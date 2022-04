Trimbach: Gericht soll über Erschliessung Wernlihang entscheiden

Geplante Strasse am Wernlihang: Nun will Trimbach die Landbesitzer enteignen

Der Streit um die Erschliessungsstrasse am Trimbacher Wernlihang geht in die nächste Runde. Weil einzelne Anwohner sich gegen eine Erschliessung wehren, will die Gemeinde nun für alle Betroffenen vor Gericht Klarheit schaffen.