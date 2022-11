Dulliken Markanter Beton, viel Risotto und zahlreiche Menschen: Die römisch-katholische Kirche ist 50 Jahre alt geworden Die römisch-katholische Pfarrei Dulliken hat eine bewegte Geschichte. Bei der Feier zum 50-jährigen Bestehen der «neuen» Kirche spielten ungelöste Personalnachfolgen und sinkende Mitgliederzahlen aber für einmal keine Rolle – die Leute kamen in Scharen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 13.11.2022, 18.00 Uhr

Die römisch-katholische Kirche in Dulliken gibt es seit 50 Jahren. Bruno Kissling (18. September 2018)

Markant. Dieses Wort trifft als Beschreibung der römisch-katholischen Kirche Dulliken wohl am meisten zu. Das wuchtige Bauwerk aus Beton ist im Besitz von Pfarrei und Kirchgemeinde St.Wendelin, die nebenan ein Pfarrhaus mit Sekretariat und Büroräumen betreibt. Doch einen eigenen Pfarrer im Amt hat die Pfarrei gegenwärtig nicht mehr. Seit 2015 gehört sie zum Pastoralraum Niederamt; zuständig dafür ist Pastoralraumpfarrer Danam Yammani. Dennoch ist die Pfarrei von schwindenden Mitgliederzahlen und Nachwuchsproblemen geplagt.

Mit einem Festgottesdienst feierte die Kirchgemeinde den 50. Geburtstag ihrer Kirche. Oliver Menge

Doch diesen Sonntag rückten solche Sorgen für einmal in den Hintergrund: Zur 50-Jahr-Feier der «neuen» Kirche Dulliken meldeten sich bereits im Vorfeld so viele Menschen an, dass man von übertroffenen Erwartungen jener sprechen kann, die die Feier organisierten. Bei einem Besuch wenige Tage vor dem Fest zeigte man sich auf der Pfarrei überrascht von der grossen Resonanz. Und man freute sich darüber.

Lokale Architekten zeichneten die Pläne

Zur Vorgeschichte der heutigen Pfarrei gehört die Trennung der beiden Konfessionen römisch-katholisch und christ- oder altkatholisch. Diese nahm 1872 im Kulturkampf ihren Anfang. Ein Kultusverein wurde zwei Jahre nach der Trennung mit dem Auftrag gegründet, die verbliebenen Besitztümer wie etwa die St.-Nikolaus-Kapelle in Dulliken zu verwalten. Die Kirche Starrkirch-Wil verblieb den Christkatholiken.

Die Errichtung einer ersten eigenen Kirche in Dulliken 1876 war eine Folge der Trennung. Diese erste Kirche wurde 1923 umgebaut und vergrössert. 1970 schliesslich aber abgebrochen.

Die «alte» Kirche in Dulliken, die 1970 abgebrochen wurde. zvg

Der Bau einer neuen, modernen Kirche wurde von der Kirchgemeinde bereits 1959 beschlossen; die Planungen begannen aber noch früher. Doch es verging noch weit mehr als ein Jahrzehnt, bis diese errichtet war. Fast auf den Tag genau vor einem halben Jahrhundert, am 12. November 1972, wurde die Kirche von Bischof Anton Hänggi eingeweiht, wie der Einladung zur Jubiläumsfeier zu entnehmen war. Das auffällige Gebäude stammt aus der Feder der ortsansässigen Architekten Nino Gervasoni und Aldo Prina.

Moderne Bauweise sorgte mitunter für Widerstände

Im Pfarrhaus erinnert sich Josef Schenker:

«Nicht alle waren mit dem visionären Bau und mit dem Abbruch unserer alten Kirche einverstanden.»

Kaplan Schenker ist heute 80 Jahre alt; er war bis im Juni dieses Jahres noch als priesterlicher Mitarbeiter tätig. Angefangen hatte er 2009 als Pfarradministrator. Schon lange ist er Zeuge davon, wie Kirchgemeinde und Pfarrei stetig schrumpfen. Und auch die Suche nach neuen Seelsorgenden gestaltet sich schwierig: «Wir finden keine Nachfolge für mich. Darum stelle ich mich weiterhin als Aushilfe zur Verfügung. Doch langsam muss ich wirklich kürzertreten», zeigt sich Schenker im Hinblick auf sein hohes Alter realistisch.

Er erinnert sich noch an den Umbruch, den die neue Kirche für die Gemeinde bedeutete: «Der letzte Gottesdienst in der alten Kirche fand 1970 am weissen Sonntag statt, dann wurde sie abgebrochen.» Dagegen habe es im Dorf Widerstände gegeben. «Viele erlebten da ihre Taufe oder Hochzeit und verspürten darum eine enge Bindung an die Stätte.» Danach durfte die Pfarrei während zweier Jahre auf die reformierte Kirche in Dulliken und jene der Christkatholiken in Starrkirch-Wil ausweichen.

Aus dieser Zeit gehe das bis heute andauernde gute ökumenische Verständnis unter den verschiedenen Gemeinden hervor: «Lange Zeit organisierten wir viele gemeinsame Anlässe.» Heute komme die Ökumene allerdings etwas zu kurz. «Das liegt aber nicht am Willen.» Auch hier verhindern mangelnde personelle Ressourcen vermehrte Aktivitäten.

Keine Kirchenbänke, sondern Stühle

An diesem Sonntag leitete Josef Schenker aber noch einmal den Festgottesdienst vor gut gefüllten Rängen, zu dem auch alle noch lebenden ehemaligen Pfarrherren und eine Vertretung des Bistums eingeladen waren.

Beim Gespräch vor dem Wochenende erklärte Schenker: «Diese Kirche ist in vieler Hinsicht einzigartig.» Im Innern dominiert eine ausgeprägte Symbolik das Sakralgebäude. «Darüber hinaus ist die Akustik des Raumes eine ganz einzigartige, sie wird unter anderem von vielen Orchestern und auch von der Musikgesellschaft Dulliken gelobt und geschätzt.» Der Kirchenchor befindet sich gut sichtbar im vorderen Teil.

Die Grundsteinlegung der «neuen» Kirche, die dieses Wochenende 50 Jahre alt wurde. zvg

Und Schenker weist auf ein Detail hin, das bei der Eröffnung der Kirche als Novum galt: «Es war eine der ersten Kirchen, die statt fest verbauter Kirchenbänke über eine Sitzordnung aus losen Stuhlreihen verfügte. Das gab anfänglich zu reden.» Schmuck und andere dekorative Elemente sucht man weitgehend vergebens. Vor einigen Jahren wurde im Estrich des Pfarrhauses der Kreuzweg aus der vormaligen Kirche entdeckt und in die neue gebracht.

Kroatische Glaubensgemeinschaft füllt Kirche regelmässig

Josef Schenker sagt zum 50-Jahr-Jubiläum: «Uns war wichtig, dass alle gemeinsam feiern und zusammenkommen, Jung und Alt, und egal, welcher Konfession die Besucherinnen und Besucher angehören.» Das scheint dem OK des Festes gelungen: Bis am Donnerstag vor der Feier meldeten sich gegen 200 Personen an. Für einmal kann also von einem Ansturm auf die «neue» Kirche von Dulliken die Rede sein, die seit 2015 dem Pastoralraum Niederamt angehört und wo seither personalbedingt nur alle zwei bis drei Wochen ein Gottesdienst stattfindet.

Der Festgottesdienst beginnt. Oliver Menge Oliver Menge Pfarrer Josef Schenker führte durch den Festgottesdienst. Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Grusswort der Vertreterin des Kirchgemeinderats. Oliver Menge Oliver Menge Auch eine Vertreterin des Bistums Basel war vor Ort. Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge Oliver Menge

Hingegen gelingt es auch der kroatischen Glaubensgemeinde, die das Gotteshaus regelmässig nutzt, jeden Sonntag, die Kirche zu füllen. Josef Schenker: «Ihr Zusammenhalt ist grösser und ihre Kultur anders. Auch kommen deren Gläubige von weither nach Dulliken zu den Gottesdiensten.» Schenker zeigt sich für die römisch-katholische Pfarrei erfreut darüber, dass die Kirche so immerhin gut genutzt wird.

Und wird der auffällige Bau im Jahr 2072 noch als Kirche seinen 100. Geburtstag feiern? Josef Schenker lacht und sagt: «Da wage ich heute keine Prognose.»

