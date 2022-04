Doppelte «Schulstrasse» Verwirrung bei Navi-Diensten und Blaulicht-Autos, die an die falsche Adresse fahren könnten: Warum Stüsslingen jetzt den Namen einer Strasse ändert Seit der Fusion mit Rohr gibt es zwei Schulstrassen in Stüsslingen. Dies könnte im Ernstfall für Verwirrung sorgen. Und auch ein Anwohner begab sich im anderen Ortsteil bereits auf die Suche nach seinem neuen Sofa. Deshalb handelt die Gemeinde nun. Felix Ott Jetzt kommentieren 27.04.2022, 14.00 Uhr

Die Schulstrasse im Ortsteil Rohr heisst neu Kapellenstrasse. (Archivbild) Bruno Kissling

Es ist ärgerlich, wenn der Pizzalieferant anruft, weil er die Adresse nicht findet. Oder wenn eine Spedition das Päckli beim Nachbarn abstellt. Doch was ist, wenn Rettungsdienste im Notfall erst die richtige Adresse suchen müssen? Seit der Fusion der beiden Gemeinden Stüsslingen und Rohr im Jahr 2021 gibt es in beiden Ortsteilen der Einheitsgemeinde eine «Schulstrasse». Für eine präzise Orientierung ist das suboptimal.

Anwohnerinnen und Anwohner sowie die Feuerwehr stellten deswegen Anträge zur Namensänderung der Strasse im Ortsteil Rohr. Die Gemeinde hat sich ebenfalls sorgen um die Blaulichtdienste gemacht: Im Notfall müssten sie zuerst die richtige Adresse suchen, erklärt Gemeindepräsident Georges Gehriger auf Anfrage.

Während der Pandemie kam es bereits zu Verwechslungen: Speditionen landeten im rund zweieinhalb Kilometer entfernten Dorfkern von Stüsslingen, wenn sie etwas an die Schulstrasse im Dorfteil Rohr liefern sollten.

Deshalb hat der Gemeinderat jetzt beschlossen, dass die Schulstrasse im Ortsteil Rohr ab dem 1. Mai neu «Kapellenweg» heisst. Ausserdem wird das Schulgebäude längst nicht mehr als solche genutzt. Mit der Änderung soll nun die dortige Kapelle in den Fokus gerückt werden.

Die Kapelle in Rohr. Bruno Kissling

Kosten im «vernachlässigbaren» Bereich

Die Post, Navigationsdienste, Gebäudeversicherungen sowie andere Behörden seien bereits informiert, so Gehriger. Besonders die privaten Navigationsdienste von Google oder Tomtom hätten Mühe mit den Rohrer Adressen gehabt. Bei Google Maps ist die Schulstrasse in Rohr kaum zu finden und wenn doch, erscheinen die Adressen an falschem Ort. Dies liegt auch daran, dass die Strasse auf der Suchmaschine als Schulhausstrasse bezeichnet wird; offiziell wird sie aber ohne «Haus» geschrieben.

Die Anwohnerinnen und Anwohner sind über die bevorstehende Änderung informiert, sagt der Gemeindepräsident. Viele würden die Neubenennung befürworten, anderen sei es ziemlich gleichgültig. Den Namen habe der Gemeinderat bestimmt. Gehrig sagt: «Die Kosten dafür sind im vernachlässigbaren Bereich.»

Es müssen lediglich die Strassenschilder ausgetauscht werden. Alles in allem rechnet er mit etwa 500 bis 1000 Franken. Die Gemeinde soll damit auch für künftige Bauprojekte an entsprechender Adresse gerüstet sein.

Auf der Suche nach dem bestellten Sofa

Ein Anwohner der Schulstrasse, also des künftigen Kapellenwegs, Gabriel Burki, begrüsst die Änderung. Für ihn spiele der Name seiner Strasse keine grosse Rolle. Er sei froh darüber, dass es nun nur noch eine Schulstrasse in Stüsslingen gebe: Er sei selbst schon ins Dorfzentrum von Stüsslingen gefahren, um zu schauen, ob sein neu bestelltes Sofa dort stehe. Nun müsse er sich nur noch daran gewöhnen, bei Bestellungen als Adresse nicht mehr die Schulstrasse anzugeben. Er sagt:

«Ausserdem muss ich jetzt halt alle Dokumente ändern lassen, aber das muss man bei einem Umzug ja auch.»

Die eine Schulstrasse in Stüsslingen. Google Streetview

Die andere Schulstrasse in Stüsslingen, Ortsteil Rohr. Bruno Kissling

So findet die Polizei zu ihren Einsatzorten

Die Polizei orientiert sich bei Einsätzen nicht an den politischen Gemeindenamen, erklärt die Kantonspolizei Solothurn auf Anfrage. Bei einer Fusion zweier Gemeinden bestimme die Polizei ihre Einsatzorte aufgrund der lokalen Ortsnamen. Bei einem Einsatz im Ortsteil Rohr wird also weiterhin nach einer Adresse in Rohr und nicht in Stüsslingen gesucht.

Falls eine Adresse nicht bekannt oder unklar ist, fragt die Polizei bei einem Notruf so lange nach, bis der genaue Standort der anrufenden Person bestimmt ist. Alternativ gibt es auch die Möglichkeit einer SMS-Standortabfrage. Dabei sendet die Polizei der in Not geratenen Person eine Kurznachricht, worauf diese ihre Standortdaten freigeben kann.

