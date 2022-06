Walterswil: Khmer-Gemeinschaft weiht Ruhestätte ein

Einweihung Ruhestätte Letzte Ruhe über dem Niederamt: Die Khmer feiern die Errichtung ihrer einzigartigen Ruhestätte Mit zwei Jahren Verspätung findet die Einweihung der 2020 fertiggestellten Khmer-Ruhestätte in Walterswil statt. Interessierte können einer buddhistischen Zeremonie beiwohnen und auch für ein Mittagessen ist gesorgt. Dazu gibts Tanz und Musik. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 18.06.2022, 05.00 Uhr

Die Ruhestätte Khmer-Kulturzentrums in Walterswil. Fabio Baranzini

Eigentlich ist das Urnenhaus des Khmer-Kulturzentrums schon seit zwei Jahren fertiggebaut. Und es wird auch bereits als Ruhestätte für Verstorbene genutzt. Eingeweiht wurde der neue Bau allerdings bislang noch nicht. Der Grund: die Coronapandemie. Nach knapp zwei Jahren Bauzeit wurde das Urnenhaus im Frühjahr 2020 fertiggestellt. Seither musste die offizielle Eröffnung verschoben werden.

Am Samstag, 18. Juni, ist es nun aber soweit: Ab zehn Uhr öffnet das Khmer Kulturzentrum an der Kirchgasse 12 in Walterswil seine Türen – einerseits für seine Mitglieder, andererseits aber auch für die Bevölkerung von Walterswil und alle Interessierten. «Es sind alle herzlich eingeladen», sagt Sinh Tra, Leiter des Khmer Kulturzentrums. Neben einer buddhistischen Zeremonie gibt es für die Anwesenden auch ein kambodschanisches Mittagessen, sowie Tanzdarbietungen und traditionelle Musik.

Die einzige offizielle Ruhestätte in der Schweiz

Für die Khmer, die mit 97 Prozent den mit Abstand grössten Teil der Bevölkerung von Kambodscha ausmachen, hat die neue Ruhestätte in Walterswil eine grosse Bedeutung. Es ist hierzulande nämlich die einzige offizielle Ruhestätte für Kambodschanerinnen und Kambodschaner, die den Khmer angehören.

«Bislang haben die Khmer-Familien die Urne mit der Asche der Verstorbenen entweder Zuhause aufbewahrt oder nach Kambodscha zurückgebracht. Wir hatten zudem im Keller des Kulturzentrums einen Raum, in dem wir provisorisch etwa 30 Urnen lagern konnten. Eine offizielle Ruhestätte gab es aber bislang nirgends in der Schweiz», sagt Tra.

Sinh Tra, Präsident des Kulturzentrums der Khmer in Walterswil. Bruno Kissling (Archiv)

Die ursprüngliche Idee war es, das Urnenhaus im traditionellen kambodschanischen Architekturstil zu bauen. Doch das war in Walterswil nicht möglich. Tra sagt:

«Unser Kulturzentrum steht im Dorfkern. Da dürfen wir nicht in einem anderen Stil bauen.»

Und so erscheint die neue Ruhestätte in westlichem Baustil. Einzig das Vordach und das «doppelte Hauptdach» erinnern im Ansatz an die Bauweise von asiatischen Tempelbauten. Der Innenraum des neuen Urnenhauses, das 200’000 Franken gekostet hat und ausschliesslich über Spenden finanziert wurde, ist einfach gehalten.

Auf den beiden Längsseiten befinden sich sechs übereinanderliegende Reihen von weissen Kästen, in denen die Urnen aufbewahrt werden. Gegenüber des doppeltürigen Eingangs befinden sich grössere Fächer, in denen mehrere Urnen von Personen aus derselben Familie platziert werden können.

Das Innere der Ruhestätte ist schlicht gehalten. Fabio Baranzini

Gut 650 Khmer Familien in der Schweiz

Die Ruhestätte in Walterswil wird von den Khmer ähnlich genutzt wie ein Friedhof. «Die Angehörigen können die Verstorbenen in der Ruhestätte jederzeit besuchen. Unsere Tradition sieht vor, dass wir die Verstorbenen am Todestag gemeinsam mit den Verwandten besuchen», sagt Sinh Tra. «Dann bringen wir jeweils Essen mit. Dieses Essen wird aufgeteilt. Ein Teil geht an die Verstorbenen, ein Teil an Buddha und der grösste Teil an die Mönche, die im Kulturzentrum leben.»

Das Khmer Kulturzentrum in Walterswil ist seit 2012 die Heimat der insgesamt gut 650 Khmer-Familien, die in der Schweiz leben. Mehr als die Hälfte davon wohnt in den Kantonen Zürich (245) und Aargau (140). In Solothurn sind es lediglich deren zehn.

Walterswil wurde von den Khmer aufgrund der zentralen Lage ausgewählt, als die Verantwortlichen eine neue Bleibe suchten. Zuvor war das Anfang der 80er Jahre gegründete Khmer Kulturzentrum in Zürich und Obfelden stationiert.

Angehörige der Khmer-Gemeinschaft. Fabio Baranzini

Es steht allen Kambodschanerinnen und Kambodschanern offen, die aus ihrer Heimat geflüchtet sind – unabhängig ihrer politischen oder religiösen Gesinnung. Sinh Tra erklärt: «Auch wenn die meisten von uns Buddhistinnen und Buddhisten sind, haben wir uns bewusst entschieden, einen politisch und religiös neutralen Namen für unsere Institution zu wählen – darum Kulturzentrum.»

