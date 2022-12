Obergösgen: Gemeindeversammlung genehmigt Budget 2023

Budget-Gemeindeversammlung 150'000 Franken für Schulmobiliar: Obergösgen lässt Schulkinder nicht mehr zwischen alte Stühle und Bänke fallen Neben dem Ersatz des Schulmobiliars hat die Gemeindeversammlung das defizitäre Budget 2023 sowie die Sanierung des Seidenhofwegs genehmigt. Eine Steuererhöhung gibt es nicht. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 13.12.2022, 17.00 Uhr

Die Schüler- und Lehrerschaft darf bald mit neuem Mobiliar rechnen. zvg

Einstimmigkeit in fast allen Belangen: So lässt sich die Gemeindeversammlung vom Montagabend in Obergösgen zusammenfassen. Sämtliche Anträge wurden von allen 47 anwesenden Stimmberechtigten gutgeheissen. Nur beim neuen Steuerreglement (gültig ab 2024) gab es eine einzelne Enthaltung.