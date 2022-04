Abschied nach 38 Jahren: Pfarrer Michael Schoger hört auf

Amtszeit geht zu Ende Pfarrer Michael Schoger verabschiedet sich von seiner Gemeinde: «Begegnungen mit Menschen, die schwierige Zeiten durchlebten, berührten mich besonders» Nach 38 Jahren im Amt geht der reformierte Pfarrer Michael Schoger, der die Gemeinden Obergösgen, Lostorf, Stüsslingen und Niedergösgen leitete, in den verdienten Ruhestand. Ein Gottesdienst aber folgt noch. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 18.04.2022, 14.00 Uhr

Pfarrer Michael Schoger bei seinem zweitletzten Gottesdienst am Ostersonntag in der reformierten Kirche in Obergösgen. Carole Lauener

1956 im rumänischen Siebenbürgen geboren und in einer traditionell religiösen Familie aufgewachsen, zog Pfarrer Michael Schoger im Sommer 1983 in die Schweiz, um sich im Niederamt niederzulassen. Grund dafür war die Übernahme des reformierten Pfarramtes Obergösgen-Lostorf, in welchem er an Weihnachten 1983 seine Antrittspredigt hielt.

Nun steht sein wohlverdienter Ruhestand unmittelbar vor der Tür. «Ich war der erste Pfarrer, der diese beiden Gemeinden übernahm», erklärt Schoger. Dies habe Vor-, aber auch Nachteile gehabt. Auf der einen Seite konnte er kein bestehendes Pfarramt übernehmen und musste alles von Grund auf aufbauen. Dies habe ihm aber auch jede Menge Freiheit gegeben, neue Wege zu gehen und neue Formen auszuprobieren.

Diesen offenen Geist hat Schoger denn auch während all der Jahre im Amt versucht, beizubehalten, «um am Puls der Zeit zu bleiben. Das Bild der Kirche hat sich im gesellschaftlichen Bewusstsein in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt», sagt er. Gerade die Seelsorge sei früher deutlich öfter beansprucht worden. Heute sei diese zum grossen Teil durch die Sozialarbeit oder durch die Psychotherapie ersetzt worden:

«Ich finde es nicht schade, dass sich die Dinge ändern. Es ist halt einfach die Entwicklung, welche stattfindet.»

Innerhalb dieser müsse die Kirche versuchen, einen neuen Platz zu finden.

Individualität hat zugenommen

Was heute bei den Menschen gut ankommt seien zeitlich begrenzte Projekte. Diese sind nicht mit langfristigen Verpflichtungen verbunden und bringen Abwechslung in den Kirchenalltag, wie beispielsweise die Osterwoche «Uf em Wäg zur Ostere», die vom 11. bis 15. April stattfand. Schoger stellt fest: «Die heutige Gesellschaft legt mehr Wert auf Individualität und Unabhängigkeit als dies in früheren Zeiten der Fall war.»

Dieses Phänomen begrenze sich jedoch nicht auf die Kirche allein, sondern lasse sich auch im Vereinsleben oder in der Politik gut beobachten. Die Menschen seien auch nicht mehr bereit, jeden Sonntag in den Gottesdienst zu gehen – das freie Wochenende, wo man auch einmal verreisen kann, habe zunehmend an Wichtigkeit gewonnen. $

Darauf reagierte Schoger, der vor 15 Jahren ebenfalls die Pfarrgemeinde Stüsslingen-Rohr und letzten Sommer auch noch Niedergösgen übernahm, mit Alternativangeboten. «Wir haben zeitweise zusätzlich zum Sonntagmorgen einen Gottesdienst am Montagabend wie auch am Mittwochmorgen – den sogenannten ‹Zwischenhalt› – ins Angebot aufgenommen.»

Menschen begleiten als Kernaufgabe

In all den Jahren haben sich bei Pfarrer Schoger jene Erlebnisse besonders tief eingeprägt, welche er mit einzelnen Personen hatte:

«Begegnungen mit Menschen, die schwierige Zeiten durchlebten und die ich begleiten durfte, haben mich besonders berührt.»

Für Schoger ist es eine der Kernaufgaben der Kirche. Aber auch die Dorfanlässe in den Achtzigern und Neunzigern, als die Kirche noch viel eher als fester Teil des Dorfes empfunden wurde, sind ihm wichtige Erinnerungen. Heute habe die Kirche einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft, was sicherlich dem Zeitgeist geschuldet sei.

«Die Menschen heute verfügen über weniger Interesse, zu hören, was in der Bibel steht.» Mittlerweile seien wir uns Abwechslung beinahe im Sekundentakt gewohnt. Da bleibe nicht viel Raum, sich einmal 20, 30 Minuten auf eine Textstelle in einem Buch zu konzentrieren und darüber nachzudenken. «Mir steht nicht zu, zu entscheiden, ob das eine gute oder eine schlechte Entwicklung ist, ich stelle lediglich fest, dass es so ist.»

Auch zu den Kernaufgaben, welche unter diesen Umständen kaum mehr zu erfüllen ist, gehört die Unterstützung der Menschen beim Verständnis für die Bibel. Es fehle schlicht an Interesse und an der Musse dafür, sich dem Beschaulichen zuzuwenden. «Die Menschen stellen zunehmend selektive Ansprüche an fast alle Bereiche des Lebens.» Davon bleibe auch die Kirche nicht verschont.

Enkel, Velo und Skier

Nach 38 Jahren war der Gottesdienst am Ostersonntag Schogers Zweitletzter. Diese Woche nun findet der Abschieds-Gottesdienst mit Pfarrer Schoger in Lostorf statt. Zum Aufhören sagt er:

«Kurz vor meinem Abschied wurde mir natürlich schon bewusst, was für ein Schritt vor mir liegt.»

Eigentlich wäre er ja bereits letztes Jahr in den Ruhestand gegangen, er wollte jedoch seine Konfirmandinnen und Konfirmanden, welche Anfangs April konfirmiert wurden, noch bis zu diesem Ereignis begleiten.

Während dieser Zeremonie wurde Schoger eine ganz besondere Überraschung zuteil: «Zum Abschluss meiner allerletzten Konfirmation kamen meine ersten Konfirmandinnen und Konfirmanden (Konfirmation 1985) in die Kirche und überbrachten den zuletzt konfirmierten Jugendlichen eine Blume.» Diese Verbundenheit habe ihn sehr berührt.

Der langjährige Pfarrer sieht optimistisch in seine Zukunft. «Ich habe vier Enkelkinder, ein Velo und Skier.» Damit wisse er – genau in dieser Reihenfolge – mehr als genug anzufangen. Und natürlich werde er Freundschaften, welche aus den Jahren als Pfarrer hervorgingen, weiterhin pflegen. Ansonsten gelte für ihn aber klar die Devise, von nun an in den Hintergrund zu treten, um seiner Nachfolgerschaft Platz zu machen.

Der Abschieds-Gottesdienst von Pfarrer Michael Schoger findet am Sonntag, 24. April 2022 um 10 Uhr in der Kirche Lostorf statt; mit Abendmahl und Apéro.

