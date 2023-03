Erlinsbach: Solaranlage auf dem Kirchdach geplant

Energie Strom von oben: Die Kirche in Erlinsbach soll eine Photovoltaik-Anlage erhalten Die katholische Kirchgemeinde Erlinsbach will umweltfreundlicher werden. Deshalb plant sie eine Solaranlage auf der Kirche. Mit Widerstand rechnet sie nicht. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 15.03.2023, 05.00 Uhr

Bald mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach? Die katholische Kirche in Erlinsbach. Bild: Bruno Kissling

Bald könnten die Gebäude die Kirchgemeinde Erlinsbach mit eigens produziertem Solarstrom betrieben werden: Auf dem Dach der Kirche ist eine Photovoltaik-Anlage geplant. Der Präsident der Kirchgemeinde, Marco Scozzafava, rechnet dafür mit einem finanziellen Aufwand in der Höhe von rund 130’000 Franken – im Gegenzug soll die geplante Installation die Umweltbilanz der Kirchgemeinde verbessern.

«Nachhaltiges Gesamtkonzept» zeige Wirkung

Laut Scozzafava gehört die Installation der Photovoltaik-Anlage zum Gesamtkonzept. Die Kirchgemeinde ist Mitglied des Umweltlabels Grüner Güggel und seit Mai 2022 zertifiziert. Dieses unterstützt Kirchgemeinden bei der Verbesserung ihrer Umweltleistung.

«Die Bedarfsminimierung von Fremdenergie steht an erster Stelle», so Scozzafava. Die aufgewendete Energie aus Heizung und Strom sei zwischen 2019 und 2021 um über 30 Prozent gesunken. An zweiter Stelle stehe die Minimierung der CO 2 -Emissionen auf der Prioritätenliste.

Finanzierung noch nicht gesichert

Die geplante Photovoltaik-Anlage soll Strom für die drei Liegenschaften der Kirchgemeinde liefern. Ein allfälliger Überschuss würde in das öffentliche Netz eingespeist werden.

Die Finanzierung des Projekts sei noch nicht endgültig gesichert. Es kämen sowohl eine Eigen-, als auch eine Fremdfinanzierung infrage. An der Bausubstanz der Kirche wolle man aber nichts verändern, um das Gebäude bei Bedarf ohne zusätzlichen Aufwand wieder in den ursprünglichen Zustand versetzen zu können. Die geplante Anlage soll auf der Südseite des Kirchendachs angebracht werden.

Die entsprechende Bauausschreibung ist noch bis zum 24. März auf der Gemeindeverwaltung in Erlinsbach aufgelegt. Bis dahin kann gegen das Bauprojekt Einsprache erhoben werden.

Bereits Handyantennen im Kirchturm

Eine Photovoltaik-Anlage wäre nicht die erste Installation technischer Natur, die auf der katholischen Kirchenanlage in Erlinsbach angebracht wird. Im Dezember 2009 wurde – nach mehreren Schlichtungssitzungen und Gerichtsverhandlungen – eine Mobilfunkantenne von Orange (heute Salt) im Kirchturm in Betrieb genommen. Damals wehrte sich die Kirchgemeinde vergeblich gegen die Antenne.

Im Kirchturm der Kirche St. Niklaus Erlinsbach befindet sich eine Handyantenne. Bruno Kissling

Im Anschluss sorgte die Antenne in der Gemeinde erneut für Diskussionen: Die Mobilfunkfirma Salt hatte vor, die Antenne auf 5G-Standard aufzurüsten. Die Gegnerschaft der Mobilfunkanlage befürchtete gesundheitliche Auswirkungen. Unter anderem reichte die Gruppe «mobilfunkfreies Erlinsbach» Einsprache ein. Die 5G-Antenne kam trotzdem zustande.

Gemeindepräsidentin Madeleine Neumann erwartet, dass die Photovoltaik-Anlage im Dorf weniger intensiv diskutiert wird. Sie sagt auf Anfrage, dass das Thema Energieversorgung im letzten Jahr verstärkt in das Bewusstsein der Bevölkerung gerückt sei, weshalb sie mit Verständnis seitens der Erlinsbacher Bevölkerung rechne.

