Trimbach: Bis zu 20'000 Leute an Dorfmäret erwartet

Dorfmäret Bis zu 20'000 Leute erwartet: Nach zwei Jahren kehrt der beliebte Trimbacher Anlass in das Dorf zurück Nach zwei Jahren coronabedingter Abwesenheit lockt dieses Wochenende wieder der Trimbacher Dorfmäret. Wir haben die Verantwortlichen gefragt, mit was neben dem vielseitigen Kinderprogramm und einem Open Air dieses Jahr alles zu rechnen ist. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 25.08.2022, 20.30 Uhr

Märetpräsidentin Lydia Zettel freut sich riesig auf den Dorfmäret. Auf dem Platz stellt sie fest, dass auch nach nach zwei Jahren Corona-Pause alles nach Plan läuft. Patrick Lüthy

Die letzten Vorbereitungen sind im Gange: Ab Freitagabend ab 18 Uhr ist auf dem Trimbacher Mühlematt-Platz Trubel angesagt: Der Trimbacher Dorfmäret wird eröffnet. Um 19.15 Uhr folgt dann der traditionelle Eröffnungsapéro. Bis in die späten Sonntagnachmittagsstunden kann nach zweijährigem Unterbruch wieder geplaudert, gegessen und gefeiert werden. Am Sonntag werden die Marktstände um 16 Uhr und die Beizen eine Stunde später schliessen.

Lydia Zettel, Präsidentin der Trimbacher Dorfmäret-Gesellschaft, erwartet in den nächsten drei Tagen regen Besuch:

«Wir sind zuversichtlich, dass in diesem Jahr wieder rund 20'000 Menschen an den 41. Dorfmäret strömen.»

Insgesamt 15 Personen gehören der Trimbacher Dorfmäret-Gesellschaft an, die diesen Anlass organisiert. Zettel meint stellvertretend: «Wir freuen uns sehr auf das Wochenende. In diesem Jahr sollen sich die Vereine wieder zeigen und nach zweijähriger Durststrecke ihre Vereinskasse wieder aufbessern können.» Die Besucherinnen und Besucher sollen wieder am Dorfmäret verweilen und soziale Kontakte knüpfen können.

Die Guggemusig Müüs beim Aufbau ihrer Stände. Patrick Lüthy

Die Suche nach Marktleuten erschwert

Wie in jedem Jahr erwartet die Gäste ein vielseitiges und vollgepacktes Programm. Am Markt, der seit 1979 stetig wuchs, hat es in diesem Jahr etwas weniger als 80 verschiedene Marktstände und neun Beizen. Damit sind leicht weniger Anmeldungen eingegangen als bei den früheren Ausgaben, wo laut Zettel jeweils rund 80 bis 100 Marktstände dabei waren. Der Grund ist laut Zettel naheliegend:

«Einige Marktleute, die immer dabei waren, haben sich in den letzten beiden Jahren neu ausgerichtet.»

Für die weggefallenen Standbetreiberinnen und -betreiber hat man laut Zettel zwar Ersatz gefunden; die Suche dauerte aber länger als üblich. In den letzten 14 Tagen kamen zudem einige kurzfristige Absagen aus gesundheitlichen Gründen dazu.

Anders sieht die Situation bei den Beizen aus: Hier gibt es keine Veränderungen gegenüber der letzten Ausgabe von 2019. Wie bisher werden alle Beizen durch Trimbacher Vereine betrieben.

Alle helfen mit: Bevor das Fest starten kann, gibt es einiges zu tun. Patrick Lüthy

Ponyreiten, Schminken, Jubla-Spiele und mehr

So oder so: Der Trimbacher Dorfmäret hat weit mehr als «nur» die Marktstände zu bieten. Die Verantwortlichen organisieren jährlich ein vielseitiges Programm: «Wir achten darauf, dass das Programm stets familienfreundlich ist und wir Attraktionen für Jung und Alt anbieten können», so Zettel. In der Tat: Es lassen sich nicht weniger als 16 Programmpunkte wie «Chill-out für die Jugend», «Kinderflohmäret» oder «Kinderschminken» für Kinder zählen.

Eine Neuheit wird in diesem Jahr die Kindertombola sein. Daran teilnehmen dürfen alle unter 15 Jahren; zu gewinnen sind Preise, die auf Kinder ausgerichtet sind. Zettel: «Die Kindertombola gibt es, weil gewisse Kinder, ob der gewonnenen Preise traurig waren.» Diese seien in jenen Fällen oft für Erwachsene gedacht gewesen.

Am Donnerstagabend werden die ersten Stände aufgebaut. Patrick Lüthy

Zu den erwähnten Programmpunkten kommen am Samstag und Sonntag Spielnachmittage hinzu. Derjenige am Samstag wird durch die Trimbacher Jungwacht & Blauring (Jubla) organisiert. Die Kinder dürfen sich auf typische Jubla-Spiele wie «Fangis» freuen oder selber ein Bienenhotel basteln. Doch das Tageshighlight bleibt für viele Kinder wohl die Wasserschlacht um 16 Uhr. Am Sonntag wartet das Ponyreiten auf die Kleinen und sie können sich auf der Riesenrutsche austoben.

Von Jodeln bis zu Klaviermusik

Doch nicht alles richtet sich an Kinder. Auch ein Open Air, die Ausstellung «200 Jahre Feuerwehr Trimbach» oder eine ökumenische Jodelmesse mit dem Jodlerklub Echo aus Niedergösgen und Schönenwerd gehören dazu. Das Programm soll gemäss Zettel verschiedene Leute ansprechen, die sich dann auf dem Festgelände vereinen.

Änderungen gibt es besonders beim Open Air am Freitagabend: Dieses wird neu von der Trimbacher Jubla organisiert. Sie setzt auf eine breite Palette an Musikstilen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer im Hauptzelt Allegra unterhält.

Ab 20 Uhr wird die 20-jährige Solosängerin und Oltnerin Eli Wolff mit ihrer souligen Stimme und einem Klavier auf der Bühne auftreten. Bis 24 Uhr unterhält im Anschluss die Oltner Bluegrass-Band Happy Castel Express das Publikum.

Das Technikerteam beim Zelt des UHC. Patrick Lüthy

Joelle von Büren von der Trimbacher Jubla begründet die zwei Bookings auf Anfrage so:

«Diese beiden Acts sprechen Leute jedes Alters an.»

Bis in die späte Nacht hinein werden anschliessend die Hurligugger Trimbach ihren Barbetrieb in der Parkgarage Mühlematt aufrechterhalten.

