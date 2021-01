Olten/Dulliken Früher nur für Mädchen, jetzt auch für Männer: Kantonalpräsidentin erzählt, wie die Organisation Pro Filia sich verändert Therese Suter aus Dulliken leitet die Sektion Kanton Solothurn von Pro Filia, dem früheren katholischen Mädchenschutzverein. Denise Donatsch 31.01.2021, 09.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Solothurner Sektionspräsidentin Therese Suter aus Dulliken vor der Casa Pro Filia in der Nähe des Bahnhofs Olten. Bild: Denise Donatsch

Auf der verzweifelten Suche nach Arbeit zu Zeiten der Industrialisierung und Verstädterung, reisten viele junge Frauen im 19. Jahrhundert vom Land in die Stadt. Im urbanen Umfeld hofften sie darauf, eine bezahlte Beschäftigung zu finden. Ungebildet und weltfremd wurden sie nicht selten Opfer von Zuhältern, die sie am Bahnhof abpassten und mit falschen Versprechungen in ihre Fänge lockten. Damen aus besseren Schichten erkannten diese Not und fühlten sich als Christinnen dazu verpflichtet, hier Hilfe zu leisten. Mit Unterstützung der katholischen Kirche gründeten sie aus diesem Grund im Jahr 1896 in Fribourg den Schweizerischen Mädchenschutzverein.

«Um die jungen Frauen in Zukunft vor Ausbeutung und Prostitution zu bewahren, wurden diese von da an von freiwilligen Helferinnen direkt am Bahnhof in Empfang genommen und betreut», berichtet Therese Suter, Präsidentin des Vereins Pro Filia Solothurn und Hausleiterin des «Casa Pro Filia» in Olten. Die Vereinsfarben gelb und weiss seien damals eigens vom Papst abgesegnet worden, da es sich bei diesen um die päpstlichen Farben handle, erklärt die Dullikerin. Um dessen Erlaubnis einzuholen, reisten die Gründerinnen gleich selbst nach Rom.

Ausbau der Unterstützung, Hilfe bei der Arbeitssuche

Doch die anfängliche Aufgabe veränderte sich. Bald sei den Helferinnen klar gewesen, so Suter, dass es noch mehr brauche als den Betreuungsdienst am Bahnhof. «Um die heimatlos gewordenen Mädchen wirklich schützen zu können, wurden auch Unterkünfte benötigt», weiss Suter. Aus diesem Grund hätte der Verein Pro Filia zusätzlich angefangen, günstigen Wohnraum an die jungen Frauen zu vermieten und dafür zu sorgen, dass diese einen Arbeitsplatz fänden.

Auch eine gewisse Form der Bildung sei bereits früh in der Vereinsgeschichte ein Thema gewesen. «Man achtete darauf, welche Kompetenzen die Mädchen mitbrachten und förderte diese.» Ziel dieser Förderung sei gewesen, die Frauen zu Hausangestellten auszubilden, damit diese bei gut situierten Familien arbeiten konnten.

Veränderung dank Bildung für alle

Mittlerweile ist das aber nicht mehr die Kernaufgabe von Pro Filia, erklärt die 56-jährige, die sich seit 1996 für Pro Filia Solothurn engagiert und dies fast ausschliesslich in Freiwilligenarbeit tut. Durch die Schulpflicht, das gute Bildungsangebot und die besseren sozialen Bedingungen in der Schweiz würden Frauen heutige glücklicherweise auf eigenen Beinen stehen.

Falls sie doch einmal in Not geraten würden, hätten sie – im Gegensatz zu vielen Männern – fast immer ein privates Auffangnetz. Das grösste Tätigkeitsfeld von Pro Filia würde allerdings noch immer die Vermittlung von Au-pairs im In- und Ausland darstellen, auch wenn die Nachfrage zurückgegangen sei. «Dass nicht mehr so viele Au-pair-Plätze gesucht werden, ist vor allem dem Umstand zuzuschreiben, dass es heute keine Lehrstellen mehr gibt, die erst mit achtzehn Jahren begonnen werden können.» Die damals vom künftigen Arbeitgeber erwünschte Übergangsbeschäftigung zwischen Schulabschluss und Lehre werde deshalb nicht mehr benötigt.

Auch Männer nehmen heute Angebot in Anspruch

Allerdings könne man, so die gelernte Hauswirtschaftliche Betriebsleiterin, seit dem Ausbruch der Coronapandemie beobachten, dass wieder zunehmend Au-pair-Plätze und Sprachaufenthaltsmöglichkeiten in der Schweiz gesucht würden. Jugendliche, die – wie heute üblich – ins Ausland reisen wollten, um eine Fremdsprache zu lernen, würden aktuell eher im Inland bleiben. Auch die Betreuung am Bahnhof ist noch immer existent, hat sich aber ebenfalls über die Jahre verändert.

Heute nähmen vor allem ältere und behinderte Menschen die unentgeltlichen Bahnhofshilfen in Anspruch. Und was die günstigen Wohnmöglichkeiten in Olten betrifft: Diese werden seit einer gewissen Zeit vor allem von Männern in Notlagen genutzt. Auch für sie stehen die Türen von Pro Filia offen.