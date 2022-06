Dulliken Soll Dulliken 27 Millionen für ein neues Schulhaus mit Kindergarten ausgeben? So sieht das geplante Projekt aus Die Neubauten von Schulhaus und Kindergarten für Dulliken sollen einiges kosten. Neben der ordentlichen Rechnungs-Gemeindeversammlung im Juni findet deshalb noch eine zusätzliche statt – das ist das geplante Projekt. Franziska Roth Jetzt kommentieren 02.06.2022, 17.00 Uhr

Das geplante neue Schulgebäude von innen. Hier sollen künftig die 3. bis 6. Klassen unterrichtet werden. zvg/Nightnurse Images

Um dem stetigen Bevölkerungswachstum im Bildungswesen gerecht werden zu können, plant die Gemeinde Dulliken ein neues Schulhaus sowie einen neuen Kindergarten. Denn laut einer Prognoseanalyse erwartet die Gemeinde Dulliken bis 2030 rund einen Drittel mehr Schulkinder.

Der Gemeinderat von Dulliken schrieb die Projekte aus, insgesamt 37 Architekturbüros bewarben sich auf die Ausschreibung. Eine Jury, bestehend aus sechs Personen, wählte davon fünf Büros, die das Projekt weiterverfolgen durften. Aus den fünf Projekten, der ausgewählten Architekturbüros wurde ein Siegerprojekt erkoren.

Der Siegerentwurf für die Erweiterung der Schulstätten stammt vom Architekturbüro Gschwind aus Basel, zusammen mit einem Betrieb für Landschaftsarchitektur. Das Siegerprojekt wurde im letzten August der Bevölkerung vorgestellt.

Kostenplanung ergibt 27 Millionen Franken

«Das Siegerprojekt nimmt unserer Meinung nach am besten die bestehenden Qualitäten auf und ergänzt diese mit zwei neuen Gebäuden. Damit entsteht aus einem Konglomerat ein Ensemble», begründete Pius Flury, vorsitzender der Jury, damals die Entscheidung.

Das geplante neue Schulhaus von aussen. zvg/Nightnurse Images

Nun ist die Kostenplanung für das Bauvorhaben erfolgt. Der Gemeinderat beziffert die Gesamtsumme auf 27 Millionen Franken, wie er im Auszug Gemeinderatsprotokolls festhält. Die Summe setzt sich aus 17,8 Millionen Franken für den Bau des Schulhauses Langmatt, in dem die 3. bis 6. Klassen unterrichtet werden sollen, sowie 9,2 Millionen für den sechsfach-Kindergarten Hausmatt zusammen.

Der Diskussion genügend Raum geben

Der Gemeinderat hält in einem Bericht fest, dass die Neubauten vielfältige Vorteile für den Schulbetrieb bringen würden. Das Gebäude sei so geplant, dass man die Räume mit wenig baulichem Aufwand vergrössern oder abtrennen könne. Damit sei es möglich, sich den volatilen Anforderungen an den Schulbetrieb in Zukunft flexibel anzupassen, sagt Gemeinderat und Ressortleiter Bildung, Martin Wyss, auf Anfrage.

Dem Gemeinderatsprotokoll ist weiter zu entnehmen, dass die Gemeinde Dulliken die rekordhohen Investitionen für das Generationen-Projekt auf sehr lange Frist ohne Steuererhöhung stemmen könne.

So soll der neue Kindergarten von innen aussehen. Er bietet Platz für sechs Kindergartenklassen. zvg/Nightnurse Images

«Um Diskussionen zu dem Generationenprojekt genügend Raum geben zu können, entschied sich der Gemeinderat, eine ausserordentliche Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung am 27. Juni 2022 einzuberufen», so Wyss. Dieses Traktandum würde den Rahmen der regulären Gemeindeversammlung vom 20. Juni 2022 sprengen, meint er. Und:

Martin Wyss ist Gemeinderat und zuständig für das Ressort Bildung in der Gemeinde Dulliken. Patrick Lüthy

«Wir hoffen inständig, dass die Bevölkerung das Projekt annimmt.»

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung hat die Bevölkerung die Möglichkeiten, das Projekt mit der Gesamtsumme von 27 Millionen Franken anzunehmen, einen Antrag auf eine Urnenabstimmung zu stellen oder abzulehnen.

Für den Antrag auf Urnenabstimmung braucht es 20 Prozent der Anwesenden, die diese Forderung vertreten. Bei einer Ablehnung müsste man noch einmal über die Bücher, erklärt Wyss das Vorgehen.

Der neue Kindergarten von aussen. Mit den Bauprojekten will die Gemeinde Dulliken der stetig wachsender Anzahl Schulkinder gerecht werden. zvg/Nightnurse Images

Zusatzkosten bei Ablehnung

Sollte das Projekt nicht durchkommen oder die Bauten in zwei Etappen erstellt werden, müsste die Gemeinde Container als Provisorium für die Schulräume aufstellen. Dies würde rund 1.2 Millionen Franken zusätzliche Kosten für die Gemeinde bedeuten, gibt Wyss zu bedenken.

Bis zur ausserordentlichen Gemeindeversammlung kann man sich auf der Gemeindeverwaltung ein genaues Bild von dem Bauvorhaben verschaffen. Der Infocorner ist während den regulären Öffnungszeiten frei zugänglich. Zudem veranstaltet die Gemeinde vier Infoveranstaltungen: am 9., 14., 18. und 23. Juni. Dort werden Mitglieder der Baukommission sowie Martin Wyss und Michael Steiner, Gemeindeschreiber von Dulliken, anwesend sein. Sie werden Fachkundig auf Fragen der Bevölkerung eingehen und Informieren.

Die ordentliche Rechnungs-Gemeindeversammlung von Dulliken findet am Montag, 20. Juni um 20.00 Uhr, statt. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung findet eine Woche später, am Montag, 27. Juni um 20.00 Uhr, statt. Beide Male in der Mehrzweckhalle der Gemeinde.

