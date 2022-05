Solothurner Philatelistenvereine leiden unter sinkender Nachfrage

Briefmarken Das Sammeln ist bei Jungen unbeliebt – darunter leiden die Solothurner Philatelistenvereine Das Hobby Briefmarkensammeln verliert an Ansehen. Aus diesem Grund gestaltet sich für Philatelistenvereine die Suche nach neuen Vereinsmitgliedern schwer. Das hat auch mit der Schliessung von Postämtern zu tun. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Sammelnde werden immer seltener, deshalb verlieren Briefmarken zunehmend an Wert. Ralph Ribi

Die Philatelie – im Volksmund «Briefmarkensammeln» genannt – war in der Vergangenheit weit verbreitet. Doch wegen geschlossener Poststellen und fehlender Poststempel verlieren die Briefmarken an Wert. Trotzdem gibt es weiterhin begeisterte Sammlerinnen und Sammler. Teils sammeln sie im stillen Kämmerlein, teils in einem Verein.

Philatelievereine bieten Sammelnden viele Vorteile

Im Kanton Solothurn gibt es drei Vereine: den Philatelistenverein Olten, den Briefmarkensammlerverein Selzach Umgebung und jenen in Solothurn. Die drei Vereinspräsidenten – Reinhold Huber aus Olten, René Jehle aus Solothurn und Werner Klausner aus Selzach – erklären, wie sich die Philatelie zuletzt veränderte.

In den Vereinen treffen sich begeisterte Briefmarkensammelnde. Nicht nur zur Geselligkeit, sondern auch zum Diskutieren. In Olten findet wie in Selzach eine Monatsversammlung statt. Huber sieht dort viele Vorteile: «An diesen Treffen wird zwischen den Sammelnden viel Wissen ausgetauscht.» Fachvorträge dienen der Information und Weiterbildung der Vereinsmitglieder. Dazu organisieren Vereine zusätzliche Veranstaltungen wie Ausstellungen, Auktionen und Rundsendungen. Huber betont:

«Die Mitgliedschaft in einem Verein minimiert das Risiko von Fehleinkäufen wie etwa Fälschungen.»

Schwindende Mitgliederzahlen

Schweizweit leiden die Philatelievereine gemäss Klausner an einem grossen Problem: Die Vereine verlieren einen Grossteil ihrer Mitglieder. Einzig Jehle besagt, dass sie in Solothurn neue Vereinsmitglieder fanden: Sie konnten 2022 drei neue Vereinsmitglieder aufnehmen.

Für den schweizweiten Mitgliederschwund haben die drei Präsidenten verschiedene Begründungen. So geniesse das Sammeln bei den Jungen kein Ansehen mehr, mit der Schliessung der Postämter entfallen zudem die Stempelungen und viele sammeln Briefmarken unabhängig von Vereinen.

Der Preiszerfall ist für Liebhaberinnen und Liebhaber nicht nur ein Nachteil

Für Philatelie-Begeisterte habe der Ansehensverlust sowohl positive als auch negative Folgen. Die negativen erläutert Klausner wie folgt: «Das Angebot und die Nachfrage bestimmen den Preis.» Folglich verliere die Massenware an Wert. Für Briefmarken zwischen 1960 und 1995 gebe es wenig Nachfrage. Neuere seien gefragter. Auch solche von vor 1960 haben mehr Wert. Raritäten gelten weiterhin als Wertanlage. Jehle schreibt:

«Es ist schon frustrierend, wenn man früher viel Geld ausgegeben hat und nun den Preiszerfall erleiden muss.»

Bei den meisten Marken fiel ihr Wert auf 10 bis 20 Prozent ihres Kaufpreises. Dies kann für Verkaufswillige enttäuschend sein. Massenware sei laut Huber für Philatelisten wertlos, respektive habe keinen Verkaufswert. Weil intakte Briefmarken während 65 Jahren für die Post ihren Wert behalten, können sie weiterhin zur Versendung von Briefen genutzt werden. Somit sind entsprechende Briefmarken zumindest zum Frankieren nützlich.

Und schliesslich verweist Jehle ebenso auf die Vorteile des Preiszerfalls: «Dem Sammler aus Leidenschaft dient diese Entwicklung.» Heute kriege man bedeutend bessere Qualität, zu tieferen Kosten.

Die Solothurner Philatelistenvereine Philatelistenverein Olten Der Philatelistenverein Olten wurde 1899 gegründet. Im «Gleis 13» in Olten finden die Monatsversammlungen statt, die teils mit Fachvorträgen kombiniert werden. Weiter organisiert der Verein Auktionen, Rundsendungen sowie Vereinsausflüge. Der Philatelistenverein Olten hat aktuell rund 50 Mitglieder, wovon sich 20 aktiv am Vereinsleben beteiligen. Briefmarkensammlerverein Selzach Umgebung Der Briefmarkensammlerverein Selzach und Umgebung wurde 1967 gegründet. Monatlich findet im Restaurant Fischerstube in Selzach-Altreu eine Versammlung statt. Hier wird Fachwissen ausgetauscht und es werden Fachvorträge präsentiert. Am Tag der Briefmarke findet jährlich eine Ausstellung mit Börse statt. Durchschnittlich nehmen sechs bis acht Personen an den Vereinsaktivitäten teil. Philatelistenverein Solothurn Der Philatelistenverein Solothurn wurde 1909 gegründet. Jährlich organisiert der Philatelistenverein Solothurn rund fünf Fachvorträge, fünf Höcks, eine Briefmarkenbörse mit Ausstellung, eine Vereinsreise und ein Brätelnachmittag. Durchschnittlich beteiligen sich acht Personen an den Vereinsaktivitäten.

