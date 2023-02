Dulliken: Mitwirkungsprojekt Langmatt-Nord wurde freigegeben

Dulliken Das Mitwirkungsprojekt Langmatt-Nord wurde vom Kanton freigegeben – bei der Überbauung gibt es kleine Anpassungen Noch steht das ehemalige Thai-House in Dulliken, schon bald soll es aber der Überbauung Langmatt-Nord weichen. Jetzt wurde der Gestaltungsplan vom Kanton freigegeben. Es folgen kleine Änderungen: etwa mehr Parkplätze. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 01.02.2023, 05.00 Uhr

Blick von der Niederämterstrasse in Richtung Olten: So soll die Überbauung Langmatt-Nord aussehen. Visualisierung: Husistein & Partner AG

Das Auflageprojekt für den Gestaltungsplan Langmatt-Nord wurde freigegeben, wie einem Bericht des Dulliker Gemeinderates zu entnehmen ist. In der ersten Sitzung des Rates im neuen Jahr wurden letzte Anpassungen auf der Grundlage des Schlussprüfungsberichtes des Amtes für Raumplanung an den Planungsunterlagen vorgenommen. Denn zuvor ging das Mitwirkungsprojekt zum Kanton in die Schlusskontrolle.

Bei den Anpassungen handle es sich um einige formelle Aspekte wie dem «Wording», wie Gemeindeschreiber Michael Steiner auf Anfrage erklärt. Heisst also: Begriffe wurden angepasst. So war beispielsweise zunächst die Rede von der «Gesamthöhe des Gebäudes». Korrekterweise müsse aber von «Gebäudehöhe» gesprochen werden, so Steiner.

Mehr Parkplätze in der Tiefgarage

Ebenso sei auch die Anzahl Parkplätze angepasst worden. Neu werde die Überbauung über 56 Tiefgaragenparkplätze verfügen. Dies sind laut Gemeindeschreiber Steiner rund 10 Parkplätze mehr als zuvor. Auch die «Möglichkeit der Etappierung bei der Realisierung des Grossvorhabens» sei nochmals verifiziert und bestätigt worden, wie im Bericht steht.

Darum geht's im Projekt: Im Gebiet Langmatt-Nord, gegenüber dem Bahnhof in Dulliken, soll eine Überbauung mit Wohnungen, Läden, Gastronomie und einem Businesshotel entstehen. Dies auf dem Areal des ehemaligen Thai-House-Gebäudes, das schon seit Jahren leer steht. Wenn alles reibungslos verlaufe, werde im Sommer oder im Herbst mit dem Rückbau des alten Gebäudes angefangen, gab Gemeindeschreiber Steiner im vergangenen Sommer gegenüber dieser Zeitung zu verstehen.

Überbauung wird auch Leuchtturm genannt

Die Überbauung soll bis zu sieben Geschosse umfassen und das markanteste Gebäude von Dulliken werden. Aufgrund der Grösse und der Lage werde das Gebäude auch «Leuchtturm» genannt, sagte der Gemeindeschreiber. Zuvor konnte der Gestaltungsplan Langmatt-Nord in einer öffentlichen Mitwirkung vom 7. Juli bis 31. August 2022 eingesehen werden.

Bereits im Jahr 2019 gab es zur Überbauung ein Mitwirkungsverfahren. Das Amt für Raumplanung forderte damals eine Überarbeitung des Gestaltungsplans. Neben der Aktualisierung des Plans wurde auch die Einbettung ins Gebiet und die Platzgestaltung mit dem Zugang zum Bahnhof überarbeitet.

Die Pläne zur Überbauung können nun bis am 28. Februar im Gemeindehaus Dulliken während der Schalteröffnungszeiten eingesehen werden. Für die Öffentlichkeit findet am 2. Februar von 18 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus ein Informationsanlass dazu statt.

