Ende der Fasnacht 2023 in Lostorf: Böögverbrennen

Ende der Fasnacht 2023 «Rekordmässig»: Der Böög brannte in Lostorf so schnell nieder wie noch nie Es war ein gelungener Schluss einer gelungenen Fasnacht: Am Samstagabend versammelten sich in Lostorf noch einmal zahlreiche Menschen, um dem bunten Treiben ein würdiges Ende zu bereiten. Jetzt kommentieren 26.02.2023, 14.57 Uhr

Das Ende der Lostorfer Fasnacht 2023: Obernarr Heinz Roos beim Böögverbrennen. Patrick Lüthy

Noch ein letztes Mal versammelten sich am Samstagabend zahlreiche Menschen zum Abschluss der Lostorfer Fasnacht 2023. Unter dem Motto «Zrog id Gäng!!» konnte diese nach langer Zeit wieder in vollem Umfang realisiert werden. Auf Anfrage heisst es am Sonntag bei den Verantwortlichen des Fasnachtskomitees: «Es war eine sehr schöne Ausgabe mit einem würdigen Ende.» Und zur Brenndauer des Böögs: «Das war rekordmässig. Der Böög ist in diesem Jahr so schnell niedergebrannt wie noch nie.» (otr)