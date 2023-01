Dirigent entlassen: Eklat um Trimbacher Kirchenchor

Eklat Überraschende Kündigung: Der Mauritiuschor Trimbach will sein Jubiläum feiern – steht jetzt aber ohne Chorleiter da Eigentlich wollte die Chorgruppe dieses Jahr ihr 150-Jahr-Jubiläum zelebrieren. Zur Überraschung der Beteiligten hat der Kirchgemeinderat aber nun den langjährigen Dirigenten entlassen. Jetzt sorgt man sich um die Zukunft des Vereins. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Mauritiuschor Trimbach bei seiner Probe vom 17. Januar 2023. Links aussen ist Chorleiter Reiner Schneider-Waterberg zu sehen, ganz rechts die Präsidentin Ina von Woyski. zvg

«Uns blieb nichts anderes mehr übrig, als an die Medien zu gehen», sagt Chormitglied Hannes Steiger. Er hat sich an diese Zeitung gewandt, weil er auf die «unhaltbare Situation» mit dem römisch-katholischen Kirchgemeinderat Trimbach-Wisen aufmerksam machen will. «Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Vereins. Das ist ein guter Chor, ein Highlight für Trimbach und ein schöner Gegenpol zum Töfftreffpunkt.»

Aber von vorne: Reiner Schneider-Waterberg ist seit 1998 Dirigent des Mauritiuschors in Trimbach. Er hätte dieses Jahr sein 25-jähriges Jubiläum als Chorleiter feiern können, während der Chor, der aus Freiwilligen besteht, dieses Jahr den 150. Geburtstag erlebt. Im Juli 2022 wurde Schneider-Waterberg aber vom Kirchgemeinderat Trimbach-Wisen entlassen. Dieser ist sein Arbeitgeber und bezahlt damit auch seinen Lohn. Es geht um ein 10-Prozent-Pensum.

Kündigung kam «aus dem Nichts»

Die Präsidentin des Mauritiuschors, Ina von Woyski, sagt zur Kündigung ihres Dirigenten: «Das kam für uns völlig überraschend. Einfach so, aus dem lebendigen Chorleben heraus. Herr Schneider-Waterberg weilte in den Ferien, als man ihm die Kündigung zustellte. Weder er noch der Chor wurde zuvor darüber informiert, noch gab es Anzeichen, dass es dazu kommen könnte.» Und weiter: «Bis heute hat uns der Kirchgemeinderat keinen Grund für die Kündigung genannt. Er reagiert auch nicht auf unsere Kontaktanfragen.»

Jetzt steht der Chor offiziell ohne seinen langjährigen Leiter da. «Herr Schneider-Waterberg ist bei all unseren Mitgliedern sehr geschätzt. Wir stehen hinter ihm und wünschen uns, dass er bleiben kann», so von Woyski.

Der Mauritiuschor bei einer Probe 2016 mit Dirigent Reiner Schneider-Waterberg (grüner Pullover). Beat von Arx

150-jähriges Jubiläum steht bevor

Eigentlich würde sich der Chor momentan lieber um andere Dinge kümmern als um die Personalie ihres Leiters. Denn dieses Jahr steht das grosse 150-jährige Jubiläum des Mauritiuschors an. «Geplant waren ein grosses Fest mit Konzert und ein Gottesdienst am Patrozinium im September. Dafür haben wir eine Auftragskomposition bestellt, die wäre das grosse Highlight des Jahres. Auch eine A-cappella-Formation sollte auftreten», erzählt von Woyski.

Die Präsidentin führt aus: «Jetzt haben wir diese Pläne vorübergehend auf Eis gelegt, weil wir nicht wissen, wie es weitergeht.» Seit der Entlassung ihres Dirigenten im Sommer musste sich der Chor mit verschiedenen Ersatzleitern aushelfen. Auch die Weihnachtsdarbietungen konnten nicht stattfinden. «Das ist auf Dauer nicht gesund für den Verein, so ein Chor ist ein sensibles Gebilde», stellt von Woyski fest. Und Hannes Steiger ergänzt: «Eigentlich gehört der Chor doch zum Tafelsilber der Kirchgemeinde. Zu ihm müsste man doch mehr Sorge tragen.»

Aktuell hat der Mauritiuschor 27 aktive Mitglieder. Davon würden aber vier pausieren oder hätten sich zurückgezogen, weil sie warten, bis Klarheit herrscht. Oder dass Schneider-Waterberg wieder auf Dauer zurückkommt. «Verlieren wir ihn, verlieren wir auch einige Mitglieder», ist von Woyski überzeugt.

Weil der Chor so stark zu seinem Dirigenten hält, probt er trotz dessen Entlassung weiter mit ihm in den Räumlichkeiten der Pfarrei. Mit dem Unterschied, dass der Chor ihn bis auf weiteres aus der eigenen Kasse bezahlt. «Wir haben das dem Kirchgemeinderat so auch schriftlich mitgeteilt, aber bisher keine Reaktion darauf erhalten», so die Präsidentin.

Keine Aussage wegen «laufenden Verfahrens»

Wie beurteilt denn die Kirchgemeinde Trimbach-Wisen die Situation? Johannes Rösch, Präsident des Kirchgemeinderats, sagt auf Anfrage: «Ja ich kann bestätigen, dass wir Herrn Schneider-Waterberg im Juli 2022 die Kündigung ausgesprochen haben. Zu den Gründen kann ich aber nichts sagen, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt und die Kündigungsfrist noch läuft.»

Rösch erklärt aber auch, wie man aus der verfahrenen Situation wieder herausfinden könnte: «Es ist geplant, dass wir eine Arbeitsgruppe aus je zwei Mitgliedern des Kirchgemeinderats und des Chors einsetzen. Diese soll dann einen neuen Chorleiter finden. Ich bin dafür aber noch auf der Suche nach einer neutralen Person, die eine Moderation der Gespräche übernimmt.»

«Verstehe nicht, warum man alles aufs Spiel setzt»

Auch Dirigent Reiner Schneider-Waterberg ist bereit, dieser Zeitung Auskunft zu geben: «Momentan hängt alles total in der Luft; es scheint wahnsinnig unnötig. Ich verstehe nicht, warum der Rat gegen den Willen der Beteiligten alles aufs Spiel setzt. Der Chor ist eine der grossen Konstanten dieser Pfarrei.»

Auch ihm gegenüber habe man keinen Grund für die Kündigung genannt. «Ich hatte wegen internationaler Engagements vor der Pandemie beruflich viele Absenzen und meine Stelle auch immer wieder zur Disposition gestellt, doch auf Wunsch des Chors habe ich meinen Job weitergeführt. Es lief ja auch immer gut. Während der Pandemie war ich aus familiären und gesundheitlichen Gründen längere Perioden im südlichen Afrika bei meiner Familie. Die Absenzen waren immer mit dem Chor und dem Vorgängerkirchenrat abgesprochen und durch Taggelder oder unbezahlten Urlaub gedeckt.»

Solange der Chor hinter ihm steht, stelle er sich auch weiter zur Verfügung. Der 53-Jährige habe zwar zahlreiche andere Angebote, fühle sich aber mit dem Chor sehr verbunden: «Er war vor 25 Jahren meine erste Familie in der Schweiz.» Der Deutsch-Namibier besitzt seit ein paar Jahren auch die Schweizer Staatsangehörigkeit.

Die Zukunft des Mauritiuschors Trimbach ist aktuell also mehr als ungewiss. Vielleicht kann an seiner Generalversammlung vom 21. Januar bereits etwas Klarheit geschaffen werden. «Schliesslich ist auch der Kirchgemeinderat herzlich eingeladen», sagt Präsidentin von Woyski.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen