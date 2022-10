Dulliken: Jura-Apotheke wird neu von Melanie Grütter geführt

Dulliken «Es war immer mein Traum, eine eigene Apotheke zu führen»: Präsidentin der Solothurner Apothekerschaft übernimmt Familienbetrieb 52 Jahre lang war das Geschäft im Dulliker Dorfzentrum in Familienbesitz – nun leitet eine langjährige Mitarbeiterin die Geschicke: Melanie Grütter ist neue Chefin in der Jura-Apotheke mit integrierter Drogerie. Fabio Baranzini und Noël Binetti Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Apotheke und Drogerie an einer Adresse: Bei der Jura-Apotheke in Dulliken finden von Leiden Geplagte allerhand Abhilfe. Bruno Kissling

Über 20 Jahre wurde die heutige Apotheke von den beiden Geschwistern Marc und Brigitte Eichenberger in zweiter Generation geführt. Wie die beiden jetzt anlässlich einer öffentlichen Übergabe Ende Monat in einer Broschüre mitteilen, gab es familienintern keine mögliche Nachfolgelösung: «Darum hat sich Marc Eichenberger dazu entschieden, das Geschäft an Melanie Grütter zu übergeben», heisst es.