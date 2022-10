Buchdruck wie früher Vom selbst geschöpften Papier bis zum fertigen Buch: In der alten Lostorfer Post steht jetzt eine Druckerpresse von 1842 Lange stand das ehemalige Postgebäude neben dem Gemeindehaus leer. Nun richtet Markus Müller dort seine Buchwerkstatt ein. Seine «antiken» Maschinen sind nicht nur zum anschauen da – er will das Handwerk auch Interessierten beibringen. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 09.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Markus Müller ist einer von wenigen in der Schweiz, der noch weiss, wie die alten Buchdruckmaschinen funktionieren. Hier eine originale Heidelberger Tiegel. Patrick Lüthy

Seit die Post 2019 aus dem Gebäude neben dem Gemeindehaus auszog, war sie auf der Suche nach einer neuen Käuferschaft. Lange zog die Gemeinde Lostorf selbst den Kauf in Betracht. Man spielte mit dem Gedanken, dort den Kindergarten unterzubringen. Wie diesen Sommer bekannt wurde, soll der Kindergarten nun aber ab 2025 in einem Neubau am Schulweg unterkommen. Nun hat das verwaiste Gebäude aber endlich einen neuen Besitzer.

Dieser hört auf den Namen Markus Müller und ist gelernter Industrie- und Handbuchbinder. Bis anhin betrieb er seine Buchwerkstatt zusammen mit seiner Frau in Bubendorf BL. Jetzt zieht er mitsamt der Werkstatt nach Lostorf um. Auf die Frage, wie er zum Standort im Niederamt gekommen sei, sagt er:

«Das Haus hat auf mich gewartet.»

Es gebe hier viel Platz und ein gutes Fundament für die zahlreichen Maschinen. Die Schwergewichte wiegen alle jeweils zwischen ein bis vier Tonnen.

Dass der Buchdruck ein veritables Kunsthandwerk ist, beweist Markus Müller in seinem Atelier. Patrick Lüthy

Vom Papierschöpfen bis zum fertigen Buch

Bevor Müller den Betrieb aufnehmen kann, müssen die schweren Maschinen erst in ihre Einzelteile zerlegt, auf Paletten verfrachtet nach Lostorf gebracht und wieder zusammengeschraubt werden. Die Züglete ist noch in vollem Gange. Und sie braucht Zeit. Vor allem, weil man mit den Maschinen sorgsam umgehen muss. Es handelt sich dabei nämlich allesamt um «Antiquitäten». Die älteste der Buchdruckpressen stammt aus dem Jahr 1842 - und selbst die modernste ist schon über 70 Jahre alt.

Gekauft hat Müller die ausgedienten Maschinen in den 80er-Jahren, bedienen kann er sie alle noch heute. In seiner neuen Werkstatt kann er damit Bücher und andere Druckerzeugnisse von Grund auf herstellen. Vom Papierschöpfen über den Schriftguss zum Buchdruck und bis zur Buchbinderei soll nun bald alles in Lostorf unter einem Dach stattfinden.

Bis Ende Jahr sollte die Werkstatt fertig eingerichtet sein. Patrick Lüthy

Müller ist einer von wenigen in der Schweiz, der noch das Know-how für die Bedienung solcher Maschinen besitzt. Und er sagt sogar, dass er wahrscheinlich der einzige sei, der noch alle Produktionsschritte zusammen anbietet. Das ist auch mit ein Grund dafür, weshalb er sich mit seinen 70 Jahren noch nicht zur Ruhe setzt:

«Ohne meine Arbeit und mein Wissen würde das Handwerk langsam aber sicher aussterben.»

Im Gegensatz zu heutigen Maschinen wird für die Bedienung der alten teilweise noch viel Körperkraft benötigt. Gerade diejenige von 1842 verlangt laut Müller die meiste Muskelkraft. Deswegen ist der 70-Jährige auf der Suche nach Leuten, die ihn bei der Arbeit unterstützen. Einen Buchbinder, der für eine Woche pro Monat in der Werkstatt mithilft, hat er schon gefunden. «Gerne kann es aber auch jemand sein, der einmal wöchentlich am Nachmittag hier arbeitet», sagt Müller.

Auch mit dieser über hundertjährigen Stoppzylinder-Schnellpresse versteht Müller umzugehen. Patrick Lüthy

Papier aus Spargelhäuten und Jutesäcken

Nebst all den Bucheinbänden, Visitenkarten, Kartonschubern und Fotoalben, die er auf Auftrag erstellt, will er sein Wissen auch an Jüngere weitergeben. «Man kann bei mir auch seine Abschlussarbeiten binden lassen. Oder besser gesagt: man kann sie unter meiner Anleitung gleich selbst einbinden.» Gerade Kunststudenten hätten das schon bei ihm gemacht. So könne man einer Arbeit einen tollen, individuellen Touch geben.

Spätestens beim Besuch vor Ort wird auch klar: Der Buchdruck bei Markus Müller ist echtes Kunsthandwerk. Er präsentiert etwa eine Auswahl an selbst hergestellten Papierbögen: «Bei diesen Papiermustern habe ich der Kreativität freien Lauf gelassen. Sie bestehen zum Beispiel aus Spargelhäuten, Pappel- und Hanfsamen oder aus alten Jutesäcken, mit denen einst Kakaobohnen importiert wurden.»

Immer wieder tüftelt Müller auch neue Papiersorten aus. Hier, 1984, ist er beim Papierschöpfen. Patrick Lüthy

Auch als Museum zugänglich

Ein Aspekt, der den Verkauf des ehemaligen Postgebäudes wohl lange erschwerte, ist, dass es sich in einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen befindet. Damit ist grundsätzlich auch nur eine Nutzung für öffentliche Zwecke erlaubt. Der Buchdrucker will deshalb seine Werkstatt auch für die Öffentlichkeit, im Rahmen eines Museums, zugänglich machen.

Wann die Werkstatt eröffnet wird, kann Müller noch nicht genau sagen: «Die Maschinen stehen noch nicht alle dort, wo sie sollten oder sind noch gar nicht hier in Lostorf.» Auch im Nebenraum, in dem künftig das handgeschöpfte Papier entstehen soll, ist noch nicht viel davon zu sehen. «Aber ich denke, dass ich gegen Ende Jahr alles zusammen habe. Dann wird es sicher einen Tag der offenen Tür geben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen