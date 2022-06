Chemieunfall Däniken Menschliches Versagen sorgt im Niederamt für Schreckmoment – Unternehmen hatte offenbar Glück im Unglück Gut ein Jahr nachdem es bei der Däniker Chemiefabrik Winoil brannte, sorgt die Firma mit einem Chemieunfall erneut für eine Alarmierung der Bevölkerung. Am Tag nach dem Ereignis zeigt sich: Der Schaden hält sich in Grenzen, die Schutzmassnahmen waren griffig. Noël Binetti Jetzt kommentieren 29.06.2022, 13.30 Uhr

Einsatzkräfte am Dienstag in Däniken. Kantonspolizei Solothurn

Am Dienstagnachmittag ereignete sich beim Däniker Chemieunternehmen Winoil AG ein Vorfall. Nachdem die Blaulichtdienste alarmiert wurden, erfolgte via Alarmzentrale Alertswiss eine Warnung der umliegenden Bevölkerung. Am Tag danach liegen erste Erkenntnisse dazu vor, wie es zum Ereignis kommen konnte.

Auf Anfrage sagt die Geschäftsführerin des Unternehmens, Susanne Müller: «In unserer Produktion kam es am Dienstag zu einer Fehlmanipulation, dabei trafen zwei Stoffe zusammen; es kam zu einer chemischen Reaktion.» Sie vergleicht den Vorgang mit einer Bäckerei:

«Wenn der Bäcker das falsche Mehl nimmt, schmeckt das Brot komisch. Bei chemischen Produkten kann die Reaktion aber krass sein.»

Bei den zwei Stoffen handelte es sich laut der Geschäftsführerin um Alkohol und einen «sauren Rohstoff». Auf die Frage, wie das passiert ist, sagt Müller: «Die Ursache war menschliches Versagen.» Mangelhafte Einrichtungen oder defektes Material könnten ausgeschlossen werden.

Unklarheit, welche chemische Verbindung entstanden ist

Susanne Müller, Geschäftsleitung der Winoil AG in Däniken. (Archivbild) Bruno Kissling

«Wir alarmierten umgehend die Feuerwehr, die sehr schnell vor Ort war», beschreibt Müller das Ereignis. Schwierigkeiten bereitete der Firmenbelegschaft als auch den Sicherheitskräften vor Ort, dass man zuerst nicht wusste, wie die beiden Soffe zusammen reagieren würden. Müller berichtet:

«Um dies herauszufinden, wurden mehrere Fachleute aus der ganzen Schweiz kontaktiert. Lange Zeit wusste aber niemand Genaueres.»

Bevor klar war, dass Wasser das entstandene Gemisch neutralisieren könne, habe man in einem ersten Schritt aus Sicherheitsgründen nichts unternommen.

Messungen der Einsatzkräfte hätten ergeben, dass im Gebäudeinnern erhöhte Werte festgestellt wurden. «Auch im Aussenbereich führte die Feuerwehr in regelmässigen Abständen Messungen durch. Diese stellten keine erhöhten Werte fest», so Müller. Sie sagt: «Für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt Gefahr.»

Betrieb wieder aufgenommen

Einem Mitarbeiter, der vorsichtshalber zur Kontrolle ins Spital gebracht wurde, wurde Blut entnommen: «Seine Werte sind normal, es handelte sich um eine Vorsichtsmassnahme», sagt Müller. Nach dem finanziellen Schaden für die Firma gefragt, sagt sie: «Für uns resultiert kein nennenswerter Schaden aus dem Vorfall.»

Auch in materieller oder baulicher Hinsicht fällt das Ereignis nicht ins Gewicht: «Heute waschen wir noch einige Wände, wir haben aber bereits wieder in den Produktionsmodus gewechselt.» Rückstände des Ereignisses seien neutralisiert.

Menschliches Versagen bei der Produktion: Am Dienstag gerieten bei der Winoil AG in Däniken Alkohol und ein «saurer Rohstoff» zusammen. Daraufhin wurde die Bevölkerung alarmiert. (Archivbild) Bruno Kissling

Sicherheitskonzept «hat funktioniert»

Weil es bei der Winoil bereits vor einem Jahr brannte, drängt sich die Frage auf: Laufen die internen Prozesse sicher ab? Geschäftsführerin Müller versichert:

«Alle unsere Mitarbeitenden werden in Sicherheitsfragen gut und regelmässig geschult.»

Das Sicherheitskonzept werde laufend überarbeitet, man sei zudem Mitglied in einem Chemieverband, der das Unternehmen in diesem Bereich unterstütze.

«Letztes Jahr haben wir unser Sicherheitskonzept überarbeitet», so Müller, «dieser Vorfall hat nun gezeigt, dass alle Massnahmen gut gegriffen haben und das Zusammenspiel der involvierten Stellen gut funktionierte.» Müller ist wichtig zu erwähnen, dass der Firma von behördlicher Seite keine Vorwürfe gemacht würden. Und: «Natürlich werden wir neue Erkenntnisse aus dem Vorfall in unser Schutzkonzept aufnehmen.»

Die Ermittlungen laufen

Für die Einsatzkräfte hat die Geschäftsführerin nur Lob übrig: «Aus unserer Sicht wurde sehr schnell und sehr professionell gehandelt.» Der Vorfall sei «glücklicherweise glimpflich» abgelaufen, «darüber sind wir sehr froh. Natürlich hatten wir im ersten Moment alle einen Shock», sagt Susanne Müller.

Blick ins hauseigene Labor der Winoil AG. (Archivbild) Bruno Kissling

Der zuständige Feuerwehrinspektor, Markus Grenacher, stand vor Ort im Einsatz. Auf Anfrage will er sich nicht zum Vorfall äussern; er verweist auf die Polizei. Grenacher sagt: «Aktuell laufen noch Ermittlungen, solange übernimmt die Polizei die Kommunikation.»

Auch Solothurner Amt für Umwelt involviert

Stefan Gyr ist Leiter Schadendienst beim Solothurner Amt für Umwelt. Bei Ereignissen wie in Däniken laufen auch hier einige Fäden zusammen. Am Telefon ordnet Gyr den Vorfall vom Dienstag ein und erklärt die Abläufe bei einem solchen Ereignis: «Wenn eine entsprechende Firma Alarm schlägt, startet umgehend ein Konferenzgespräch, das durch die Alarmzentrale der Polizei Kanton Solothurn gestartet wird.»

Jemand übernehme dabei den Lead, alles gehe sehr schnell und die Gespräche würden sec geführt. Gyr sagt:

Leiter Schadendienst beim Solothurner Amt für Umwelt, Stefan Gyr. Hansjörg Sahli

«Es werden alle involvierten Stellen aufgeboten, dann wird koordiniert, wer an den Einsatzort fährt, alle vorliegenden Informationen werden gesammelt.»

Im Fall der Winoil AG sandte das Amt für Umwelt einen Chemiefachberater nach Däniken: «Zusammen mit den anderen Fachstellen wird dann das Vorgehen definiert.»

Als Backup hat jemand im Büro Zugriff auf eine Datenbank: «Unternehmen wie die Winoil AG, die auch Sonderabfälle entgegennehmen, verfügen über eine abfallrechtliche Betriebsbewilligung und unterstehen der Störfallvorsorge. Solche Firmen hinterlegen bei uns Daten, wo im Gebäude in etwa welche Mengen von was gelagert ist.» Das spart im Ernstfall Zeit und dient den Einsatzkräften.

Chemie in grossen Mengen: Firmen wie die Winoil AG hinterlegen bei Behörden Daten, wo in etwa was in welcher Menge gelagert wird. Diese Infos dienen den Einsatzkräften im Ernstfall. (Archivbild) Bruno Kissling

Es passieren weniger Unfälle als früher

Für entsprechende Firmen gelten bestimmte Auflagen. Gyr kann aber in Bezug zum Vorfall in Däniken keine Schlussfolgerungen anstellen: «Das wird Gegenstand von Abklärungen sein.» Er sagt aber: «Überall wo gearbeitet wird kann es zu Unfällen kommen.» Im Vergleich zu früher falle aber viel seltener etwas vor:

«Das hat nicht zuletzt mit den geschaffenen gesetzlichen Auflagen zu tun.»

Nach einem Ereignis wird analysiert, wo Handlungsbedarf besteht. Gyr: «Das ist ein Zusammenspiel von Fachleuten. Verschiedene Stellen und auch das Unternehmen selbst stellen Berichte zusammen, daraus können Handlungen resultieren.» Möglich sind nach einem Ereignis verwaltungsrechtliche Schritte: «Wir setzen auf dieser Ebene an und glauben, damit und gemeinsam mit den Betrieben am meisten zu erreichen», sagt Gyr.

Auflagen statt Strafen

Erst bei schweren Vergehen einer Firma käme allenfalls auch eine Strafanzeige ins Spiel. Gyr sagt: «Auf verwaltungsrechtlicher Ebene können wir etwa bauliche Anpassungen in einem Betrieb verfügen oder bestehende Auflagen verschärfen.» Zum Beispiel könnten die Material-Eingangskontrollen einer Firma verstärkt werden. Allein mit Strafanzeigen seien mangelhafte Umstände aber nicht behoben, «wir erhoffen uns mehr Wirkung durch Auflagen.»

Das Amt für Umwelt wird nun in die Abklärungen in Däniken involviert sein, auch die Solothurnische Gebäudeversicherung und andere Fachstellen. Gefragt, was gegen Ereignisse wie vom Dienstag präventiv unternommen werde, erklärt Gyr: «Neben den gesetzlichen Grundlagen, die für Unternehmen gelten, machen Behörden aller möglichen Departemente auf ihrem Fachgebiet Kontrollen vor Ort.»

Bei einem Vorfall bestehe für die Firmen zudem eine Meldepflicht: «Das ist auch in deren Interesse». Der Zeitfaktor sei enorm wichtig und «lieber rückt man einmal zu viel aus. Der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt hat oberste Priorität», sagt Gyr.

