Gretzenbach: Finanzen bereiten an Budget-GV 2023 Sorgen

Budgetgemeindeversammlung Die Finanzen bereiten der Gemeinde Gretzenbach weiterhin Sorgen – aber zuerst wird dem Chor gelauscht Obwohl die Gemeinde am Montagabend das beste Budget der letzten fünf Jahre präsentieren konnte, wird ein Verlust von fast 300'000 Franken für das kommende Jahr budgetiert. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 13.12.2022, 11.00 Uhr

Es dauerte lange, bis die 44 Stimmberechtigten von Gretzenbach zum ersten Mal zur Tat schreiten und über einen Antrag des Gemeinderates abstimmen durften. Zuerst gab es drei Lieder des Chors Calypso, dann folgten vier Mitteilungen, wobei vor allem jene zum aktuellen Stand der Ortsplanungsrevision sehr detailliert ausfiel. Hinzu kamen die launig vorgetragenen Anekdoten von Gemeindepräsident Walter Schärer aus dem Behördenalltag.

Gemeindepräsident Walter Schärer spricht vor den versammelten Stimmberechtigten; vorne links die Kinder vom Calypso-Chor. Fabio Baranzini

Erst nach knapp 45 Minuten – oder wenn wir uns an der aktuell laufenden Fussball-WM orientieren, kurz vor Ende der ersten Halbzeit – folgte die erste Abstimmung: die Teilrevision der Dienst- und Gehaltsordnung 2021. Diese wurde in Angriff genommen, weil im Werkhof eine neue Stelle geschaffen wurde. Die Teilrevision wurde einstimmig angenommen.

Keine Diskussionen

In der zweiten Halbzeit ging im selben Stil weiter: Das Gebührenreglement wurde mit demselben Resultat durchgewunken. Genauso der Verpflichtungskredit in der Höhe von 600'000 Franken für die Erschliessung des Cheibenackers. Wobei dort letztlich «nur» 70'000 Franken an effektiven Kosten für die Gemeinde anfallen. Den Rest müssen die Grundstückeigentümer tragen.

Gemeindepräsident Gretzenbach, Walter Schärer. Fabio Baranzini

Anschliessend folgte in der Schlussphase des Abends das Budget 2023, oder wie es Walter Schärer nannte: «Das Filetstück.» Erneut wird in Gretzenbach ein Verlust veranschlagt. Diesmal in der Höhe von knapp 300'000 Franken. Immerhin: Es ist das beste Budget seit fünf Jahren.

Kein günstiges Fremdkapital mehr

172'000 Franken an Investitionen stehen in Gretzenbach im kommenden Jahr an. Auch wenn man nur das absolut Notwendigste umsetzt. Das Geld dafür muss über Fremdkapital aufgenommen werden. «Und das kriegen wir auch nicht mehr so günstig wie noch zu Zeiten der Negativzinsen», sagte der Finanzverwalter.

Im Vergleich zum letztjährigen Budget haben sich aber nicht nur die Zinsanstiege negativ ausgewirkt, sondern auch die Teuerung, die höheren Energie- und Personalkosten, die steigenden Bildungs- und Pflegekosten sowie die verhältnismässig tiefen Steuererträge.

Dennoch hat der Gemeinderat davon abgesehen, die Steuern schon im nächsten Jahr weiter anzuheben. Sie bleiben vorläufig bei 118 Prozent. Das Budget wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sorgten also mit ihrer «geschlossenen Teamleistung» dafür, dass die Gemeindeversammlung nach einem gemächlichen Start und einer intensiveren zweiten Hälfte pünktlich nach 90 Minuten zu Ende war. Anstelle von Verlängerung und Penaltyschiessen gab es einen Apéro.

