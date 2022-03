Niedergösgen: Neue Statuten beschäftigen Zweckverband BPZ

BPZ Schlossgarten Während Neubau in Niedergösgen geplant wird: Neue Statuten und ein möglicher Austritt beschäftigen Zweckverband Die Trägerschaft des Betreuungs- und Pflegzentrums Schlossgarten in Niedergösgen setzt sich mit einer Statutenänderung auseinander. Noch haben nicht alle Trägergemeinden dieser Änderung und dem Austritt der Bürgergemeinde Niedergösgen aus dem Zweckverband zugestimmt. Noël Binetti Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.01 Uhr

Der Bauplatz für das vorgesehene Bauprojekt «Holunderblüten» in Niedergösgen, mit Blick auf die Schlosskirche. Patrick Lüthy (Archiv)

Neben der Planung rund um das Projekt «Holunderblüten» hat sich der Zweckverband, bestehend aus den Einwohnergemeinden Lostorf, Stüsslingen und Niedergösgen sowie der Bürgergemeinde Niedergösgen, mit einer Änderung seiner Statuten und mit einem möglichen frühzeitigen Austritt der Bürgergemeinde Niedergösgen aus dem Zweckverband zu beschäftigen. Diese beantragte den anderen Träger- und Einwohnergemeinden ihren frühzeitigen Austritt. Steht dieser Antrag im Zusammenhang mit dem Ausbauprojekt?

«Nein, nicht in erster Linie», sagt der Bürgergemeindepräsident Niedergösgens, Patrick Friker, auf Anfrage. Einerseits wurde aufgrund der Fusion von Stüsslingen und Rohr eine Überarbeitung der Statuten so oder so fällig, andererseits stelle sich die Frage der Zweckmässigkeit. «Weil früher das Sozialwesen in den Kompetenzbereich der Bürgergemeinden gefallen ist, machte deren Mitgliedschaft in einem solchen Zweckverband Sinn.»

In den Anfängen des Zentrums Schlossgarten war auch noch die Bürgergemeinde Lostorfs mit von der Partie, sie ist aber schon vor Jahren ausgestiegen.

Friker weist zudem darauf hin, dass die Entscheidungsfindung im bevorstehenden Bauprozess desto leichter vonstatten gehe, umso weniger Beteiligte daran partizipieren. «Statt die reguläre Kündigungsfrist von drei Jahren einzuhalten, beantragten wir den anderen Trägergemeinden den frühzeitigen Austritt.»

Patrick Friker, Präsident Bürgergemeinde Niedergösgen. Zvg

Es mache schliesslich keinen Sinn, bei den anstehenden Debatten mitzureden, wenn der Austritt beschlossen sei. Fricker sagt:

«Und wir möchten der übrigen Trägerschaft ein schlankeres Dasein ermöglichen.»

Er kommt aber doch auch auf den geplanten Ausbau zu sprechen: «Es ist natürlich so, dass damit für die Trägerschaft ein gewisses finanzielles Risiko einhergeht.» Diese Überlegungen seien aber für die Bürgergemeinde Niedergösgen sekundär gewesen: «Das Betreuungs- und Pflegezentrum Schlossgarten hatte über Jahre stabile Finanzen», erklärt Friker.

Gemeindepräsident Niedergösgens spricht von Differenzen

Die Einwohnergemeinden Stüsslingen und Lostorf haben dem Antrag der Bürgergemeinde Niedergösgen an ihren letzten Gemeindeversammlungen bereits zugestimmt. Die Einwohnergemeinde Niedergösgen aber hatte das Thema an ihrer letzten Budgetgemeindeversammlung nicht traktandiert.

Auf Anfrage sagt Gemeindepräsident Roberto Aletti:

Robert Aletti, Gemeindepräsident Niedergösgen. Bruno Kissling

«Es gab im Hinblick auf die neu ausgearbeiteten Statuten noch Differenzen.»

Diese hätten in der Zwischenzeit bereinigt werden können. Nun soll das Geschäft durch den Gemeinderat beschlossen und zuhanden der nächsten Gemeindeversammlung vom 7. Juni verabschiedet werden.

Zu den erwähnten Differenzen möchte sich Roberto Aletti nicht äussern. Er sagt aber: «Ich gehe Stand jetzt davon aus, dass wir das Geschäft im Gemeinderat durchbringen und der beantragte Austritt der Bürgergemeinde Niedergösgen aus dem Zweckverband auch durch die Gemeindeversammlung kommt.»

Bauprojekt habe nichts mit Statutenänderung zu tun

Der neue Präsident des Zweckverbandes, Dominik Frauchiger, ist gleichzeitig einer von zwei Delegierten der Gemeinde Stüsslingen; dort sitzt er auch im Gemeinderat. Übernommen hat er das Amt im Zweckverband per November 2021 von seinem Vorgänger Urs Spielmann. Auf Anfrage stellt er klar: «Die Änderung der Statuten hat nichts mit dem vorgesehenen Bauprojekt zu tun.» Diese zwei Geschäfte laufen parallel, sind aber als getrennt zu verstehen.

Dominik Frauchiger, Präsident Zweckverband Betreuungs- und Pflegezentrum BPZ Schlossgarten. Zvg

Zur geplanten Statutenänderung sagt Frauchiger:

«Die Trägerschaft befindet sich aktuell in diesem Prozess. Auslöser dafür ist einerseits die vollzogene Fusion von Stüsslingen und Rohr»,

hinzu komme das Austrittsbegehren der Bürgergemeinde Niedergösgen. Dabei sei der Entscheid der Einwohnergemeinde Niedergösgen noch ausstehend, so Frauchiger. Er weist darauf hin, dass es sich um ein laufendes Verfahren handle und er hierzu nicht mehr sagen könne.

Klar ist, sollte die Einwohnergemeinde Niedergösgen dem Austrittsgesuch der Bürgergemeinde nicht stattgeben, müsste diese bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist im Zweckverband verbleiben.

Bauprojekt ist in der Planungsphase

Das Siegerprojekt «Holunderblüten» hat sich in einem Wettbewerb durchgesetzt und wurde letzten Herbst der Öffentlichkeit vorgestellt. Zvg

Zum Ablauf des Projekts «Holunderblüten» führt Frauchiger aus: «Hier befindet man sich in der Baukommission mitten in der Ausarbeitung.» Abklärungen und Gespräche bezüglich des Baukredits fänden statt: «Gemäss jetziger Planung gehen wir davon aus, dass wir im Juni weitere Details und sämtliche Berechnungen an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung behandeln werden.»

Und er stellt in Aussicht: «Sollte dieser Plan eingehalten werden können, werden Interessierte an einer Infoveranstaltung im August genauer über das weitere Vorgehen orientiert.»

Vorgesehen ist, dass die Einwohnergemeinden des Zweckverbandes an ihren Gemeindeversammlungen im Herbst über die Vorlage zum Bauprojekt befinden können. «Vermutlich sind dafür ausserordentliche Gemeindeversammlungen nötig», sagt Frauchiger. «Das wird jetzt mit den Betroffenen Gemeinden abgeklärt».

Gefragt, ob aufgrund des Neubaus höhere Kosten auf die im Zweckverband verbleibenden Gemeinden zukämen, erklärt Frauchiger: «Das BPZ ist selbstständig und selbsttragend, auch bei laufenden Investitionen wie dem vorgesehenen Neubau.» Dennoch bestehe Stand jetzt und gemäss den aktuellen Stauten eine Defizitgarantie für die Trägergemeinden.

Ein Restrisiko bleibt für sie also bestehen. Offen bleibt unterdessen, welcher Natur die von Niedergösgens Gemeindepräsident Aletti erwähnten Differenzen im Zweckverband sind.

