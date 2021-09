Pfadi Phönix beteiligt sich am Cleanup Day.

Cleanup Day Biber, Wölfli und Co. jagen nach Abfall – Pfadi Phönix beteiligt sich an nationalem Aktionstag Schweizweit beteiligten sich letzten Samstag Gemeinden, Firmen, Schulen und Vereine an lokalen Aufräumaktionen gegen Littering. Cyrill Pürro Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vier Teams waren unterwegs: die Mitglieder der Pfadi Phönix teilten sich in Gruppen auf. Patrick Lüthy

Der Verein IGSU (Interessensgemeinschaft für eine saubere Umwelt) schloss sich der weltweiten Kampagne «World Cleanup Day» an und bietet eine Organisationsplattform, die hilfswillige Gruppen in der Schweiz koordiniert. Um möglichst viele Leute zur Bekämpfung von herumliegendem Müll zu motivieren, schrieb die IGSU auf ihrer Website Preise aus, die mit einer Teilnahme gewonnen werden konnten. Bei einer Registrierung konnten die jeweiligen Gruppen Ausflüge im Wert von 500 und 1000 Franken gewinnen, sowie Wanderpokale von Coop oder Coop-Gutscheine im Wert von 1000 Franken.

Pandemiebedingt gab es dieses Jahr auch die Möglichkeit, sich in der Spezialkategorie «Kleingruppe» als Gruppe mit bis zu fünf Personen anzumelden. Zu gewinnen gab es in dieser Kategorie einen SBB-Gutschein im Wert von 150 Franken.

Auch an unzugänglichen Orten wurde nach Müll gesucht. Patrick Lüthy

Auch die Pfadi Phoenix Niederamt nahm am diesjährigen Cleanup Day teil, zum dritten Mal infolge. Die Jugendorganisation konnte dabei ganz einem ihrer Absätze aus dem Pfadi-Gesetz gerecht werden: «Wir als Pfadi wollen Sorge tragen zur Natur und allem Leben», wie es auch auf dem Flyer der Pfadi zum Cleanup Day heisst.

Gemeinnütziges mit Gemeinschaftlichem verbinden

Rund 60 Anmeldungen nahm das Organisationskomitee der Pfadi Phoenix seitens Pfadikindern und Angehörigen entgegen. Etwas weniger als im letzten Jahr. Wie die anderen Jahre, gab es auch dieses Mal spontane Anmeldungen. Gemeinsam herumliegende Pet-Flaschen, Redbull-Dosen oder Kartonschachteln und Co. aufzusammeln und so der Umwelt zu helfen, stösst auf grosse Beliebtheit, wie Pfadileiterin und Mitorganisatorin des Cleanup Days Simone Rötheli auf Anfrage erklärt. Die Teilnahme am Clean Up Day sei gemäss Rötheli ein Abteilungsanlass, an dem die ganze Pfadi mit dabei sein kann; von jung bis alt. «Auch die ganz jungen Mitglieder der Pfadi, die Biber und die Wölfli, konnten sich für den Samstag anmelden», so Rötheli.

Ein Team unterwegs an der Aare. Patrick Lüthy

Zusammen mit den anderen Leiterinnen und Leitern der Pfadi stellte Rötheli im Vorfeld die Wege zusammen, die dann in kleinen Gruppen am Samstag durchforstet wurden. Dies geschah in Zusammenarbeit mit dem Werkhof Niedergösgen. «Die Werkhofleitung kennt sich am besten aus und weiss, wo sich die wirklich zugemüllten Wege und Plätze befinden», sagt Rötheli. So konnte die Pfadi sicherstellen, dass die Gruppen den ganzen Tag über auch etwas zu tun hatten. Zu tun gäbe es jedes Jahr am Cleanup Day genug.

Simone Rötheli, Pfadi Phönix Patrick Lüthy

«Wir beobachten, dass die Plätze, an denen wir Müll aufsammeln, immer etwa gleich stark zugemüllt sind»,

schildert Rötheli. Das sei aber nicht demotivierend, sondern zeige den Kindern auf, wie wichtig es ist, das Thema Littering anzusprechen und gemeinsam zu bekämpfen. Rötheli kommentiert: «Die Natur ist in der Pfadi das Wichtigste.»

Deshalb sei es der Pfadileitung enorm wichtig, dem Nachwuchs zu zeigen, wie man Littering vermeidet und bekämpft. Rötheli beobachtet, dass während des Cleanup Days gerade bei den Kindern ein Umdenken stattfindet. «Sie erkennen die Konsequenzen von Abfall in der Natur. Einmal fanden wir sogar einen ganzen Stuhl», erzählt Rötheli.

Gleichzeitig soll der Anlass aber auch Freude bereiten und zum Teambuilding beitragen. Auch am Samstag gab es nach der Sammelaktion zum traditionellen Grillieren.

Unterwegs auf Schönenwerder Wegen

Wie jedes Jahr sammelte die Pfadi vor allem in Niedergösgen Abfall ein. Doch dieses Mal passierten einige Gruppen der Pfadiabteilung auch den einen oder anderen Weg nach Schönenwerd, um an der Aare entlang Abfall aufzusammeln.

«Die Kinder, aber auch die Ältesten unter den Pfadis, lernen jedes Mal viel dazu und tragen ihren Teil laufend dazu bei, dass wir als Verein Sorge zur Umwelt tragen», sagt Rötheli. Der nationale Cleanup Day ist Teil der Kampagne des World Cleanup Day. Rund 600 Gruppen nahmen am Samstag schweizweit teil, wie die IGSU auf Anfrage berichtet (Stand Freitag). Das sei ein neuer Rekord.