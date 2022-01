Niedergösgen: Ortsparteien wollen Dorfblettli neu organisieren

Dorfzeitschrift Niedergösgen Neue Strukturen für «sDorfglüüt» gefordert: Gemeinderat will an Bewährtem festhalten und Politik aussen vor lassen Die Ortsparteien von Niedergösgen möchten das Mitteilungsorgan der Gemeinde neu aufstellen. Auch das Layout soll frischer daherkommen, doch der wahre Grund für das Begehren dürfte in einem scharfen Editorial vom Juni 2021 gründen. Noël Binetti Jetzt kommentieren 07.01.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Dorfzeitschrift «sDorfglüüt» sorgt für Diskussionen: Ein unliebsamer Beitrag veranlasst die Ortsparteien, die Neuorganisation der Redaktion zu beantragen. Bruno Kissling (Archiv)/Screenshot

Dreimal jährlich erscheint in Niedergösgen die Dorfzeitschrift «sDorfglüüt». Das Heftchen orientiert die Einwohnerinnen und Einwohner über das Geschehen in der Gemeinde. Ob Beschlüsse des Gemeinderats, Vereinsmeldungen, aktuelle Themen aus Kommissionen und Schulen oder Beiträge Privater: Ein bunter Mix hält die Lesenden auf dem Laufenden.

Cover der Dorfzeitschrift «sDorfglüüt», herausgegeben als Informationsblatt für die Haushalte von der Gemeinde. Screenshot

Das kleine Heftchen wird im Auftrag der Gemeinde herausgegeben und existiert seit 1987. Die Ausgaben sind auch online aufrufbar. Verantwortlich ist aktuell ein fünfköpfiges Redaktionsteam; ein jährliches, von der Gemeinde offeriertes Abendessen ist für sie einzige Entschädigung für die aufgewendete Zeit. Politische Prozesse fehlten bisher im Heftchen. «Das war bei der Gründung ein bewusster Entscheid», erklärt Gemeindepräsident Roberto Aletti auf Anfrage. 2015 überlegte sich der Gemeinderat aus Spargründen eine Ausgabe pro Jahr zu streichen. Die Redaktion konnte diese Idee jedoch abwenden, als sie vorschlug, Werbung zuzulassen. Die Kosten für die Gemeinde beziffert Aletti auf rund 7'500 Franken pro Ausgabe.

Bei seiner letzten Sitzung vor den Festtagen hatte sich der Gemeinderat mit einem Antrag zu beschäftigen, welcher eine Umgestaltung sowie neue Redaktionsstrukturen für die Dorfzeitschrift fordert. So sollen etwa die Ortsparteien zu laufenden politischen Themen im «Dorfglüüt» Stellung beziehen können. Absender des Antrags ist der runde Tisch, ein loser Zusammenschluss der vier Ortsparteipräsidenten Niedergösgens; von FDP, CVP, SP und SVP. Der runde Tisch wurde von einer Gruppe rund um die Ortsparteien initiiert, als nur noch die CVP im Gemeinderat vertreten war. «Ziel war es, wieder alle Parteien mit ins Boot zu holen, das ist uns gelungen. Seit wieder alle Ortsparteien im Gemeinderat vertreten sind, gehöre ich nicht mehr zur Gruppe», so Aletti.

Antrag fordert gewählte Kommission statt Redaktion

Nun fordert dieser Runde Tisch mehr politische Teilhabe an der Dorfzeitung. Ist das im Sinne des Gemeinderats? Aletti führt aus: «Früher wurden die Beiträge von einem Gemeinderatsmitglied verfasst, heute fliessen die Beschlüsse des Gemeinderats in Form eines Gemeinderatsberichts in die Publikation ein.» Das sei dem Umstand geschuldet, dass niemand mehr Texte verfasse im Gemeinderat. Eine politisch neutrale Berichterstattung sei aber seit jeher gewollt.

Der Runde Tisch sieht in der Tatsache, dass eine Person in der Verwaltung und in der Redaktion tätig ist, offenbar ein Problem. Er fordert eine klare Trennung und beantragt die Bildung einer Arbeitsgruppe, die Vorschläge zur Überarbeitung und Neuausrichtung der Publikation unterbreitet. Ferner soll der Gemeinderat über Rubriken und Erscheinungsbild entscheiden und neu statt ein Redaktionsteam die Mitglieder in eine Redaktionskommission überführen und diese wählen. Begründet wird der Antrag damit, dass sich das Leben weiterentwickle und das «Dorfglüüt» damit Schritt halten solle. Ferner sei darauf zu achten, dass Interessenskonflikte vermieden werden.

Roberto Aletti Gemeindepräsident Niedergösgen.

Doch zu den Forderungen der Ortsparteien sagt Aletti: «Grundsätzlich ist der Gemeinderat bereit, über Layout und Strukturen zu reden. Für uns war allerdings das Vorgehen der Ortsparteien befremdend.» Die Redaktion vom «Dorfglüüt» sei nicht angeschrieben worden, ihre Sicht der Dinge fehle im vorliegenden Antrag. «Wir als Gemeinderat möchten unsere Pflicht tun; darum haben wir für nächste Woche ein Treffen mit der Redaktion und einer Delegation des Gemeinderats einberufen.»

Editorial stösst Ortsparteien vor den Kopf

Kritik, so scheint es, will sich der Runde Tisch keine gefallen lassen. Im Gespräch mit den Ortsparteien und aus dem erwähnten Antrag geht hervor, dass sich die Ortsparteien durch ein Editorial in der Juniausgabe 2021 angegriffen fühlten. Dort prangert ein Redaktionsmitglied die stillen Wahlen im letzten Frühsommer an, die Ortsparteien hätten Gemeinderatssitze als auch Ersatzpersonen «unter sich aufgeteilt»; und damit reguläre Wahlen verhindert.

Allerdings: Es haben sich keine weiteren Kandidierenden gemeldet, «die Alternativen waren überschaubar», wie es Roberto Aletti formuliert. Er betrachtet den Umstand, dass wieder alle Parteien in der Dorfexekutive vertreten sind, als Etappensieg: «Das war eines meiner Ziele bei Amtsantritt. Während der laufenden Legislatur gilt es, wieder genug Leute für die Politik zu interessieren, sodass 2025 wieder richtige Wahlen stattfinden können. Das ist mein nächstes Ziel.» Dafür nötig sei ein Wechsel weg von Grabenkämpfen hin zum gemeinsamen, konstruktiven Erarbeiten von Lösungen.

Im Bezug auf das im «Dorfglüüt» publizierte Plädoyer für mehr Demokratie und gegen stille Wahlen, aufgrund dessen die Ortsparteien gleich die Redaktion umkrempeln wollen, hält der Gemeinderat fest: «Das besagte Editorial hat damals bei den still gewählten Ratsmitgliedern sicherlich keine Begeisterung ausgelöst. Aber man hätte damals gleich darauf reagieren sollen.»

«sDorfglüüt» soll Mitteilungsblatt bleiben

Der Antrag und die Stellungnahme lösten im Gemeinderat einige Diskussionen aus. «Dass Layout und Erscheinungsbild gelegentlich überarbeitet werden sollen, wird nicht bestritten.» Und der Gemeinderat hält fest, dass das «Dorfglüüt» kein Mitteilungsblatt des Gemeinderates oder der Parteien ist:

«Der ursprüngliche Charakter und die Idee der Informationsschrift für die Bevölkerung soll beibehalten werden.»

Aletti sagt zum weiteren Vorgehen: «Wir werden schauen, was bei der Sitzung und im Austausch mit der Redaktion herauskommt.» Allenfalls reagiere man an der nächsten Gemeinderatssitzung, je nach Ergebnis brauche ein Entscheid aber ein paar Wochen mehr Zeit. «Die Unabhängigkeit der Zeitschrift soll bei den Gesprächen sicherlich eine Rolle spielen.»

Weitere Themen aus dem Gemeinderat An der Sitzung vor den Festtagen beschäftigte sich der Gemeinderat ausserdem mit dem Hardware-Ersatz für die Schule: Die Schulleiterin beantragte den Server-Ersatz durch eine Microsoft-Cloud-Lösung. Zwei Mitglieder des Gemeinderats, welche mit der Materie betraut sind, waren mit der Cloud-Lösung aus verschiedenen Gründen nicht einverstanden. Sie beantragten die Bildung einer Arbeitsgruppe, welche die Bedürfnisse der Schule abklärt und ein Pflichtenheft für den Anbieter erstellt, damit dieser das massgerechte Angebot unterbreiten kann. Weiter genehmigte der Rat die Schlussabrechnung zur Sanierung der Kanalisation Mühledorf, welche mit 75'000 Franken rund 3'000 Franken über dem genehmigten Kredit lag. Die Mehrkosten entstanden durch den Entscheid, den Deckbelag bis zur angrenzenden Strassenreparaturstelle zu erweitern. Gleichzeitig genehmigte der Gemeinderat auch die Perimeterbeiträge, welche den Grundstückbesitzern in Rechnung gestellt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. (mgt/otr)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen