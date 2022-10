Ernst Grünig aus Däniken: Ein Architekt mit einem bewegten Leben

«Eine Dokumentation» Zwischen Bauplänen und Papageienzucht: Der Däniker Bauernbub Ernst Grünig wurde zum gefragten Architekten – jetzt blickt er auf sein Leben zurück Bald 90 Jahre: Ernst Grünig trug unzähliges Material über seine Familie und die Geschichte der Gemeinde zusammen. Das kiloschwere Werk erzählt von früher Landwirtschaft und Beruf. Aber auch Rennpferde, bunte Vögel und bekannte Häuser in der Region fanden darin ihren Platz. Noël Binetti Jetzt kommentieren 15.10.2022, 05.00 Uhr

«Eine Dokumentation» von Ernst Grünig. nob

Ein Leben passt nie zwischen zwei Buchdeckel. Schon gar nicht, wenn man beim Aufspüren und Ablegen von unzähligen Bildern und Dokumenten analog vorgeht. Ernst Grünig, Architekt aus Däniken und bald 90 Jahre alt, liess sich von dieser Tatsache nicht abhalten.

Vor vier Jahren machte er sich an die Arbeit und begann damit, zu sammeln: Familienfotos, Geschäftsunterlagen, Vereinsdokumente, Baustellenpläne. Entstanden ist ein schwerer Ordner im A3-Format. Auf dem Titelblatt prangen die Ortswappen der Bürgerorte verschiedener Familienzweige; der Titel lautet schlicht «Eine Dokumentation».

Neben der beeindruckenden Familienchronik zu mehreren Generationen lässt sich in diesem 498 Seiten umfassenden Werk «ein kleiner Anteil der Däniker Dorfgeschichte, zwischen den beiden Städten Aarau und Olten und vom Niederamt mit der schönen Jurakette» erfahren. Alles selbstgemacht, von Hand versteht sich. Und mit dem Kopierer. Im Vorwort schliesst Ernst Grünig mit den Worten: «Als Urkunde für unsere Nachfahren und allen Mitmenschen.»

Ernst Grünig, Architekt aus Däniken, hat eine beeindruckende Dokumentation über sein bewegtes Leben und über seine Familie zusammengetragen. Aktuell schliesst er seine zwei letzten Bauprojekte ab – im Januar wird der Mann 90 Jahre alt. Hier an seinem Arbeitsplatz im Haus mit Blick auf das Dorf und über das Niederamt. Bruno Kissling

Auf drängen des Umfeldes

Wie kommt man auf eine solche Idee? Bei einem Besuch in seinem Haus, wo er aus seinem Büro einen fantastischen Blick über das Niederamt geniesst, erklärt der wache ältere Herr mit weissen Haaren und klarem Blick hinter der Brille: «Familienmitglieder und Freunde merkten, dass ich viel weiss. Immer wieder drängten sie mich, dieses Wissen festzuhalten. Also habe ich damit angefangen.»

Hier, an seinem Arbeitsplatz mit branchenüblichem Zeichnungstisch in Schräglage, hängen viele Zeitungsausschnitte und Aufnahmen von realisierten Bauprojekten an den Wänden. Grünig richtet den Blick in die Ferne und sagt: «Ich habe viel erlebt in meinem Leben.» Gerade ist Grünig dabei, seine letzten zwei Bauprojekte abzuschliessen. Eines befindet sich gleich hinter dem Haus: «Der Rohbau steht», sagt er mit der Routine eines umtriebigen Unternehmers.

Hart anpacken, schon als Bub

Grünigs Erinnerung ist tadellos. Er sagt von sich: «Zurück bis zu meinem vierten Lebensjahr weiss ich, was passiert ist. Und bis vor kurzem hatte ich auch sämtliche Daten präsent.» Die Jahreszahlen weiss er noch immer. Im Gespräch mit ihm wird schnell klar, dass sein Leben eigentlich das mehrerer Menschen sein könnte.

Es dauert etwa eine Viertelstunde – und angesichts der vielen Eckdaten und aufgezählten Stationen wartet man beim Zuhören bereits auf den Satz – dann lehnt sich Grünig zurück und spricht es aus: «Ich hatte aber auch viel am Hals.»

Aus diesem Grund ist er nach «nur» sieben Jahren wieder aus dem Jodlerklub ausgetreten. Aber von vorne: Ernst Grünig ist 1933 als erstes von acht Kindern und mit einem älteren Stiefbruder geboren. Die Familie führte in Däniken einen Bauernhof, der Vater gleichzeitig ein Baugeschäft. «Bereits in der dritten Klasse lernte er mich, mit einem Dreispänner umzugehen habe. Er fuhr mit mir nach Frick und brachte mir bei, wie ich bremsen muss.»

Von da an war Grünig immer wieder allein mit den zwei Ochsen und einem Pferd unterwegs.

«Weil Beton während des Kriegs rationiert war, musste ich im Aargauischen spezielle Elemente für unser Baugeschäft holen.»

Und er ergänzt: «Unter dem Wagen hatte ich Futter dabei und bei den Dorfbrunnen machte ich Halt, um die Tiere zu tränken.»

Prägend seien für ihn als Junge die Grosseltern mütterlicherseits gewesen: «Meine Grossmutter mahnte mich stets, im Umgang mit Menschen freundlich und mit Freude aufzutreten. Und mein Grossvater zeigte mir, wie ich am besten mit den schweren Lasten und der vielen Arbeit umgehen muss.» Vor der Schule war Kühe melken angesagt, am Mittag wurden Kiesfuhren auf Baustellen verteilt.

Ernst Grünig mit Zwillingen seiner Lieblingsschafmutter auf dem elterlichen Hof. zvg

Landwirtschaft als Leidenschaft

Mit 18 Jahren wurde Ernst Grünig in die Baukommission gewählt. Dort blieb er acht Jahre; weitere acht folgten im Gemeinderat: «Der Gemeindepräsident zählte auf mein Wissen.» Nach einer Maurerlehre wurde er in Aarau zum Polier ausgebildet.

Danach: Hochbauzeichner, Abendtechnikum in Zürich, Weiterbildung an der Uni St. Gallen für die Planung von Einkaufszentren, Restaurants und Hotels und schliesslich holte sich Grünig an der grössten Uni Europas für landwirtschaftliches Planen in München die nötigen Fähigkeiten, um Bauernhöfe zu planen.

1960 machte er sich als Architekt selbstständig. Angebote für gut bezahlte Stellen mit Mercedes schlug er aus: «Ich dachte: Wenn ich schon Verantwortung tragen soll, dann für mich selbst.» Zuvor plante er als junger Bauführer viele Projekte; etwa das Oltner Altersheim Haus zur Heimat oder im Jahr 1958 den Umbau des Sälischlössli.

Nun folgten in der Region viele Einfamilien- und Schulhäuser, Blockbausiedlungen und Industriebauten. «Meine Leidenschaft wurde aber das Planen von Landwirtschaftsbetrieben. In der ganzen Schweiz zeichnete ich etwa 20 solcher Siedlungen und ich war der erste Architekt, der hierzulande Freilaufställe realisierte. Heute wird das nur noch so gemacht.»

Warum Bauernhöfe? «Die Bauern sind ein spezielles Volk. Sie denken und verhalten sich aufgrund ihrer Arbeit und ihrer Erfahrung anders. Mir hat das zugesagt; ich kannte ihre Welt aus meiner Kindheit. Darum hatte ich Freude daran.»

Interessiert am Weltgeschehen: Ernst Grünig sammelt seit Jahrzehnten Artikel und Berichte die ihn interessieren und legt diese fein säuberlich ab. nob

Wegen Papageien in Teneriffa

Daneben war Grünig Präsident der Männerriege, viele Jahre engagiert in Turnverein und Feuerwehr, er gründete den Jodlerklub mit, lernte als Jugendlicher Trompete spielen, half mit, den Zivilschutz Däniken aufzubauen und wurde Dienstchef. Später trat er einer Loge bei, die sich um ethische Fragen kümmert; bis heute hat er da eine Funktion. Wurde ihm das alles nicht irgendwann zu viel?

«Nein. Ich habe nicht einfach so in den hinein Tag gelebt. Doch mich haben all diese Dinge stets bereichert.»

Auch die Freizeit vermischte sich bei Grünig mit Engagement: «Während 30 Jahren hatte ich Rennpferde. Ich feierte damit internationale Erfolge und war immer wieder in ganz Europa unterwegs. 50 Jahre betrieb ich auch die Zucht von Papageien. Mit einem Freund aus Teneriffa gründete ich den internationalen Papageienkongress, der bis heute fortbesteht.

«Eine Dokumentation»: das Titelblatt der von Ernst Grünig zusammengestellten Chronik. nob Auf dieser Aufnahme hat Ernst Grünig seine Grosseltern mütterlicherseits markiert. nob Ein Dokument zur Kirche Däniken, bei deren Bau Ernst Grünig zusammen mit seinem Vater mitwirkte. nob Grünigs knapp 500 Seiten dickes Werk enthält auch viel historisches zur Gemeinde Däniken. nob Das Logo von Ernst Grünigs Architekturbüro. nob In mehreren Jahrzehnten zeichnete Ernst Grünig unzählige Wohnhäuser, Schulen und Industriebauten. Doch am liebsten plante er landwirtschaftliche Siedlungen. nob Auch bekannte Gebäude in der Region stammen aus Grünigs Feder: hier ein Haus in Aarau. nob

Die Kindheit war die beste Zeit

Neben all der Projekte und Beschäftigungen stellt man sich unweigerlich die Frage nach dem Familienleben. Denn Grünig hat fünf Kinder aus zwei Ehen. Er sagt: «Mit meiner ersten Frau, die ich 1956 geheiratet habe, habe ich drei Kinder. Sie ist nach 15 Jahren schwer krank geworden, die Ehe wurde schliesslich zwangsgeschieden. Ich wurde damals vom Staat zur Zahlung einer hohen Summe verurteilt. Das war früher so.» Grünig heiratete ein zweites Mal, zwei weitere Kinder folgten.

«Das Gute war, dass ich mein Büro immer hier hatte. Die Kinder konnten zu mir kommen, wann sie wollten.»

Er sagt, dass die Kinder aus den zwei Ehen, deren Altersunterschied genau 25 Jahre beträgt, sich untereinander gut verstehen. «Der Rat, den mir meine Grossmutter mit auf den Weg gab, wurde mir später zur Maxime bei der Erziehung der Kinder: Menschlichkeit und ein freundliches Auftreten. Heute glaube ich, dass ich ihnen das vermitteln konnte.» Ein Sohn Grünigs ist jung an einer Krankheit gestorben. «Das war ein sehr harter Schlag.»

Und nach Brüchen oder Schwierigkeiten in früheren Jahren gefragt, erzählt Grünig von seiner Legasthenie: «Damals erkannte man darin nicht eine Krankheit, wie man es heute tut; davon Betroffene wurden schlicht für dumm gehalten. Ich litt darunter, doch weil mir ein ausgeprägtes Gespür für räumliches Denken und die Fähigkeit, zu zeichnen, quasi in die Wiege gelegt war, schöpfte ich daraus Selbstvertrauen und ging nicht daran zu Grunde.»

Die Aussicht von Grünigs Arbeitsplatz über Däniken und – bei schönem Wetter – über das ganze Niederamt. Bruno Kissling

Auf das mit beinahe 90 Jahren Erreichte angesprochen und nach dem Blick gefragt, den er heute auf sein Leben wirft, sagt Ernst Grünig: «Man darf schon stolz sein.» Zum Abschied: Welche erlebten Momente bewegen ihn in der Erinnerung am meisten? Ernst Grünig denkt nur einen kurzen Augenblick nach.

Ernst Grünig aus Däniken: Am liebsten ist ihm die Zeit als Bub in Däniken gewesen. Bruno Kissling

«Die Zeit als Bub. Zwischen unserem Bauernhof und der väterlichen Baufirma. Obwohl es streng war und trotz der harten Arbeit habe ich diese Zeit am besten in Erinnerung.»

Gerade hat Ernst Grünig Material für weitere Exemplare seiner «Dokumentation» bestellt. 20 davon hat er in der Familie und an Angehörige verteilt. «Das hat nicht gereicht, jetzt mache ich noch einmal 20 Stück. Wer eines möchte, kann sich bei mir melden.» Aber: Ein solches Leben passt nie zwischen zwei Buchdeckel.

