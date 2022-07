Mitwirkungsprojekt Überbauung Langmatt-Nord in Dulliken

Dulliken In einer siebenstöckigen Überbauung soll Platz für Gewerbe, Wohnungen und ein Businesshotel entstehen Im Rahmen eines Mitwirkungsprojektes kann die Dulliker Bevölkerung bis Ende August Anregungen und Eingaben zur Überbauung «Langmatt-Nord» einreichen. Der Gemeinderat steht hinter dem Projekt. Franziska Roth 06.07.2022, 18.00 Uhr

Visualisierung der Überbauung «Langmatt Nord». Blick von der Niederämterstrasse in Richtung Olten. Husistein & Partner AG

Der Gemeinderat von Dulliken hat bei der Sitzung letzten Montag die öffentliche Mitwirkung für die Überbauung der Langmatt-Nord einstimmig und ohne Enthaltungen verabschiedet. In der «Langmatt-Nord», gegenüber vom Bahnhof, dort wo das Gebäude des ehemaligen Restaurants Thai House steht, soll eine Überbauung entstehen: mit Wohnungen, Läden, Gastronomie und Businesshotel.

Die Bauherrin ist die Firma Aare Mittelland Immo AG aus Suhr. Geplant wird das Projekt vom Architekturbüro Husistein & Partner AG aus Aarau. Einem Bericht des Gemeinderats ist zu entnehmen, dass der vorliegende Gestaltungsplan zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung auf dem Areal südlich des Bahnhofs führe und dass mit diesem Bauvorhaben ein wichtiger «Leuchtturm» für Dulliken geschaffen würde.

Der «Leuchtturm» wird das markanteste Gebäude von Dulliken

Michael Steiner, Gemeindeschreiber von Dulliken, sagt auf Anfrage:

«Das ehemalige Thai-House steht seit Jahren leer und generiert so keinen Mehrwert für die Bevölkerung.

Und: «Dieser Platz soll genutzt werden können für Gewerbe, Gastronomie und Wohnraum.» Die Überbauung mit bis zu sieben Geschossen werde aufgrund seiner Grösse und Lage zum markantesten Gebäude von Dulliken. Deshalb werde es auch Leuchtturm genannt. Es sei das Erste, was man sehen werde, wenn man vom Bahnhof in den Dorfkern gehe, so Steiner.

Konkret soll im Erdgeschoss vom vorderen Gebäude das Gewerbe einen Platz finden; in Form von Einkaufsläden oder Gastronomie. «Über ein gutes Restaurant würden wir uns sehr freuen», so Steiner. Der Wohnraum ist mit mehrheitlich 2,5 bis 3,5 Zimmer-Wohnungen geplant. Dazu ist ein Businesshotel angedacht: «Für Personen, die beruflich längere Zeit in der Region Olten verbringen», sagt Steiner.

Neu überarbeiteter Gestaltungsplan

Zum Bauprojekt gab es bereits im Jahr 2019 ein Mitwirkungsverfahren: Das Amt für Raumplanung des Kantons Solothurn forderte damals aber eine Überarbeitung des Gestaltungsplanes. Beim aktualisierten Gestaltungsplan der Überbauung «Langmatt-Nord» wurde die Einbettung ins Gebiet und insbesondere die Platzgestaltung mit dem Zugang zum Bahnhof überarbeitet.

Wenn alles reibungslos laufe, sei im Sommer oder Herbst nächstes Jahr der Rückbau des alten Gebäudes geplant, so Steiner. Auf Anfrage konnte sich die Verwaltungsratspräsidentin der Bauherrschaft innert nützlicher Frist nicht genauer zu Bezugstermin und Investitionssumme äussern.

Der Gestaltungsplan «Langmatt Nord» kann inklusive aller Begleitdokumente im Rahmen der öffentlichen Mitwirkung vom Donnerstag, 7. Juli bis Mittwoch, 31. August 2022 auf der Bauverwaltung Dulliken eingesehen werden.