehrsberuhigung und um die Sicherheit im Strassenverkehr. Was dagegen spricht, sind primär die hohen Kosten.»

Untersuchungen hätten gezeigt, dass eigentlich vielerorts im Dorf bereits heute kaum schneller als 30 gefahren werde. «Einzig auf der Bachstrasse, der Duschletenstrasse sowie im Weiler Mahren wird durchschnittlich deutlich über 30 km/h gefahren», meint Müller. Deshalb sei die Skepsis der Gegnerinnen und Gegner des Vorhabens verständlich: «Schliesslich würde eine Umsetzung einiges kosten.» Und:

«Nun ist die Frage, ob der Nutzen die Kosten überwiegt oder ob die Verkehrsberuhigung auch mit punktuellen Massnahmen kostengünstiger zu erreichen wäre.»

Der finanzielle Aufwand setzt sich vor allem aus Signalisationen an allen Einfahrtsstrassen in die vorgesehene 30er-Zone(n) zusammen. «Hinzu kämen noch vereinzelte bauliche Massnahmen und die erforderlichen Gutachten», sagt der Gemeindepräsident.

Ob auch die Hauptstrasse Nord, die gegenwärtig saniert wird, Gegegenstand der Abstimmung wird, steht noch nicht fest. Bruno Kissling

Geschätzte Kosten von bis zu 420’000 Franken

Müller betont, dass es sich um eine Schätzung handelt. Und: «Der Bericht kommt auf einen Betrag zwischen 360’000 und 420’000 Franken für Lostorf, je nach Variante, die angestrebt wird.» Gilt auch auf der Hauptstrasse Nord Tempo 30, wird es günstiger, weil es so weniger zu signalisierende Eingangstore gibt. Die Kosten für Mahren betragen noch einmal rund 60’000 Franken. Müller ruft in Erinnerung: «Es ist ein offenes Geheimnis, dass auch Lostorf zu seinem Geld schauen muss.»

Nicht infrage kommt gegenwärtig, dass auch der untere Teil der Hauptstrasse ausgebremst wird. Denn, so Müller: «Das ist eine Kantonsstrasse und die kann nicht einfach so in eine 30er-Zone umgewandelt werden.» Hingegen bei der Hauptstrasse Nord käme beides infrage; die Bauarbeiten, die dort aktuell im Gange sind, tun nichts zur Sache und lassen die Möglichkeiten offen.

Doch das alles will der Rat, zusammen mit dem eingearbeiteten Planungsbüro aus Olten, der Bevölkerung an einer Infoveranstaltung im Detail vorstellen.

Dort werde man einen Überblick schaffen, danach werde die Abstimmung für die Gemeindeversammlung vorbereitet. Müller: «Es kann auch zu einer Variantenabstimmung kommen oder – falls die Gemeindeversammlung dies beschliessen sollte – sogar zu einer Volksabstimmung. Doch gemäss dem veranschlagten Betrag fällt der Entscheid in die Kompetenz der Gemeindeversammlung.»

Und bis wann könnte eine Umsetzung erfolgen, sollte die Vorlage angenommen werden? Darauf sagt Müller: «Nach Aussage des Ingenieurs muss für die kantonale Bewilligung und die Erstellung des Bauprojekts mit einer Dauer von 1,5 Jahren gerechnet werden.»

Der Informationsabend findet am Dienstag, 26. April 2022 um 19.30 Uhr in der Dreirosenhalle in Lostorf statt. Verschiedene Varianten sollen dabei aufgezeigt werden.

