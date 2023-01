Tankstellenshop im Schäfer in Dulliken überfallen

Dulliken Tankstellenshop im Schäfer überfallen – Polizei sucht Zeugen Im Schäfer in Dulliken hat am frühen Samstagabend ein derzeit unbekannter Mann einen Tankstellenshop überfallen. Verletzt wurde niemand. Die Kantonspolizei Solothurn hat umgehend Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Online-Redaktion 15.01.2023, 10.35 Uhr

In Dulliken hat am Samstag ein derzeit unbekannter Mann einen Tankstellenshop überfallen. Kantonspolizei Solothurn

Am Samstag kurz nach 18 Uhr betrat ein maskierter Mann den Tankstellenshop im Schäfer in Dulliken, wie die Solothurner Kantonspolizei am Sonntag mitteilt. Dort forderte er von der Angestellten die Herausgabe des Kassengeldes. Mit einer Beute von mehreren 100 Franken verliess der Unbekannte schliesslich den Shop und konnte folglich unerkannt zu Fuss in Richtung Olten entkommen. Verletzt wurde niemand. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief bis zur Stunde ergebnislos.