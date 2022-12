Dulliken: ZAO-Statutenrevision passiert problemlos

Dulliken Statutenrevision für Abwasser passiert auch die Dulliker Hürde – erste Tranche für Schulraumerweiterung wird im Budget aufgenommen Als eine von zwölf Verbandsgemeinden stimmt der Dulliker Souverän einer Statutenrevision des Zweckverbandes Abwasserregion Olten zu. Dessen Strukturen sollen schlanker werden. Und die Gemeinde gibt Geld frei für Detailplanung an Schulneubauten. Beat Wyttenbach Jetzt kommentieren 13.12.2022, 11.00 Uhr

Die Kläranlage des ZAO im Schachen in Winznau: Alle zwölf Verbandsgemeinden müssen einer Änderung der Statuten zustimmen, damit diese in Kraft tritt. (Archivbild) Bruno Kissling

Eine Reduktion der Anzahl Delegierter von 40 auf 12, jede Verbandsgemeinde hat eine Stimme, Reduktion des Vorstandes von 15 auf 7 Mitglieder, Abschaffung des Vorstandsausschusses und Zustimmung zu Geschäften nur dann, wenn mindestens sechs Gemeinden Ja sagen: Dies sind die wichtigsten Änderungen in den Statuten des Zweckverbandes Abwasserregion Olten (ZAO), die von den Delegierten im Juni verabschiedet wurden.

Da das Gemeindegesetz vorschreibt, dass sämtliche Verbandsgemeinden wegen der Veränderungen der Delegiertenzahl über dieses Geschäft an der Gemeindeversammlung befinden muss, wurde auch der Dulliker Souverän an der Gemeindeversammlung am Montagabend in der Mehrzweckhalle – 38 Stimmberechtigte waren anwesend – von Gemeindepräsident Walter Rhiner dazu befragt. Das Wort wurde allerdings nicht verlangt; der Souverän stimmte der Statutenrevision einstimmig zu.

Budget mit roter Null

Ohne Gegenstimmen Ja sagten die Anwesenden auch zum Voranschlag 2023. Dieser weist bei Ausgaben von gut 36,5 Millionen Franken und Einnahmen von etwas mehr als 36,4 Millionen Franken ein Minus von rund 140'000 Franken aus, was laut Gemeinderat Martin Henzmann einer «roten Null» entspricht und auf die deutlich steigenden Erträge bei den Steuern zurückzuführen sei.

Nettoaufwendungen sind im Umfang von knapp 7,4 Millionen Franken vorgesehen, wovon alleine 4 Millionen auf die Schulhaus- und Kindergarten-Neubauten sowie 1,4 Millionen Franken auf den Ersatz von Werkleitungen entfallen. Die Steuerfüsse bleiben unverändert. Hingegen gewährt die Gemeinde ihrem Personal einen Teuerungsausgleich von 2,5 Prozent.

Walter Rhiner, Gemeindepräsident Dulliken. Patrick Lüthy

Der Souverän stimmte ferner der Teilrevision des Schulzahnpflegereglements ohne Gegenstimmen zu. Auch keine Opposition erwuchs der Teilrevision der Schulordnung. Sie beinhaltet unter anderem die definitive Etablierung der Co-Schulleitung und den Wegfall der Stufenschulleitungen und der Pflichtenhefter.

Einstimmig gutgeheissen wurde zudem die Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung, die nach den Ausführungen von Walter Rhiner unter anderem die Aufnahme der Leiterinnen und Begleitpersonen der Spielgruppe Kunterbunt Dulliken als zusätzliche Personalgruppe sowie diverse Honorar-Anpassungen vorsieht.

Schliesslich wurde auch die Teilrevision des kommunalen Planungsausgleichsreglements oppositionslos genehmigt. Diese beinhaltet laut Gemeindepräsident die Präzisierung des Abgabesatzes sowie die Ergänzung der Anwendungsfälle «Einzonung» und «Auszonung».

