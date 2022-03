Clientis Aareland Wachstum und ein Essensgutschein sorgen für rekordhohe Stimmabgabe an virtueller Generalversammlung Die Clientis Bank Aareland kann den Gewinn im letzten Jahr steigern – die Aussichten aber bleiben wegen dem Krieg in der Ukraine «verhalten positiv». mgt/otr 28.03.2022, 18.00 Uhr

Verwaltungsratspräsident Daniel Heller, Bankleiter Hansjörg Gloor und Notar André Gräni (v.l.). zvg

Letzte Woche hat die Regionalbank Clientis Aareland (Lostorf, Erlinsbach, Küttigen) ihre dritte Generalversammlung in Folge virtuell durchgeführt. Aktionärinnen und Aktionäre wurden mit Erhalt der Unterlagen zur schriftlichen Stimmabgabe gebeten. Als «Trostpflaster» für die entgangene Versammlung kommen alle, die sich an der Abstimmung beteiligten, in den Genuss eines Essensgutscheins für ausgewählte Lokale im Wert von 50 Franken.