Wohin fliesst das Geld der Däniker Dorfzeitung?

Dorfzeitung Wohin fliesst das Geld vom «Däniker Spate»? Mangelnde Transparenz im Budget ist über Jahre gewachsen Der «Däniker Spate» ist das offizielle Mitteilungsblatt der Gemeinde Däniken. Wie viel die Gemeinde damit an Inseraten und Abonnementen verdient, ist im Budget der Gemeinde nicht ersichtlich. Eine Spurensuche. Franz Beidler 13.01.2023, 05.00 Uhr

44’000 Franken im Jahr: So viel will die Gemeinde Däniken 2023 für ihr Mitteilungsblatt, den «Däniker Spate» ausgeben. Wirklich kosten tut das Blatt aber mehr als das Doppelte. Denn Einnahmen aus Inseraten und Abonnenten sind nicht als Erträge unter dem Budgetposten «Däniker Spate» aufgeführt.

Den «Däniker Spate», Dänikens Mitteilungsblatt, gibt es seit 1974. Die verworrene Budgetpraxis ist über die Jahre gewachsen. Bild: Urs Huber

«Ausgewiesen sind nur die Nettokosten», erklärt Martin Suter, Leiter Finanzen in Däniken, auf Anfrage. Er rechnet die Kosten an der Jahresrechnung 2021 vor: Damals kostete der «Däniker Spate» brutto 97’000 Franken. «Da ist aber alles drin: Layout, Druck, Porto für den Versand, Verteilkosten, Briefpapier», erklärt Suter.

Die Nettokosten, die dann tatsächlich im Budget der Gemeinde auftauchen, rechnen sich so: «Es gibt eine interne Verteilung», klärt Suter auf. An Berichten über die Feuerwehr beteiligt sich auch die Feuerwehr an den Kosten; für jene aus der Gemeindekanzlei eben die Gemeindekanzlei; für jene aus der Schule die Schule. Aus den einzelnen Ressorts kommen so insgesamt 17’500 Franken zusammen.

Weiter müssen für die Nettokosten ebenfalls die Einnahmen durch Inserate und durch Abos von den 97’000 Franken abgezogen werden: «Das sind für das Jahr 2021 rund 35’000 Franken», sagt Finanzverwalter Suter. In der aktuellen Ausgabe von Ende 2022 inseriert zum Beispiel das Kernkraftwerk Gösgen prominent auf der Rückseite.

Zieht man also von den 97’000 Franken Bruttokosten die 17’500 Franken Interna und 35’000 Franken für Inserate und Abonnemente ab, landet man bei den Nettokosten: den 44’000 Franken, die dann tatsächlich im Gemeindebudget auftauchen.

Wieso sind die Gelder derart undurchsichtig?

Wieso aber sind die Gelder vom «Däniker Spate» im Budget der Gemeinde derart undurchsichtig? «Das ist gewachsen», erklärt Finanzverwalter Suter. Als er vor 15 Jahren die Stelle antrat, habe er das so übernommen. «So ist das Budget über die Jahre vergleichbar», argumentiert Suter. Also habe er das bleiben lassen. Auch wenn die Gemeinde die offizielle Herausgeberin des «Däniker Spaten» sei.

Denn das Mitteilungsblatt ist in Däniken eine Institution: Die erste Ausgabe erschien laut Website der Gemeinde 1974. «Alle in Däniken schätzen das Blatt sehr», betont Finanzverwalter Suter. Und: «Das Blatt steht und fällt mit Vorburger», erklärt Suter. «Es ist sein Kind.»

Ruedi Vorburger ist der wichtige Mann hinter dem «Däniker Spaten»: Er ist Redaktionsleiter und also für die Inhalte mitverantwortlich. Ausserdem kümmert er sich um die Abonnemente und die Inserate, schreibt auch die Rechnungen im Auftrag der Gemeinde. Und in seiner Druckerei, der Vorburger Druckerei AG, besorgt er auch gleich Layout und Druck des «Spaten».

Was die Finanzen des Däniker Mitteilungsblatts angeht, herrscht im Budget der Gemeinde also keine komplette Übersicht. Und hinter dem Blatt steht mehrheitlich ein einzelner, engagierter Mann – sicher ein aufrichtiges und lobenswertes Engagement. Zu den Zahlen im Budget wollte sich Vorburger im Detail nicht äussern und verwies an die Finanzverwaltung der Gemeinde. Wie viel Vorburger von den 97'000 Franken erhält, ist wiederum von der Gemeinde nicht zu erfahren.

Der «Däniker Spate» ist eher teuer

Trotzdem: Für Druck und Layout bezahlt die Gemeinde Däniken eher viel. Der «Däniker Spate» erscheint fünf Mal im Jahr mit einer Auflage von 1700 Exemplaren. Schon nur mit den 44’000 Franken im Budget verrechnet wären das 8’800 Franken pro Ausgabe. Branchenübliche Preise bewegen sich für Druck und Layout eher um die 7’000 Franken bei gleicher Auflage. Da das Budget aber nicht offenliegt, sind Vergleiche entsprechend schwierig anzustellen.

Möglich sind Vergleiche mit anderen Gemeinden. Die bezahlen für ihr Mitteilungsblatt weniger. So budgetiert zum Beispiel Lostorf 2023 für das «3-Rosenblatt» 26’800 Franken, Niedergösgen für «s’Dorfglüüt» 24’000 Franken. Das Lostorfer Budget schlüsselt ausserdem die Kosten vorbildlich detailliert auf in Drucksachen, Sitzungsgelder und Dienstleistungen Dritter – und ebenso die Einnahmen: Lostorf rechnet 2023 mit 12’000 Franken auf der Ertragsseite, Niedergösgen mit immerhin 8’000 Franken.

