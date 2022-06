Däniken/Gretzenbach Immobilienfirma aus Zug hat gleich zwei Gewerbeliegenschaften im Niederamt gekauft – das hat sie damit vor Die Varia Swiss Realtech Properties AG erwirbt kurz nacheinander je eine grössere Liegenschaft in Däniken und Gretzenbach. Das Niederamt sei ein wichtiger Wirtschaftsraum für die Leichtindustrie und die Produktion. Lavinia Scioli Jetzt kommentieren 10.06.2022, 15.00 Uhr

Die Varia Swiss Realtech Properties AG ist neue Eigentümerin der Gewerbezone in Gretzenbach. Bruno Kissling

Die Gewerbezone in Gretzenbach kommt in die Hände der Varia Swiss Realtech Properties AG. Dies verkündet die Zuger Aktiengesellschaft in einer Mitteilung. Das Gebäude an der Bodenackerstrasse 7 zwischen der Bahnlinie und der Kantonsstrasse wurde 1990 gebaut und hat eine Fläche von rund 5200 Quadratmetern. «Die Liegenschaft ist ein qualitativ hochwertiger Bau, der zudem äusserst flexibel und funktional ist», heisst es in der Mitteilung.

In der neu erworbenen Liegenschaft sind rund 15 Betriebe und Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen eingemietet – etwa die Spitex, Architekturbüros oder produzierende Firmen. Ausserdem sei die Parzelle gut erschlossen und habe eine direkte Anbindung an die Stadt Aarau, wie in der Mitteilung weiter zu lesen ist.

Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Innovation und Synergien

Die Varia Swiss Realtech Properties AG setzt sich nun das Ziel, den Mieterbestand zu festigen. Gleichzeitig wollen sie das Potenzial der Liegenschaft ausschöpfen und den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, Innovation und Synergien legen, wie Firmenvertreterin Diana Oblak schreibt.

In einem weiteren Schritt soll die Industrieliegenschaft «nachhaltig und langfristig» weiter vermietet werden, heisst es in der Mitteilung. Das Niederamt sei ein wichtiger Wirtschaftsraum für die Leichtindustrie und die Produktion mit vielen kleinen und mittleren Unternehmen und Handwerkern, schreibt Oblak. Wenn sich Möglichkeiten ergeben, dann werde man auch weiter in der Region expandieren. Ziel sei es, Synergien zwischen Unternehmen und der Gemeinde zu schaffen.

«Wir wollen in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden, die wir in Kürze kontaktieren werden, eine Dynamik in die Region bringen.»

Die Varia Swiss Realtech Properties AG will «Dynamik in die Region bringen», wie sie auf Anfrage schreibt. Bruno Kissling

Auf dem angrenzenden Grundstück stehe eine weitere Industrieliegenschaft, welche weitere rund 5000 Quadratmeter Fläche biete und entwickelt werden kann. In dieser zweiten Phase könne die Mietfläche auf mehr als 10’000 Quadratmeter erhöht werden, schreibt die Immobilienfirma.

Zweite Liegenschaft im Niederamt

Die Gewerbezone in Gretzenbach ist nicht die erste Liegenschaft, die von der Varia Swiss Realtech Propertiers AG gekauft wurde. Im April 2020 erwarb sie das ehemalige Post-Verteilzentrum in Däniken von der Heizungsfirma Meier Tobler AG, welche bis voraussichtlich 2023 zur Miete bleibt. Anschliessend wird per 1. Januar 2024 Planzer die Liegenschaft mieten.

2020 erwarb die Varia Swiss Realtech Properties das ehemalige Post-Verteilzentrum in Däniken von der Heizungsfirma Meier Tobler AG. Bruno Kissling

«Die Tatsache, dass Varia Swiss bereits ein weiteres Objekt in der Nähe, in Däniken besitzt, ermöglicht es uns, eventuelle Synergien zwischen den beiden Standorten und ihren Mietern zu nutzen», schreibt Oblak in der Mitteilung.

Die Varia Swiss Realtech Properties AG investiert in Schweizer Gewerbeimmobilien in den Bereichen Logistik, Industrie und Gesundheitswesen. Das Unternehmen verwaltet zurzeit schweizweit 15 Vermögenswerte mit einem Gesamtportfolio von 380 Millionen Franken. 2017 wurde die Firma mit Sitz in Zug gegründet. Sie stützt sich auf das Wissen und die Expertise der Joint-Venture Stoneweg Group mit Sitz in Genf und der Decalia Asset Management, ebenfalls mit Sitz in Genf.

