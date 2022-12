Budget-GV Däniken: Voranschlag trotz Minus genehmigt

Däniken Einführung der geleiteten Musikschule: Die Gemeinde passt das Reglement an und verabschiedet für 2023 ein Minusbudget Der Däniker Souverän genehmigte am Montagabend die notwendig gewordene Überarbeitung der Musikschulreglemente. Darüber hinaus wurde fürs kommende Jahr ein erwartetes Defizit von fast einer halben Million Franken genehmigt. Beat Wyttenbach Jetzt kommentieren 06.12.2022, 12.00 Uhr

Daniel Schlosser ist seit April Dänikens Musikschulleiter. Beat Wyttenbach

Am Montagabend begrüsste Dänikens Gemeindepräsident Matthias Suter 65 Stimmberechtigte in der Bühlhalle zur Budget-GV. Teil der Traktandenliste war die Einführung eines neuen Musikschulreglements: Vor einem Jahr hatte die Däniker Gemeindeversammlung die Einführung der Geleiteten Musikschule beschlossen, und per April 2022 wurde Daniel Schlosser als Musikschulleiter gewählt. In der Zwischenzeit musste die bestehende Musikschulverordnung angepasst werden.

Die Einführung des neuen Musikschulreglements machte in der Folge auch Anpassungen in der Dienst- und Gehaltsordnung notwendig. Die Inkraftsetzung erfolgt per Anfang 2023. Diesem Geschäft stimmte die Versammlung einstimmig zu.

Tiefrotes Budget 2023

Haupttraktandum war der Voranschlag 2023. Dieser weist bei einem Aufwand von gut 15,2 Millionen und einem Ertrag von knapp 14,8 Millionen Franken ein Defizit von fast einer halben Million Franken aus. Die Gründe liegen mitunter beim höheren Personal-, Sach- und Transferaufwand sowie vor allem bei Steuereinnahmen, die höher budgetiert wurden als 2022.

Dafür fällt der Finanz- und Lastenausgleich deutlich höher aus als im Vorjahr (plus rund 0,26 Millionen Franken). «Jedoch können wir das zu erwartende Ergebnis über das hohe Eigenkapital abfangen», so der Finanzverwalter. Beide Steuerfüsse bleiben unverändert. Die Nettoinvestitionen belaufen sich auf 0,16 Millionen Franken. Das Budget 2023 wurde einstimmig angenommen.

Ferner genehmigten die Anwesenden diskussionslos und einstimmig die Sanierung der Wasserleitung Hagnauerstrasse-Schachenstrasse aus dem Jahr 1929. Die 93-jährige Leitung entspricht nicht mehr heutigen Normen. Ihre Lage verändert sich nicht, die Linienführung jedoch wird angepasst. Die Investitionskosten dafür belaufen sich auf 250'000 Franken.

