Dulliken: Darum wurde der Rastplatz auf dem Engelberg gesperrt

Dulliken Gesperrter Rastplatz auf dem Engelberg: Privater Waldbesitzer hat genug von Mountainbikes und Vandalen – nun wird neu aufgeforstet Der bis heute beliebte Rastplatz beim Sendeturm war schon da, als Landwirt Hans Christen Anfang der 80er-Jahre hinzog. Lange hat er dem Treiben auf seinem Boden zugeschaut – weil aber ein möglicher Unfall auf ihn zurückfallen könnte und weil die Besuchenden zu wenig Acht geben, ist nun Schluss. Noël Binetti Jetzt kommentieren 09.11.2022, 14.00 Uhr

Abgesperrter Picknick-Platz auf dem Engelberg ob Dulliken: Vandalenakte haben den Bäumen und Mountainbikes dem Boden des Privaten Waldstücks zugesetzt. Bruno Kissling

Die Familie des Dulliker Landwirts Hans Christen erwarb 1977 einen Hof auf dem Engelberg. Dazu gehört auch das teilweise bewaldete Grundstück, das kürzlich von der Einwohnergemeinde Dulliken für Rastsuchende und Ausflügler aus Sicherheitsgründen gesperrt wurde. Vorgängig fand eine Begehung statt; dabei zeigte sich, dass marode Äste oder ganze Bäume umstürzen könnten.

«Als ich 1980 als junger Landwirt hierhin kam, bemerkte ich bei einem Rundgang den Rastplatz, der damals noch dreimal kleiner war als heute», erzählt Hans Christen auf Anfrage am Telefon. Beim erwähnten Grundstück handelt es sich also um Privatwald; auf dem offiziellen Kartenmaterial ist lediglich ein Wanderweg eingezeichnet.

In erster Linie geht es Christen um die Frage nach der Haftung, wenn etwas passieren sollte. Er sagt:

«Beispiele aus der entfernteren Umgebung haben gezeigt, dass Waldeigentümer in so einem Fall verurteilt werden können.»

Nach den Ursprüngen des Rastplatzes auf seinem Boden gefragt, führt Christen aus: «Erstellt wurde dieser seinerzeit vom Männerchor Dulliken. Dieser hatte dafür keine Genehmigung; es wurde dabei auch Beton eingesetzt.»

Der Picknick-Platz an sich habe ihn über all die Jahre nicht gestört, dennoch sei es ein Tolerieren mit Zähneknirschen gewesen: «Als Landwirt schmerzt es, zu sehen, wie einige Leute mit dem Wald umgehen.» Mutwillige Zerstörungen der Infrastruktur liessen bei ihm die Frage aufkommen, was denn die Öffentlichkeit überhaupt noch zur Verwendung brauche.

Für Vegetation nötige Erdschicht ist abgetragen

Hans Christen will nicht mit dem Finger auf Einzelne oder auf Gruppen zeigen. Dennoch macht er Mountainbikes dafür mitverantwortlich, dass grossflächig um den Rastplatz ein Gros der Humusschicht abgetragen ist: «So kann sich der Wald nicht erneuern.» Er habe nichts gegen Personen, die Freizeitsport treiben, «aber sie sollen sich an die Regeln halten.»

Christen berichtet von Konflikten, die von entlaufenen Kühen, manipulierten Zäunen und wilden Farbspuren auf Bäumen handeln, die der Wegfindung beim Biken dienen. Wer sich in seine Lage versetzt, versteht den Ärger. Dass manche Besuchende sich auch mit Messern in den Bäumen verewigten, gab einigen Baumstämmen den Rest: «Sie sind geschwächt, es wachsen Pilze an ihnen und auch die Wurzeltrittschäden haben ihnen zugesetzt.»

Der Zustand der Bäume, zusammen mit der Haftungsfrage, haben Christen dazu bewogen, mit Bürger- und Einwohnergemeinde und mit dem Förster Kontakt aufzunehmen. Er sagt:

«Ich bin froh, dass sie Hand bieten und auch die Gefahr anerkennen.»

Die Einwohnergemeinde hat Hinweise angebracht. zvg

Es gehe nicht darum, Angst zu schüren. Er will aber seinen Wald pflegen: Christen plant, die illegalen Einrichtungen aus früherer Zeit entfernen zu lassen, danach will er den Wald frisch aufforsten, die kranken Bäume werden gefällt. «Weil der Boden dafür zu dicht ist und es kaum mehr Erde hat, wird wahrscheinlich eine Aufschüttung mit Humus nötig sein.»

Weil das einiges kostet, ist Christen weiter im Gespräch mit der Einwohnergemeinde – diese betrieb zuletzt auch den Brunnen auf seinem Grundstück. Der Wanderweg wird bleiben – aber gerastet werden muss künftig anderswo.

Bis Ersatz da ist, dauert es

Auf Anfrage bestätigt Michael Steiner, Gemeindeschreiber von Dulliken, die Situation: «Uns ist wichtig, dass wir bei solchen Missständen informiert werden, bevor etwas geschieht.» Schliesslich soll auch vermieden werden, dass die Gemeinde in eine allfällige Haftung gezogen werden kann. Zum Rastplatz sagt Steiner:

Michael Steiner, Gemeindeschreiber von Dulliken. zvg

«Wir sind uns bewusst, dass der Engelberg viele Leute anzieht.»

Die Gemeinde hat denn auch einen Ersatz für den Rastplatz in Aussicht gestellt. Steiner: «Dieser wird aber nicht bis nächsten Sommer realisiert werden können.»

Aktuell ist die Planung des neuen Wasserreservoirs im Gange. Dieses soll in der Nähe des Sendeturms erstellt werden: «Noch im November starten die Verhandlungen mit der Bürgergemeinde; ihr gehört die Parzelle. Der Bürgerrat hat dem Vorhaben im Grundsatz bereits zugestimmt. Wenn das Projekt mit der Dimension eines einstelligen Millionenbetrags im Frühling fertig ausgearbeitet ist, kommt es an die Gemeindeversammlung vom Juni 2023», sagt Steiner.

Vorgesehen ist, dass dann gleichzeitig mit dem Vertragswerk und für denselben Standort wie das Reservoir ein Projekt für einen neuen Rastplatz vorlegt wird.

