Do My Thing: Sängerin aus Dulliken veröffentlicht erstes Album

Debutalbum Musikalische Aufbruchsstimmung: Mit etwas Verspätung veröffentlicht die Dullikerin «Sury» ihr erstes Album Die Dullikerin Olivia Bärtschi alias «Sury» veröffentlicht ihr Debutalbum «Do My Thing». Sie singt unter anderem davon, in ein neues Leben aufzubrechen. Denise Donatsch Jetzt kommentieren 07.04.2022, 05.00 Uhr

Die Dullikerin Olivia Bärtschi alias «Sury» veröffentlicht ihr erstes Album «Do My Thing». zvg

Amy Winehouse und Adele sind ihre grossen musikalischen Vorbilder. Und auch gesanglich hat die 31-jährige Dullikerin so einiges gemeinsam mit den zwei Musikgrössen: Dunkles Timbre, energische Melodien. Allerdings lässt sich Olivia Bärtschis Musik nicht einer klaren Stilrichtung zuordnen.

Denn die Musikerin, die unter dem klangvollen Künstlerinnen-Namen «Sury» auftritt, lässt sich jeglichen kreativen Raum, um Melodien und Texte zu Songs zu vereinen:

«Ich würde meine Musik als verträumt, soulig und emotional beschreiben.»

Für ihr erstes Album hat sie denn auch eine ganze Reihe emotionaler Themen in Lieder transformiert. «Liebeskummer ist eines der zentralen Themen, von welchem ich mich habe inspirieren lassen, aber auch Gefühle der Veränderung, des Aufbruchs in einen neuen Lebensabschnitt.» Zum ersten Mal habe die Künstlerin wirklich Zeit für sich gehabt im Leben.

Die habe sie zur Selbstfindung genutzt sowie um ihren Traum, eigene Musik zu produzieren, in die Tat umzusetzen; daher auch der Albumtitel «Do My Thing».

Der Song «Doll» aus dem Album «Do My Thing». zvg

Ein ganz grosses und wichtiges Thema in Bärtschis Leben, aber auch auf dem Album, ist ihre Erfahrung, als Kind ohne Vater aufzuwachsen. «Ich hatte wirklich eine schöne Kindheit, auch ohne Vater. Aber irgendwann ist mir halt aufgefallen, dass andere Kinder einen Papa haben und ich nicht.» Das sei zeitweise komisch und auch schwierig gewesen. Diesen Erinnerungen habe die ausgebildete Kindergärtnerin auf dem Album Tribut zollen wollen.

Sängerin und Multiinstrumentalistin

Neu ist das musikalische Wirken für Bärtschi nicht. Schon als Teenager war sie Teil einer Rockband aus dem Welschland, mit welcher sie Wochenende für Wochenende probte. Und auch später sang sie in diversen weiteren Formationen.

Neu ist für sie aber der Status der Bandleaderin, was einiges an Mehrverantwortung und finanziellem Aufwand bedeutet. «Bis jetzt habe ich mein musikalisches Schaffen selbst finanziert und hatte Glück, dass mir mein Produzent Simon Jameson etwas entgegenkam.» Allerdings würde Jameson in naher Zukunft wieder nach England ziehen, weshalb sie sich für zukünftige Projekte neu orientieren müsse.

Die Aufnahmen der elf Songs fanden in den «Black Art Audio Studios» in Basel statt. Dort nahm Bärtschi gemeinsam mit Jameson die gesamte Musik in Eigenregie auf.

Saxofonklänge im Stück «Blue Paradise». zvg

Während die Musikerin Gesang, Piano, Gitarre und Saxofon beisteuerte, kümmerte sich Jameson um Bass, Sound Design sowie um das Abmischen der Songs. «Meine Lieder funktionieren zwar ebenfalls sehr gut nur mit Piano- oder Gitarrenbegleitung, für das Album wollte ich aber verschiedene Instrumente mit draufhaben.» Und auch in Zukunft habe sie vor, vermehrt mit einer Band unter dem Namen «Sury & Band» aufzutreten.

Menschen inspirieren sie

Die Musikerin ist froh, dass der Release ihres Erstlings nun endlich vor der Türe steht, denn ursprünglich hätte das schon 2020 der Fall sein sollen. «Ich bin mit meinem Sury-Musikprojekt bereits im Jahr 2017 gestartet und wäre 2020 eigentlich parat gewesen, um das Album herauszugeben und auf Konzerttournee zu gehen.»

Leider habe ihr Corona einen dicken Strich durch diese Pläne gemacht. Auch habe ihr die Zeit der Lockdowns, welche starke soziale Einschränkungen nach sich zog, auf die Kreativität geschlagen. «Ich brauche Menschen um mich, die mich inspirieren, ansonsten fehlt mir einfach etwas.» Für sie sei aber nun der Zeitpunkt gekommen, das, was sie ursprünglich vorhatte, wieder aufzugleisen – allerdings noch mit einer etwas angezogenen Handbremse:

«Wir alle wissen noch nicht, wie sich die Situation rund um Corona entwickeln wird, insbesondere mit Blick auf den Herbst.»

Daher sei sie momentan noch etwas zurückhaltend damit, Konzerte zu organisieren. Ein Konzert steht aber fest in ihrer Agenda vermerkt: Am 23. April 2022 wird «Do My Thing» in der Oltner Vario-Bar getauft und gefeiert.

