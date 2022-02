Walterswil: Brand in ehemaligem Restaurant Sonne

Einsatz in Walterswil Feuerwehr zu Brand im Dachstockbereich gerufen – es kommt zu Atemschutzeinsatz Im Dachstock des ehemaligen Restaurants Sonne in Walterswil kam es am Montagnachmittag aus noch unklaren Gründen zu einem Brand. Es standen Einsatzkräfte der Feuerwehren Walterswil und Schönenwerd im Einsatz. 08.02.2022, 10.15 Uhr

Ein Angehöriger der Feuerwehr musste nach dem Einsatz kurz medizinisch betreut werden. Polizei Kanton Solothurn

Am Montagnachmittag um 16.20 Uhr wurde der Kantonspolizei Solothurn eine starke Rauchentwicklung im Dachstockbereich eines Gebäudes gemeldet. Es handelt sich dabei um das ehemalige Restaurant Sonne in Walterswil, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.