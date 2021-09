Einsprachen In Trimbach regt sich Widerstand gegen geplante Terrassenhäuser Wie viele Einsprachen gegen die geplante Überbauung am Wernlihang eingegangen sind, möchte die Gemeinde nicht kommunizieren. Und die Zürcher Bauherrschaft zeigt sich «nach einer Lösung bestrebt». Noël Binetti 02.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die geplante Überbauung unterhalb der Wernli-Villa sieht 46 Wohnungen in acht Terrassenhäuser vor. Bruno Kissling

Erst nach Rücksprache mit Gemeindepräsident Martin Bühler gibt Roland Brunner, Bauverwalter von Trimbach, Auskunft zur geplanten Überbauung am Wernlihang: «Ja, es gab Einsprachen gegen das Bauvorhaben». Vom 20. Mai bis am 4. Juni dieses Jahres lagen die Bauakten öffentlich auf. Die Anfrage auf der Bauverwaltung soll zeigen wo das Projekt heute steht und wie das weitere Vorgehen ist.

Die Bauherrschaft hat die Forleo Immobilien und Entwicklungs AG mit Sitz in Zürich inne. Sie möchte am Wernlihang, Vorder Düriberg ist der offizielle Name, acht mehrstufige Terrassenhäuser in den Hang bauen, mit insgesamt 46 Wohnungen. Besitzerin des rund 17000 Quadratmeter umfassenden Grundstücks ist die Ammann Globalbau AG mit Sitz in Hilterfingen BE.

So könnten die Terrassenhäuser dereinst aussehen. Visualisierung: zvg

Gemeinde nicht «dafür oder dagegen»

Geduldig erklärt Roland Brunner am Telefon:

«Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, machen wir keine Angaben zu den eingegangenen Einsprachen.»

Auch nicht zur Anzahl? «Nein, weder von wem die Einsprachen eingegangen sind, wie viele es sind, noch um welche Art von Einwänden es sich dabei handelt. Was ich sagen kann, ist, dass solche von Privatpersonen als auch solche von juristischen Personen dabei sind.»

Gefragt, ob die Anzahl der Einwände ihn überrascht habe, sagt Brunner: «Auch dazu sage ich nichts.» Auf jeden Fall sei bei allen Bauvorhaben mit Einsprachen zu rechnen, «das ist normal».

Brunner führt aus: «Nachdem mögliche Betroffene ihre begründeten Einsprachen bei uns eingereicht haben, unterbreiten wir diese der Bauherrschaft zur Stellungnahme.» Und er betont:

«Wir als Behörde sind nicht für oder gegen Bauprojekte.»

Vielmehr gehe es darum, dass öffentlich-rechtliche Grundlagen wie zum Beispiel Gestaltungsplan oder kantonale Bauverordnung, eingehalten würden und das Baubewilligungsverfahren ordentlich ablaufe.

Anschliessend entscheide die Baubehörde, in diesem Fall die Baukommission, auf Grundlage der eigenen Prüfung sowie der Einsprachen und der Stellungnahmen über das Baugesuch. Dabei fliessen auch die Stellungnahmen von Fachstellen ein, «beispielsweise das Amt für Verkehr oder Amt für Umwelt».

Noch eine Idylle: Bereits früher scheiterte am Wernlihang ein Bauprojekt, auch damals gab es Einsprachen. Jürg Bircher von der aktuellen Bauherrschaft sagt: «Unsere geplante Wohnüberbauung ist zeitgemässer.» Bruno Kissling

Bauherrschaft ist «nach Lösungen bestrebt»

Die Forleo AG gehört zu einem Konglomerat von Immobilienfirmen mit Sitz in Zürich. Eine der vier Schwesterfirmen ist die JALME AG. Auch sie tritt beim Projekt in Trimbach in Erscheinung. Aus einem Firmenportfolio mit dem Titel «Projektentwickler mit Herzblut» geht hervor, dass das Unternehmen bereits in mehreren Kantonen der Schweiz Wohnüberbauungen fertiggestellt hat und weitere solche geplant sind. Mit einem Investitionsvolumen von rund 40 Millionen Franken ist jenes in Trimbach eines der grösseren Projekte.

Jürg Bircher, Vorsitzender Geschäftsleitung Forleo AG Patrick Lüthy (Archiv)

Jürg Bircher hat bei der Forleo AG den Vorsitz der Geschäftsleitung inne. Auf Anfrage sagt er: «Ja, mit Einsprachen gegen das Vorhaben in Trimbach haben wir gerechnet.» Auch beim Vorgängerprojekt, welches eine andere Bauherrschaft hatte, seien solche eingegangen.

«Das aktuelle Projekt ist in seinem Grundriss und mit der geplanten Erschliessung wesentlich zeitgemässer und mit dem früheren nicht vergleichbar.»

Erstaunt über die Anzahl eingegangener Einsprachen sei er indes nicht. «Wir hoffen, dass eine Lösung gefunden wird und streben eine solche an.»

Gefragt, was aus Sicht der Bauherrschaft – die mit der Ammann Globalbau AG als Besitzerin einen Baurechtsvertrag eingegangen ist – ein idealer zeitlicher Horizont darstelle, sagt Bircher: «Für uns optimal wäre, wenn heute in einem Jahr mit dem Bau begonnen werden könnte und das Projekt Mitte 2025 abgeschlossen wäre.» Doch den Takt gebe nun die zuständige Behörde, also das Bauamt Trimbach vor.

Bedenken wegen Vorstrafe

Im Internet tauchte im Zusammenhang mit dem Bauprojekt Bedenken auf, welche die Bauherrschaft betreffen. Deren Geschäftsführer – Jürg Bircher – wurde im Januar 2021 vom Bezirksgericht Zürich wegen mehrerer Vermögensdelikte verurteilt, wie damals mehrere Medien berichteten. Begangen hat Bircher die diese vor bald zehn Jahren, in seinem einstigen Amt als Präsident des EHC Kloten.

Ein User einer Trimbacher Gruppe auf social-Media schreibt: «Ich denke, die Gemeinde-Politik, mit der man schillernde Personen nach Trimbach bringt, geht nun voll auf! Da möchte man gratulieren.»

Darauf angesprochen sagt Jürg Bircher: «Dazu möchte ich mich nicht äussern. Das hat nichts damit dem vorliegenden Bauprojekt zu tun.»