Dulliken: Regionalbahn hält ab Dezember im Halbstundentakt

Nach Durststrecke Nächster Halt Dulliken: Ab Dezember halten wieder stündlich zwei Züge in jeder Richtung auf der Strecke Aarau–Olten Die Dullikerinnen und Dulliker können ab Dezember wieder mit zwei Regionalbahnen pro Stunde nach Aarau oder Olten reisen. In den letzten Jahren passierte einer der Züge, ohne anzuhalten. Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember ändert sich das. Jeremy Soland Jetzt kommentieren 10.03.2023, 11.52 Uhr

Eines der drei Perrons am Dulliker Bahnhof. Bruno Kissling

Auf der Strecke Olten–Aarau hielten Regionalzüge in Dulliken seit Jahren aufgrund von Bauarbeiten nur einmal pro Stunde. Damit ist ab dem nächsten Fahrplanwechsel im Dezember Schluss. Ab diesem Zeitpunkt sollen neu zwei Regionalzüge pro Stunde am Bahnhof halten.

Im Moment müssen die Dullikerinnen und Dulliker mit dem Bus nach Däniken fahren, um den Anschluss an die S-Bahn, die bis anhin nicht in Dulliken hält, zu benützen. Um so nach Aarau zu reisen, brauchen die ÖV-Benutzenden rund doppelt so lang, als wenn sie direkt mit der S-Bahn gereist wären.

Nach der Fertigstellung des Baus des Eppenbergtunnels rechnete die Gemeinde bereits mit dem Halbstundentakt. Bruno Kissling

Michael Steiner ist Gemeindeschreiber in Dulliken. zvg

Zuletzt verwiesen die SBB auf Baustellen entlang der Strecke, die einen weiteren Halt pro Stunde verunmöglichten. Nun vermeldete am Freitag das «Regionaljournal Aargau-Solothurn», dass sich das ändern wird: Laut dem Beitrag liegt das an neuen Zügen, die schneller beschleunigen und bremsen können. Demnach können auf der Strecke einige Minuten eingespart werden, was einen Halt in Dulliken ermögliche.

Auf Anfrage erklärt Michael Steiner, Gemeindeschreiber von Dulliken, der Halt sei schon mit der Fertigstellung des Eppenbergtunnels versprochen worden. Aufgrund von Baustellen im Raum Lenzburg habe sich das Ganze aber verzögert. «Eigentlich bekommen wir den Halbstundentakt drei Jahre zu spät», so Steiner.

