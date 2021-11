Umstrittene Steuerfussanhebung in Lostorf

Budget 2022 Millioneninvestitionen zu bewältigen: Lostorfs Gemeinderat beantragt der Bevölkerung eine happige Steuererhöhung Mit der Anhebung um ganze sechs Prozent will der Rat neben dem bevorstehenden Schulhausumbau und der Sanierung der Hauptstrasse Nord auf «unumgängliche» Kosten reagieren. Die Ortsparteien signalisieren Gegenwind.

Noël Binetti Jetzt kommentieren 24.11.2021, 17.00 Uhr

Die Hauptstrasse Nord vor der Sanierung: Wegen mehrerer Investitionsprojekten sieht der Gemeinderat für 2022 eine Steuererhöhung von 6 Prozent vor. Bruno Kissling (Archiv)

Bald versammeln sich die Stimmberechtigten Lostorfs in der Dreirosenhalle zur Budget-GV. Der Gemeinderat hat dazu eine Botschaft versandt, der kontroverseste Antrag findet sich auf der Traktandenliste als Absatz e.) unter Punkt fünf. Der Titel lautet: «Festsetzung Gemeindesteuersatz für natürliche und juristische Personen pro 2022». Der Inhalt liest sich wie folgt:

«Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung einstimmig, den Gemeindesteuersatz 2022 für natürliche und juristische Personen auf 115 Prozent der einfachen Staatssteuer festzulegen.»

Das entspricht einer Erhöhung um 6 Prozentpunkte, aktuell liegt der Satz bei 109 Prozent.

Gemeinderat rechnet mit erheblichen Mehraufwänden

Das Budget 2022 zeige, dass im nächsten Jahr wie auch in Zukunft sämtliche Kosten mit dem aktuellen Steuersatz nicht mehr gedeckt werden könnten. «Es gibt verschiedene Faktoren, die zu Mehrausgaben führen, welche nicht beeinflusst werden können oder auch vorgegeben werden», geht der Gemeinderat in seiner Antragsbegründung auf die geplante Steuererhöhung ein.

«Durch die Realisierung von grossen Investitionen (Schulhausumbau, Sanierung Hauptstrasse Nord) erhöhen sich die Abschreibungen deutlich», heisst es weiter. Zudem müssten an der Gemeindeinfrastruktur auch weitere Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden, was auch zu Mehrkosten führe. Die Steuererträge würden in den kommenden Jahren vermutlich in ähnlichem Rahmen ausfallen.

«Gemeinderat und Finanzplankommission sind deshalb der Ansicht, dass für das Jahr 2022 eine Steuerfusserhöhung unumgänglich ist.»

Gemeindepräsident rechtfertigt Ausmass der Anhebung

Thomas A. Müller, Gemeindepräsident Lostorf Patrick Lüthy

Auf Anfrage erklärt Gemeindepräsident Thomas Müller: «Nachdem wir bei der Beratung im Gemeinderat zahlreiche Streichungen vorgenommen haben betrug das Defizit rund 900'000 Franken. Darauf mussten wir reagieren.» Schliesslich sei ein Mehrheitsentscheid für die sechs Prozentpunkte gefallen.

Im Budget, welches der Gemeinderat nun in seiner Botschaft zuhanden der Gemeindeversammlung und unter Einbezug der Anhebung des Steuersatzes verabschiedete, resultiert noch immer ein Defizit von rund 290'000 Franken. Der Aufwand ist mit rund 18,4 Millionen und der Ertrag mit rund 18,1 Millionen Franken angegeben. In Lostorf beträgt ein Steuerprozent also rund 100'000 Franken.

Neben Grossprojekten: viele kleine Aufwände machen die Summe

Gefragt, was neben den erwähnten grossen Investitionen für das Gemeindebudget schwer ins Gewicht falle, sagt Thomas A. Müller: «In den letzten Jahren haben wir stets darauf hingewiesen, dass eine Erhöhung nicht ausbleiben wird.» Neben den kontinuierlich steigenden Sozialkosten würden mehrere kleinere Posten zusammen eine grosse Kostensumme bilden.

Müller erwähnt etwa den Verlust von Steuererträgen vom KKG an die Gemeinde Däniken, die Erhöhung der Beiträge an Spitex, Kita oder den öffentlichen Verkehr, die Anhebung der Exekutivlöhne und andere Entscheide, die teilweise von der Gemeindeversammlung beschlossen wurden. Der Gemeindepräsident schlussfolgert:

«Irgendwann muss man auch auch auf der Einnahmeseite etwas machen.»

Rechnet Müller mit Gegenanträgen, welche auf eine mildere Anhebung der Steuern zielen? «Ich kann mir vorstellen, dass es solche geben wird. Steuererhöhungen sind immer umstritten.» Dennoch zeigt sich der Gemeindepräsident überzeugt vom Antrag des Gemeinderats:« Etwa vor sieben Jahren wurde in Lostorf zum letzten Mal der Steuerfuss angehoben. Damals gab es keine Gegenanträge.» Das habe mit einer transparenten Informationsweise zu tun und solle auch dieses Mal so funktionieren:

«Politisch interessierte Leute aus der Gemeinde werden von dieser Steuererhöhung kaum überrascht sein. Allenfalls von der Höhe, in welcher sie ausfällt.»

Die nötigen Diskussionen will Müller an der Versammlung führen: «Wir werden sehen, ob allenfalls aus den Parteien Gegenanträge formuliert werden.»

Ortsparteien stören sich an Umfang des Anstiegs

Auch wenn der Gemeinderat den Antrag zuhanden der Gemeindeversammlung einstimmig beschlossen hat - die Ortsparteien sind nicht alle damit einverstanden.

«Wer erhöht schon gerne Steuern?», heisst es praktisch unisono bei einer Umfrage unter den Lostorfer Ortsparteien. Dennoch wird kaum bestritten, dass eine Erhöhung unausweichlich ist. Müssen es gerade sechs Prozent sein - oder wären auch weniger möglich? «Darüber kann man sich streiten», sagt ein Ortsparteipräsident auf Anfrage.

Gebundene Kosten wie beispielsweise die Sozialausgaben würden stetig wachsen. «Da können wir nichts dran ändern», heisst es bei einer der Parteien.

Etwas konkreter wird Hansruedi Hug, Präsident der FDP Lostorf Mahren. Er erklärt am Telefon:

«An einer Parteisitzung haben wir uns eingehend mit dem Thema beschäftigt. Wir werden uns an der Versammlung für eine weniger starke Anhebung einsetzen.»

Gründe dafür gebe es mehrere: «Verschiedene Grossprojekte wurden über die letzten Jahre immer wieder hinausgeschoben», erklärt Hug. «Nun stehen mehrere dieser Investitionen auf einmal an.»

Einnahmen seien teilweise schlecht abgeklärt

Fraglich sei aber, ob jetzt der beste Zeitpunkt für solche Vorhaben herrsche. Hug erwähnt die geplante Erneuerung der Beleuchtung in der Dreirosenhalle und weist auf aktuelle Lieferengpässe weltweit hin. Seiner Ansicht nach verteuert dieser Umstand das Vorhaben.

Auch seien die Einnahmen ungenügend abgeklärt, viele definitive Veranlagungen und Sondersteuern noch ausstehend. «Und man soll sich nicht mit anderen Gemeinden vergleichen», führt Hug ein weiteres Argument ins Feld, und tut es dennoch: «Einige der umliegenden Gemeinden haben auch massive Aufwandüberschüsse, planen aber keine Anhebung der Steuern.»

Thomas Graber, Vizepräsident der SVP-Ortspartei, zeigt sich auch nicht erfreut über die Erhöhung, anerkennt aber, dass sie nötig ist: «Wenn wir jetzt einfach Schulden machen ist es in der Folge schwieriger, diese wieder abzutragen.» Die Partei setzte sich jedes Jahr für die Streichung unnötiger Ausgaben ein. «Gewisse Projekte lassen sich aber nicht mehr länger aufschieben.» Ob sich die SVP für einen moderateren Anstieg einsetze, lässt Graber offen: «Das ist noch nicht beschlossen.»

Weitere Traktanden an der Gemeindeversammlung: Eine beantragte Teilrevision der Gemeindeordnung sieht vor, dass der Gemeinderat künftig bei einem Todesfall die Befugnisse zur Inventuraufnahme an einen Inventurbeamten oder an eine Inventurbeamtin übertragen kann.

Genehmigung eines Bruttokredits von rund 1,1 Millionen Franken zur Gesamtsanierung der Aula der Kreisschule Mittelgösgen. Der Anteil, welcher dabei auf Lostorf entfällt, beträgt rund 478'500 Franken.

Das Budget 2022

Orientierung über den Finanzplan

Verschiedenes

Lostorfs Budget-Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 1. Dezember um 20 Uhr in der Dreirosenhalle statt.