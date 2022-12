Stüsslingen: Steuererhöhung vom letzten Jahr verpufft fas ganz

Budget-GV Ab 2024 kommt nur noch eine Steuerrechnung ins Haus: Stüsslingen mach bei Pilotprojekt des Kantons mit An der Gemeindeversammlung in Stüsslingen wurde das Budget trotz eines Defizits von 421'000 Franken klar angenommen – in einer ersten Version ist das Minus noch deutlich höher ausgefallen. Fabio Baranzini Jetzt kommentieren 06.12.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gemeindeversammlung in Stüsslingen. Fabio Baranzini

Die letzten zweieinhalb Monate standen in der Gemeinde Stüsslingen ganz im Zeichen der Erarbeitung des neuen Budgets. Das ist ungewöhnlich lange. Doch das hatte seinen Grund: Der erste Budgetentwurf sah nämlich ein Defizit von fast 800'000 Franken vor.

Definitiv zu viel für Finanzverwalter Matthias Deppeler und den Gemeinderat. Also wurde in etlichen Sitzungen diskutiert und angepasst. «Es war in diesem Jahr extrem zäh, bis wir das Budget zusammen hatten», gab Deppeler zu.

Ein Budget zu erstellen, ist immer eine Gratwanderung. Man will nicht zu viel Geld ausgeben und auf keinen Fall die Steuern anheben. Vor allem nicht, wenn man dies wie Stüsslingen bereits im vergangenen Jahr tun musste.

Doch einfach alles zusammenstreichen, ist auch keine Option. Schliesslich soll die Gemeinde ja auch attraktiv bleiben. Entsprechend muss man in die Infrastruktur, in die Bildung und in verschiedene andere Bereiche investieren. Beispielsweise auch in den Teuerungsausgleich des Gemeindepersonals.

Bildung und Gesundheit kosten am meisten

Es gab also viel zu diskutieren und zu entscheiden in den letzten Wochen. Doch dieser Aufwand hat sich gelohnt. Im Vergleich zum ersten Entwurf konnte das Defizit nahezu halbiert werden, auf 421'000 Franken.

Die Kostentreiber: Bildung, Gesundheitswesen und Steuereinnahmen, die nicht so stark steigen werden, wie man sich das durch die erwähnte Steuererhöhung erhofft hatte. Dies, weil der Gegenvorschlag der Initiative «Jetz si mir draa» nächstes Jahr umgesetzt wird, was gemäss Berechnung des Kantons zu 3,8 Prozent weniger Steuereinnahmen für Stüsslingen führt. Der Effekt der Steuererhöhung ist also praktisch vernachlässigbar.

Hohe Investitionen stehen an

Kommt hinzu, dass für Stüsslingen im nächsten Jahr Investitionen in der Höhe von 827'000 Franken anstehen. Der grösste Teil davon betrifft die Behebung der Unwetterschäden aus dem letzten Jahr und die Sanierung des Rüttimattwegs. Trotz des grossen Defizits wurde das Budget genauso deutlich angenommen wie die Investitionsrechnung und die Anpassung der Teuerungszulage um 2,8 Prozent für das Gemeindepersonal.

Einzig bei der Revision des Steuerreglements gab's einige Fragen, die jedoch alle geklärt wurden. Und so wurde auch dieses Traktandum klar angenommen. Damit ist Stüsslingen eine der Pilotgemeinden, die ab dem Jahr 2024 die Gemeindesteuer vom Kanton in Rechnung stellen lässt.

Die Vorteile davon erläuterte Gemeindepräsident Georges Gehriger wie folgt: «Sie bekommen künftig nur noch eine Steuerrechnung und haben so den besseren Überblick. Für uns als Gemeinde fällt vor allem das Mahn- und Betreibungswesen weg.»

Hochstämmer in Stüsslingen. (Archivbild) Fabio Baranzini

Hochstamm-Obstbäume werden gefördert Von der Versammlung ebenfalls angenommen wurde das neue Reglement zur Förderung von Hochstamm-Obstbäumen, das an der Sommergmeind noch kurzfristig zurückgezogen werden musste, weil es Unklarheiten bei der administrativen Umsetzung des Reglements gab. Diesmal hat alles geklappt und die Besitzer von Hochstamm-Obstbäumen haben die Möglichkeit, ab 2023 Fördergelder zu beantragen, wenn sie das wollen. Auch die Statutenänderung des Zweckverbandes Abwasser Olten wurde von den 34 anwesenden Stimmberechtigten durchgewunken.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen