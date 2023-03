Seilspring-Schweizermeisterschaften in Däniken

Seilspringen Rope-Skipping-Schweizer-Meisterschaften in Däniken: «Immer höhere und schwerere Tricks werden trainiert» Am Samstag gingen in der Mehrzweckhalle Erlimatt in Däniken die Rope-Skipping-Schweizer-Meisterschaften im Einzel über die Bühne. Die Besten der 175 Seilspringerinnen und Seilspringer fahren für die Schweiz an die Weltmeisterschaften in den USA. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 19.03.2023, 16.57 Uhr

Bei den Rope-Skipping-Meisterschaften ist viel mehr gefragt als einfach «nur» Seilspringen. Bild: Patrick Lüthy

Ist Rope-Skipping «nur» Seilspringen? Nicht wirklich: Die nationalen Spitzenathletinnen und Spitzenathleten kombinieren das Springen mit Taktgefühl, Akrobatik und irrwitzigem Tempo. Dies zeigen am Samstag die Rope-Skipping-Schweizer-Meisterschaften im Einzel, die nach rund zehn Jahren Absenz wieder bei den Gösger Speedys in der Mehrzweckhalle Erlimatt in Däniken stattgefunden haben. Angetreten sind der Nachwuchs, Erwachsene sowie internationale Springerinnen und Springer.

Den Einstieg in die Einzel-Schweizer-Meisterschaften machen am frühen Samstagmorgen diverse Speeddisziplinen. Innerhalb eines Zeitintervalls, welches je nach Alter und Niveau zwischen 30 Sekunden und drei Minuten variiert, müssen die 175 Athletinnen und Athleten möglichst viele Seilsprünge absolvieren. «In den Speeddisziplinen geht es um die Ausdauer der Athletinnen und Athleten. Dies ist für viele ein Kampf», erklärt Mitorganisatorin Gina Eichenberger. Die Tagesbesten brillieren mit rund 400 Seilsprüngen in drei Minuten – also über zwei Sprünge pro Sekunde.

Am Nachmittag folgt die Kür

Bevor am Nachmittag mit dem Freestyle das Kernstück des Rope-Skippings ansteht, gehen am Morgen noch die Disziplinen «Triple Unders» und «Compulsory», wo es eine vorgegebene Sprungabfolge zu befolgen gilt, über die Bühne. Mit 119 aufeinanderfolgenden Dreifachsprüngen überzeugt beim «Triple Unders» besonders der Spanier Polonio Salido Pablo.

Beim nachmittäglichen Freestyle performen die Athletin und der Athlet eine zu ausgewählter Musik einstudierte, maximal 75 Sekunden lange Choreografie. Und allerspätestens hier zeigt sich, dass beim Rope-Skipping bei weitem nicht nur Hüpfen angesagt ist. In der Disziplin, in der unter anderem Taktgefühl, Kreativität und Ausstrahlung bewertet werden, wird das Springen mit akrobatischen sowie gymnastischen Elementen wie Rädern, Spagaten oder Saltos kombiniert.

«Der Freestyle ist sehr vielseitig. Man trainiert stets schwerere und höhere Tricks», erklärt Schweizer Meister Martin Angst. Bei den Frauen verteidigt Stefanie Schneider aus Dachsen ZH erfolgreich ihren letztjährigen Schweizer-Meisterinnen-Titel.

Im Vergleich zum Ausland eine Hochburg

Den Athletinnen und Athleten geht es jedoch gleich wie vielen anderen in anderen Randsportarten, erklärt Seilspringerin Lena Emmenegger aus Kriens LU: «Leider gibt es nur wenige Wettbewerbe im Rope-Skipping. Zudem wird der Sport oft unterschätzt, obschon wöchentliches Training dahintersteckt.» Ihr Können dürfen die Athletinnen und Athleten jedoch nur selten unter Beweis stellen. Die Schweizer Meisterschaften sind landesweit der einzige Einzelwettkampf.

Trotzdem gilt die Schweiz im Vergleich mit dem Ausland als Rope-Skipping-Hochburg. Im Ausland gibt es oft weder Wettkämpfe noch Trainingsmöglichkeiten. Deshalb reisen ausländische Athletinnen und Athleten regelmässig in die Schweiz. In diesem Jahr reisten eine Gruppe aus Spanien und eine aus den Niederlanden nach Däniken.

«Ich trainiere seit 13 Jahren neue Tricks. Jedoch ist mein Team der einzige Verein in Spanien auf diesem Niveau», sagt Raúl Pérez Espejo. Deshalb nehme es im Ausland an Wettkämpfen teil. An den Schweizer Meisterschaften startet es jedoch ausser Konkurrenz.

Gut besuchte Trainings in Niedergösgen

Die Veranstalter der diesjährigen Einzel-Schweizer-Meisterschaften sind die Gösger Speedys, die eine Sportgruppe des Turnvereins Fides sind. In Niedergösgen üben wöchentlich über 65 Kinder und Erwachsene das Springen. Rope-Skipping ist bei jungen Mädchen besonders beliebt. Es nehmen nur wenige Erwachsene oder Männer am Wettkampf teil. «Mir macht vor allem das Zusammensein mit Kolleginnen Spass», sagt Olivia aus dem Niedergösger Nachwuchs. Und ihre Kollegin Leonie ergänzt: «Die Speeddisziplinen machen besonders viel Spass.»

Weshalb die Rope-Skipping-Schweizer-Meisterschaften in Däniken stattfinden, ist laut Eichenberger simpel: «Schweizweit gibt es nur 12 Rope-Skipping-Vereine, wovon nicht alle an den Schweizer Meisterschaften teilnehmen. Nach zehn Jahren ist wieder unser Verein an der Reihe.» Wobei zehn Jahre eher eine lange Absenz seien: «Da die Organisatorinnen noch jung sind und erst vor kurzem die Ausbildung abgeschlossen haben, konnten wir die Organisation der Schweizer Meisterschaften etwas hinausschieben.» Wegen der Hallengrösse sei man nach Däniken ausgewichen.

Neben den jährlich stattfindenden Einzel-Schweizer-Meisterschaften gibt es im Rope-Skipping zudem jeweils im Herbst Team-Schweizer-Meisterschaften. In Däniken qualifizierten sich die Besten für die Weltmeisterschaften, die im Sommer in den USA stattfinden.

