Däniken: Video zur Ropeskipping Schweizer Meisterschaft 2023

Däniken Äusserst agil und präzise: Das sind die gelungensten Seilsprünge von der Schweizer Meisterschaft im Ropeskipping Am Samstag gingen in der Mehrzweckhalle Erlimatt in Däniken die Rope-Skipping-Schweizer-Meisterschaften im Einzel über die Bühne. Die Besten der 175 Athletinnen und Athleten werden im Sommer die Schweiz an der WM in den USA vertreten. Im Video sehen Sie einige der packendsten Momente vom letzten Wochenende. Jetzt kommentieren 20.03.2023, 12.00 Uhr

Taktgefühl, Akrobatik und irrwitziges Tempo: Dies war am Samstag an den Rope-Skipping-Schweizer-Meisterschaften im Einzel, die nach rund zehn Jahren Absenz wieder bei den Gösger Speedys in der Mehrzweckhalle Erlimatt in Däniken stattfanden, zu erleben. Angetreten waren der Nachwuchs, Erwachsene sowie internationale Springerinnen und Springer, in verschiedenen Disziplinen. Die Besten unter ihnen fahren im Sommer an die WM in den USA. Im Video einige der packendsten Momente vom letzten Samstag. (otr)

