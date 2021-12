Dorfattraktivität steigern Ein neues Dorfzentrum für Däniken: Eine Partnerfiliale zwischen Volg und der Post soll den Anfang machen Gemeinderat stellt Dorfladen-Projekt mit Postfiliale in der Dorfmitte vor – an der Gemeindeversammlung wird darüber befunden. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 02.12.2021, 05.00 Uhr

Bald stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner über die Zukunft der Postfiliale ab. zvg

Nach dem Einkaufen gleich auch noch den Brief oder das Paket abgegeben, in einer sogenannte «Filiale mit Partner»; das soll im nächsten Jahr neben dem Bahnhof Däniken entstehen. Durch die Verknüpfung des Dorfladens der Volg Konsumwaren AG mit dem Poststandort sei auch gleich die langfristige Steigerung der Dorfattraktivität möglich, wie in einer Mitteilung des Gemeinderats steht. Der Gemeinderat segnete den dafür benötigten Kauf und Umbau der jetzigen Postfiliale einstimmig ab. An der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember kann der Souverän darüber befinden.

Die «Filiale mit Partner» als Lösung für alle

Konkret kauft die Gemeinde Däniken das bestehende Gebäude der Post ab und baut dieses zusammen mit dem Dorfladen um. Anschliessend zieht der Laden vom Kürzi-Zentrum in das umgebaute Gebäude an der Poststrasse. Mit der «Filiale mit Partner» sieht der Gemeinderat einen in den Volg integrierten Postschalter mit Bedientheke vor. Gemeindepräsident Matthias Suter erklärt auf Anfrage:

«Die Bedientheke wird dann von speziell darauf geschultem Personal des Ladens betrieben.»

Wie diese Bedientheke in den Laden integriert wird, könne noch nicht gesagt werden, da die Planungsarbeiten noch im Gang seien.

Klar ist bereits, dass die Postfiliale damit bald gänzlich aus dem Dorf verschwindet. Arbeitsplätze bei der Post seien dadurch aber keine gefährdet, wie die Post selbst der Gemeinde versichert habe. Mediensprecher der Post AG, Markus Flückiger, bestätigt dies auf Anfrage:

«Die Mitarbeitenden von PostNetz arbeiten in filialübergreifenden Teams und sind so in mehreren Filialen im Einsatz.»

Der Dorfladen sowie die Postfiliale, stimmen gemäss Suter einer Partnerlösung zu: «Wir führten dazu viele Gespräche und haben eine Lösung gefunden, die uns allen entspricht.»

Volg und Post rentieren immer weniger

Die Gründe für das Vorhaben sind vielseitig. Die Volg Konsumwaren AG beobachte seit ein paar Jahren einen Rückgang der Attraktivität des Standortes. Suter erklärt dazu:

Gemeindepräsident von Däniken, Matthias Suter Bruno Kissling (Archiv)

«Dem Dorfladen fehlt die Laufkundschaft, was unter anderem am derzeitigen Standort liegen könnte.»

Suter betont aber, dass nicht genau gesagt werden kann, weshalb der Volg-Laden an Attraktivität verliert. Der jetzige Standort musste schon vor ein paar Jahren verkleinert werden. Trotzdem sei man darum bestrebt, den Standort in Däniken aufrechtzuerhalten.

Auch die Post stellt seit längerer Zeit eine anhaltend rückläufige Nutzung der Poststelle in Däniken fest. Grundsätzlich wünsche sich der Gemeinderat eine Postfiliale im Dorf, sieht aber angesichts des Wandels eine Änderung in eine Partnerfiliale mit dem Volg für nicht abwendbar. Zumal sich die schnell entwickelnde Digitalisierung auch bei der Post bemerkbar mache. Suter kommentiert:

«Uns wurden die Zahlen vorgelegt, der Post fehlt es an Umsatz.»

Zentralisierung soll Dorfattraktivität steigern

Der Kaufpreis für das Gebäude, basierend auf dem Angebot der Post Immobilien AG, liegt bei 900 000 Franken. In der Mitteilung heisst es, dass für Umbau- und Sanierungskosten ein Betrag in der Höhe von 280 000 Franken veranschlagt wird. Die Volg Konsumwaren AG ihrerseits investiere rund 340 000 Franken in den Umbau des neuen Ladens.

Stimmt der Souverän dem Umbau zu, wird die Post bis im März nächsten Jahres ihren Standort räumen. Geplanter Abschluss der Bauarbeiten und des Neubezugs sei voraussichtlich im Oktober 2022. Mit der Eingliederung eines Postschalters in den Dorfladen sei nicht nur die Sicherstellung von Dorfladen und Postversorgung in der Gemeinde sichergestellt. Es sei auch ein erster Schritt, hin zu einem Dorfzentrum zwischen Gemeindehaus und Bahnhof. Gemeindepräsident Suter sagt:

«So schlagen wir gleich drei Fliegen mit einer Klappe.»

Im Leitbild der Gemeinde wurde festgelegt, dass in naher Zukunft ein solches Zentrum entstehen soll. Dies sei aber eine längerfristige Angelegenheit, da erst noch ein Gestaltungsplanverfahren erarbeitet werden soll. Während des Umbaus ist beim Kürzi-Zentrum ein Provisorium für die Poststelle vorgesehen.

